ミリオンアーティスト・INI、待望の2nd写真集が2月24日（火）に発売決定！ オールイタリアロケ、メモリアルな旅の記録に

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から生まれたグローバルボーイズグループ・INI。2025年末にリリースしたシングル『THE WINTER MAGIC』はグループ最高の121万枚を売り上げ、ビルボードの2025年「Top Singles Sales」では年間１位に輝き、名実ともに“日本イチのグループ”となりました。

そんな破竹の勢いを見せるINIが2026年2月24日（火）に、２作目となる写真集を出すことが決定しました。オールイタリアロケ・192ページの大ボリュームで、「11人のイタリア旅行」をテーマに、４ルックの衣装を着こなしています。ミラノの観光名所を訪れたり、市場へ買い出しに行ったり、リゾート地のヴィラを貸し切って遊んだり、公園でサッカーをしたり。バチッとスーツでキメる姿から無邪気に遊ぶ姿まで、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる写真集となっています。「この旅をずっと忘れない」と後にメンバーが語るほど、グループにとってもメモリアルな旅の記録となりました。

タイトルは「Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）」。イタリア語で「人生万歳！」や「人生を楽しもう」、「今を一生懸命生きよう」という意味があり、今をめいっぱい生きる11人の、人生で忘れられない旅・輝かしいその記録という意味が込められています。

また、フィルムカメラでメンバー同士が撮りあったオフショット集や、撮影を振り返ったインタビューのほか、グループのこれまでとこれから、「旅に欠かせない相棒」の紹介など10ページにも及ぶインタビューもたっぷり収録しています。MINIの永久保存版としてはもちろん、周りの友達への入門書としても持ってこいの仕上がりとなっています。また、通常版のほか、販路別のカバー違いの限定版を４パターンご用意・トレカなどのスペシャルな特典も盛りだくさん。すでに予約も開始したので、詳しくは写真集公式サイト（https://www.vivi.tv/ini_photobook/）をチェックしてください。

デビュー5年目という節目を迎え、ミリオンアーティストとなり、一つの転換期を迎えていくINI。“日本イチのグループ”の日本イチの写真集へ。11人で歩んだ軌跡とこれから出会う景色が交差する、彼らの“今”が詰まった渾身の2nd写真集をぜひご堪能ください。

そして、写真集公式Xアカウント「INI 2nd写真集 Viva la vita」（@INI2nd_Photo）でも写真集にまつわる最新情報や先行カット、写真集撮影の裏側やオフムービーなどを順次配信予定です！ぜひフォローして、チェックしてください。

商品情報

タイトル：『INI 2nd写真集 Viva la vita』

撮 影：ISAC/Shuhei Tsunekawa

定 価：3630円(税込)

判 型：A4変形

頁 数：192ページ

発売日：2026年2月24日(火)

発 行：講談社

ISBN：9784065420034

