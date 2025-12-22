寺山修司生誕90年記念事業「寺山修司生原稿展」の特別ステージとして、寺山修司 詩劇『われに五月を2026』序が2025年12月27日 (土)に中野Gallery-O2（東京都 中野区 中野 ５丁目１－１５ スターツ天神B1）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

マイクを用いて語る元天井棧敷・昭和精吾の技法によって、寺山修司の言葉の力を伝えている昭和精吾事務所。寺山修司生原稿展で行われるこの特別ステージは、団体の活動の根幹である作品、詩劇『われに五月を』の演目をダイジェストで公開するもの。来年7月の南青山MANDALAで4年ぶりの上演決定に先駆けての前哨戦となる。先代のレパートリーであるJ・A・シーザー曲と共に語られる詩、青森の母親殺し「長編叙事詩 李庚順」、寺山修司記念館館長・佐々木英明が構成した初期短歌「短歌掛け合い」、原稿展で実物を展示する「おさらばの辺境」。 加えて、音楽監督・西邑卓哲によるアコギ弾き語りや、音響的な新たな試みで、語りと音楽の更なるコラージュを展開する。直筆原稿の文字と声との言語の洪水を体感できる。

寺山修司生原稿展

12月27日(土) 13：00～21：00開館※展示は入場無料。※13時以降いつでも入退館可能で、会場でドリンクを飲みながら長時間滞在も可能。 ただし、特別ステージタイム（60分）は、チケットをお持ちのお客様のみ滞在可能。

昭和精吾事務所とは

昭和精吾事務所は、声の力のみで情景を鮮明に想起させる昭和精吾の手法を継ぐ、語りのスペシャリスト集団。マイクを用いた語りと音楽が並走し、聴覚の愉悦を追求する。その圧倒的なスタイルは《言語の洪水》と称される。2022年には寺山修司戯曲『仮面劇・犬神』を歌と語りの音源として全国発売し、ディスクユニオンのインディーズチャート入り。また、ライブハウスでレコ発ライブ開催、劇場で生バンド音楽劇上演、映像作品の全国流通など、劇団ながらジャンルを限定せず精力的に活動。

公演概要

寺山修司 詩劇『われに五月を2026』序公演期間：2025年12月27日 (土) 19:00開演※上演時間：約50分会場：中野Gallery-O2（東京都 中野区 中野 ５丁目１－１５ スターツ天神B1）■出演者こもだまり、西邑卓哲、梶原航（以上、昭和精吾事務所）、常盤美妃、上入佐秀平■スタッフ［作］寺山修司［音楽］J・A・シーザー、西邑卓哲［構成・演出］こもだまり［音楽監督］西邑卓哲■チケット料金前売：2,000円（1ドリンク付）（全席自由・税込）※会場がギャラリーのため椅子の数に限りがあり、お立見の場合があります。

