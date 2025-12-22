ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全21事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、本日12月22日(月)より「エアトリ超新春セール」を開催いたします。 本セールにより、多くの方がお得な旅を実現し、年末年始や2026年に多くのみなさまに素敵な旅行を楽しんでいただきたいと考えております。

■「エアトリ超新春セール」概要

新イメージキャラクターに就任した山崎 弘也さんをキービジュアルに起用いたしました。山崎 弘也さんの強烈な個性に負けないよう、はっきりとしたデザインと色で新春感を表現したキービジュアルをデザインし、セールの印象をより強いものにしております。

日程

2025年12月22日（月）～2026年2月3日（火）※特典提供期間は異なりますので、ご注意ください

URL

国内ページ：https://www.airtrip.jp/campaign/hypersale海外ページ：https://www.skygate.co.jp/campaign/hypersale

対象商品

国内航空券、国内エアトリプラス（国内航空券＋ホテル）、国内ホテル、新幹線、国内レンタカー、国内ツアー、高速・夜行バス、海外航空券、海外エアトリプラス（海外航空券＋ホテル）、海外ツアー（ハワイ）

内容

「エアトリ」が提供する各旅行サービスにおいて、セール期間での特別価格やクーポンの配布、購入特典企画など、セール期間内で「エアトリ」の利用者がお得になる内容を実施いたします。また通常商品の中でも売れ筋の注目商品を取り揃えておりますので、ぜひご確認ください。

特典内容

・第1弾特典企画 エアトリ年末特別クーポンの配布実施期間：2025年12月22日(月)12:00～2025年12月25日(木)15:00対象旅程：2025年12月22日(月)～2026年5月31日(日)対象商品：国内エアトリプラス（航空券＋ホテル）、国内ホテル、国内ツアー提供特典：以下に概略を記載します。(1)国内エアトリプラス（航空券＋ホテル）：ご購入金額に応じて、最大40,000円OFF(2)国内ホテル：ご購入金額に応じた最大3,000円OFFの2種クーポンをご用意(3)国内ツアー：JAL PLAZAで使えるお買物券のご提供その他、特典企画を実施予定。詳細内容はセール特設ページにてお知らせいたします。・第2弾特典企画 実施期間：2026年1月1日(木) 00:00～2026年1月15日(木) 23:59・第3弾特典企画 実施期間：2026年1月19日(月)12:00～2026年1月26日(月)11:59

対象者

・超新春セール期間中に「エアトリ」のwebサイトまたは「エアトリアプリ」にて旅行商品を購入いただいた方。※事前エントリー等は不要です。

注意事項

※キャンペーン内容は予告なく変更、または中止する場合がございます。■購入に関しての注意事項・販売数量に限りがございますので、販売数に達し次第終了します。あらかじめご了承ください。・航空券については、時期や券種により価格が変動します。また航空会社ごとに取扱手数料等が別途加算される場合がございます。・ホテルの宿泊にかかる実際の宿泊代金及び割引額は、日程、宿泊施設に応じて変動します。それに応じてエアトリプラス（航空券＋ホテル）商品の価格も変動する可能性がございます。・ホテルの宿泊条件に制限がある場合がございます。詳細はエアトリにお問い合わせください。・新幹線について、満席等の理由により、お席の手配ができない場合がございます。・レンタカーの予約時期や貸し出し時間など、プランによって価格は変動します。■特典内容に関する注意事項・各特典には参加条件があります。応募条件から外れている場合、抽選対象外となります。・お１人様で複数商品購入した場合、購入した商品数に応じて抽選対応致します。その場合、複数当選の可能性もございます。・キャンセルされた商品はキャンペーン対象外となりますので、あらかじめご了承ください。・本キャンペーン特典はエアトリ会員の方を対象としているため、ご予約時に新規会員登録かログインをお願い致します。・本特典の適用には、2,500円（税込）以上のご購入が必要となります。

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。 今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社エアトリ】本 社：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F社 名：株式会社エアトリ代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮資本金：1,791,909千円（払込資本3,910,965千円）ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/