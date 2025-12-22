ニーリー、「ワンデイパーク」1日単位の駐車場検索・予約サービス提供開始

株式会社ニーリー

業界No.1（※1）のモビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（東京都中央区、「以下ニーリー」）は、1日単位で駐車場検索・予約ができる新サービス「ワンデイパーク」（https://onedaypark.jp/(https://onedaypark.jp/)）を正式にリリースいたしました。

本サービスは、月極駐車場をオンラインで検索・申込・契約できる「パークダイレクト」とシームレスに連携します。これにより、不動産管理会社様は、月極駐車場などの空き区画を1日単位でオンライン利用予約の受付・管理ができるようになり、空き駐車場の有効活用を通じた稼働率と収益の改善を実現します。

同時に、遊休区画が減ることによる不正駐車の防止に寄与するほか、多様な駐車シーンのニーズに応え、利便性の向上にも貢献いたします。

■1日単位で駐車場検索・予約ができる「ワンデイパーク」

お出かけやビジネスの際、目的地周辺で駐車場が見つからず時間を浪費したり、予定変更を強いられるといった「駐車場ストレス」は、多くの方が抱える共通の課題です。

「ワンデイパーク」は、1日単位で駐車場検索・予約ができるサービスです。本サービスは、月極駐車場が空きとなっている遊休資産を有効活用し、一般利用者が1日単位で予約利用できる仕組みを提供しています。

事前予約で確実な駐車を実現し、Web上で完結するため、誰でも手軽に利用できる点が大きな特長です。

今後も「ワンデイパーク」を通じて、より多くの方の快適なカーライフをサポートできるよう、提携駐車場と利用可能なエリアを全国規模で順次拡大してまいります。

■ご利用方法

「ワンデイパーク」の利用は、Web上でご希望の利用日時と場所から駐車場を検索し、選択します。その後、Web上で利用者情報と車両情報を登録し、事前決済を完了することで予約が成立します。利用日当日は、予約したスペースにそのまま駐車するだけで、探す手間や満車の不安なく快適にご利用いただけます。

【特徴】

- 最大2週間先までの予約が可能：お出かけの予定に合わせて事前に駐車場を確保できます。- 利用時間中の出し入れ自由：予約した利用時間内であれば、何度でも出し入れが自由にできます。- 当日予約にも対応：ご利用日当日のお出かけ直前でも、空きがあれば手軽に予約・決済が可能です。- 多様なシーンでの利用：ショッピングやスポーツ観戦、友人や親族との外出、引越し時のレンタカー駐車など、様々な用途で活用いただけます。

【不動産管理会社様向け：「ワンデイパーク」サービス概要】

■開発背景

「パークダイレクト」をご利用いただいている不動産管理会社様から、「空き区画の機会損失を防ぎたい」、「物件付随駐車場の短期利用ニーズに手間なく対応したい」といった、月極駐車場の空き区画を1日単位で貸し出すことへのご要望を多くいただいており、こうした課題を解決するために「ワンデイパーク」のリリースにいたりました。

■サービス概要

1. 1日単位の駐車場貸出で収益最大化

月極駐車場や物件付随駐車場の空き区画を、1日単位でオンライン利用予約を受け付け、収益化します 。募集、オンライン利用予約受付、決済、問い合わせ対応までをすべて当社が代行することで、管理会社様の工数を最小限に抑えます。

2. 業界No.1（※1）の「パークダイレクト」とのシームレスな連携

既に「パークダイレクト」を導入されている管理会社様は、共通の駐車場データを利用できます 。「パークダイレクト」で月極契約が付いた場合、該当区画は「ワンデイパーク」での予約受付・契約が自動で不可に切り替わるため 、同一の管理システムから月極と1日貸しの併用が可能となり、手間なく稼働率向上・収益改善に貢献します。

3. 不正駐車防止とトラブル対応サポート

空車が続くと発生しがちな不正駐車の防止にも繋がります。また、利用者様の予約・支払いがない場合の不正駐車や、予約者様が駐車できない等のトラブルについて、当社が間に入り 、管理会社様の工数やご負担を最小化できるようサポートします。

【ご導入管理会社様からのコメント】

・株式会社阪南住宅 賃貸管理部 統括部長 奥谷 邦彦 様

パークダイレクトを導入して、紙での事務作業から解放されて大幅に業務が効率化でき、契約者様はオンラインで簡単に契約ができるようになり利便性が向上しましたので、1日貸しのサービスについてもリリースされたらぜひ導入したいと考えていました。今回ワンデイパークを導入したのは、パークダイレクトと満車・空車情報が連携され、契約者様の重複が無く一元管理できることで、家主様及び契約者様へより良いサービスが提供できるからです。

ワンデイパークの導入後は、ご予約も徐々に増えており、地域の皆さまにご利用いただいていて嬉しく思っています。

弊社もさらに業務の効率化が図れることにより仕組化され、家主様への提案力アップに繋がり、管理の受託件数が増加しております。

今後も地域の皆さまに喜んでいただくためにも両サービスは欠かせない存在で、更なる進化に期待しています。

【株式会社阪南住宅】

ウェブサイト：https://www.e-873.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hannanjutaku

・株式会社ブルーボックス 保証部・次長 森清 栄慈 様

これまで、時間貸しと月極の募集を別々に行っていたため、募集管理の手間や煩雑な対応が絶えず発生しており、事業拡大の大きな課題となっていました。

このような状況の中、既存サービスであるパークダイレクトの運用を通じて御社の担当者様よりワンデイパークのご提案をいただき、駐車場に空きがあるアパートでの月極／1日貸し併用での利活用や、駐車場のオペレーションを劇的に改善できる可能性を感じ、導入を決定いたしました。

現在は一部エリアでの運用を行っておりますが、今後は運用エリアを順次拡大していく方針です。最終的な目標は、パークダイレクトに掲載している全区画をワンデイパークに掲載することであり、これにより駐車場事業全体の効率化と収益最大化を目指しています。

【株式会社ブルーボックス】

ウェブサイト：https://www.bluebox.co.jp/

■サービスに関するお問い合わせ

サービス詳細やご導入に関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。

■Park Direct（パークダイレクト）とは

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、株式会社ニーリーが運営する、月極駐車場をオンラインで検索・申込・契約できるサービスです。スマホやパソコンから現在地や住所で簡単に検索でき、オンラインで申込、契約、クレジットカードでの決済まで可能。最短約5分で月極駐車場をご利用いただけます。また、希望する駐車場が満車の場合でも「空き待ち予約」をすれば、空きが出た際にお知らせを受け取れます。Park Direct（パークダイレクト）は、オンライン契約可能台数業界No.1（※1）！

■運営会社：ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティSaaSのリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行なってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤養太

設立：2013年1月29日

資本金：8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

1日単位の駐車場検索・予約サービス「ワンデイパーク」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

