Ai CMO株式会社、月額5万円からのマーケティング業務代行「マルナゲ」を提供開始。AI×プロ人材のチームを即座に構築し、貴社のマーケティングを”丸ごと”支援

Ai CMO株式会社

マーケティング領域のAIソリューションおよびコンサルティングを提供するAi CMO株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：高田 竜次、以下、当社）は、人手不足に悩む企業に向け、月額5万円からマーケティング実務を包括的に依頼できる新サービス「マルナゲ」の提供を開始いたします。

本サービスは、「マーケの『やること』、まるっとマルナゲ」をコンセプトに、Webサイト更新やPR作成・広告運用・SNS投稿作成といった日々のマーケティング実務を、当社プロパー社員とAIを組み合わせた専門チームが代行するサービスです。

採用コストや教育コストをかけることなく、最短1週間で「自社のマーケティング部」を持つかのような体制構築を実現します。

背景と課題：外部委託の「調整コスト」と「小回りの効かなさ」

詳細を見る :https://ai-cmo.co.jp/lp/marunage/

現在、多くの中小企業やスタートアップにおいて、以下のようなマーケティング体制の課題が深刻化しています。

- 調整の手間による施策の遅延 「スピード感を持って施策を進めたい」と考えていても、外部パートナーとの見積もりや要件調整に時間がかかり、肝心の施策実行が遅れてしまうケースが後を絶ちません。このタイムラグが機会損失を生んでいます。- 「バナー1枚」から気軽に頼める窓口の不在 「バナー1枚の修正」や「SNS投稿」など、小さな業務でも気軽に依頼できる窓口が不足しています。大手代理店には頼みづらく、都度発注の手間もかかるため、結局社内で対応せざるを得ず、本来注力すべきコア業務のリソースを圧迫しています。- 複数業者の管理・品質のばらつき 業務ごとにフリーランスや複数の制作会社へ発注する場合、指示出しや進捗管理などのコミュニケーションコストが膨大になります。また、依頼先によってスキルに差があり、納品物の品質が安定しないという課題もあります。

当社は、こうした「スピード」「小回りの利きやすさ」「管理コスト」の課題を解決するため、AIとプロ人材を融合させた、月額5万円からの新サービス「マルナゲ」を開発いたしました。

新サービス「マルナゲ」の特徴

「マルナゲ」は、AIによる業務効率化と、弊社社員および、経験豊富なプロフェッショナルによる品質管理を掛け合わせることで、低コストかつ高品質なアウトソーシングを実現しました。

- 月額5万円～、採用リスクゼロで「即戦力チーム」を構築 正社員を雇うほどの業務量がない場合でも、月額5万円（税別）から必要な分だけプロのリソースを利用可能です。最短1週間で、実務経験豊富なチームが貴社の手足となって稼働します。- 「AI×プロパー社員」によるスピードと品質担保 単なるマッチングサービスとは異なり、当社の正社員（プロパー人材）がフロントに立ち、責任を持って進行・品質管理を行います。クラウドワーカーや業務委託を差配するサービスは多くございますが、準委任契約では、発注者（委託者）は受託者（受注者）に対して指揮命令権を持ちません。一方で、弊社では自社のプロパー社員を差配することで、明確な指揮命令系統と質の担保を実現いたします。また、実務にはAIツールをフル活用してスピードを高めつつ、デザインや分析などの専門領域は社内の熟練プロフェッショナルが監修することで、属人化を防ぎ高い品質を維持します。- 幅広い業務に対応、あちこちへの発注を一本化 Webサイトの微修正から、広告運用、SEO記事作成、バナー制作、SNS運用、アクセス解析レポート作成まで、マーケティングに関わる多岐にわたる業務に対応します。 「これはデザイン会社、あれは広告代理店」と使い分ける必要がなくなり、窓口を一本化できます。

【料金プラン】 必要な稼働時間に応じて選べるシンプルなプランをご用意しています。

ミニマム： 50,000円／月（稼働目安：7.5時間）

スタンダード： 100,000円／月（稼働目安：15時間）

ハイエンド： 200,000円／月（稼働目安：30時間）

プレミアム： 300,000円／月（稼働目安：45時間）

※最低契約期間は3ヶ月～となります。

Ai CMO株式会社について

詳細を見る :https://ai-cmo.co.jp/lp/marunage/

CMO領域の業務を、AIと人的支援の双方を用い、アウトソーシング支援を実施する会社です。

マーケティングは、現状や前提を以て、どの領域で何をやるか一つで、CAC(Customer Acquisition Cost)が10倍程度変わってきます。弊社は全体整理・施策立案から介在します。

結果、認知領域に課題があれば誰に何を届けるかというPRプランニングやSEO/AIO対策、もし販売/受注/継続領域に課題があれば広告運用からMA/CRMなど、数ある前提と多彩な課題に、取捨選択された歴戦の10年プレーヤーが対応します。

施策・数値整理、施策立案、その後のPMや実行支援までを一気通貫で支援しつつ、実行領域では積極的にクライアントの社員へリスキリングいたします。

◆申込・お問い合わせ

LP：https://ai-cmo.co.jp/lp/marunage/

E-mail：info@ai-cmo.co.jp

TEL：050-1720-3724

◆企業情報

社名：Ai CMO株式会社

代表取締役：高田 竜次

所在地：東京都目黒区中町2-37-17 ジュネパレス中町B

設立：2025年 5月7日

事業内容：マーケティングコンサルティング事業及び、AIシステムやソリューションの提供

会社ホームページ：https://ai-cmo.co.jp/