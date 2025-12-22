【鹿児島ダッシュキャンプ】鹿児島市電にて窓吊広告を掲出開始

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、2026年2月6日（金）に開催する鹿児島最大級のビジネスカンファレンス「第6回 鹿児島ダッシュキャンプ」の認知拡大を目的として、2025年12月22日（月）より鹿児島市電にて窓吊広告の掲出を開始いたします。私たちと共に、鹿児島から新たなビジネスの一歩を踏み出してみませんか。鹿児島市電をご利用の際は、ぜひ車内の窓吊広告にご注目ください。

広告掲出の背景

本広告は、「鹿児島から、“地方創生の型”を生み出す」というメッセージのもと、地域活性化や新たなビジネス創出に挑戦する鹿児島ダッシュキャンプの想いや世界観を、より多くの方に届けることを目的に企画しました。日常の移動空間である鹿児島市電の車内から、鹿児島の未来に目を向けるきっかけをつくり出していきます。

鹿児島ダッシュキャンプとは

鹿児島ダッシュキャンプは、新たなビジネスと出会いを創出するビジネスカンファレンスです。「地方創生の型を創り上げる」というコンセプトのもと、全国の経営者や起業家が鹿児島に集い、地域活性化に向けた熱い議論を交わします。成功事例の共有やネットワーキングを通じて、 地域の持続的な成長に貢献し、あらゆる地方が参考にできる「地方創生の型」を鹿児島から生み出すことを目指します。



▼詳細はこちら

https://kagoshima-dc.jp/

掲出期間・路線

期間：2025年12月22日（月）～2026年1月9日（金）（予定）

掲出路線：鹿児島市電 全線（一部車両を除く）

※掲出開始日・期間は変更となる場合があります。

※本件に関して、運行事業者および乗務員へのお問い合わせはご遠慮ください。

第6回「鹿児島ダッシュキャンプ」開催概要

【開催日時】

2026年2月6日（金）

12:00～21:00

※途中参加、途中退出も可能です。



【会場】

SHIROYAMA HOTEL kagoshima（城山ホテル鹿児島）

鹿児島県鹿児島市新照院町41－1 5F ルビー

HP：https://www.shiroyama-g.co.jp/



【想定参加人数】

300名（経営者、起業家、行政関係者等）



【主催】

株式会社Wiz

鹿児島ダッシュキャンプにご関心をお持ちの方へ

当リリースおよび市電広告を通じて「鹿児島ダッシュキャンプ」にご関心をお持ちいただいた方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。お申込みをお待ちしております。

https://kagoshima-dc.jp/



【本イベントに関する問い合わせ先】

鹿児島ダッシュキャンプ事務局

担当：柳井田

連絡先：kagoshima@012grp.co.jp

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/