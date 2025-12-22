ホームゲーム観戦チケット（2月開催試合分）販売のお知らせ
2026年2月開催ホームゲーム観戦チケット販売概要販売対象試合
B3リーグ2025-26シーズン 第19節
＜GAME1＞ 2026年2月7日（土）18:00
＜GAME2＞ 2026年2月8日（日）13:00
対戦：立川ダイス
会場：とくぎんトモニアリーナ
（徳島市徳島町城内６番地）
B3リーグ2025-26シーズン 第20節
＜GAME1＞ 2026年2月14日（土）15:00
＜GAME2＞ 2026年2月15日（日）14:00
対戦：山口パッツファイブ
会場：アスティとくしま
（徳島市山城町東浜傍示1番地1）
🗓️チケット販売日時
・プラチナ会員先行販売：12月26日（金）12:00～
・ゴールド会員先行販売：12月27日（土）12:00～
・レギュラー・ジュニア会員先行販売：12月28日（日）12:00～
※FC会員は1会員につき1試合最大4枚まで購入可能です。
・一般販売：12月29日（月）12:00～
💺座席図
とくぎんトモニアリーナ
（2月7日（土）、8日（日））
【ご注意】ホームベンチ、アウェーベンチの配置が他の会場と異なります。
※座席配置は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
アスティとくしま
（2月14日（土）、15日（日））
🎫チケット価格
■とくぎんトモニアリーナ（2月7日（土）、8日（日））
■アスティとくしま（2月14日（土）、15日（日））
🎫購入方法
インターネット販売
徳島ガンバロウズ・オンラインチケット :
https://gambarous.tstar.jp/
※パソコン操作でチケット購入の場合、座席指定ができます。
※スマートフォン操作での購入の場合、PCブラウザを表示することにより座席指定ができます。
※ご使用のブラウザによっては座席選択ができない場合がございます。その場合は、ご自身が指定した席種エリア内で自動的に座席が決まります。
※@tstar.jp、@ticketstar.jpからのメールが受け取れるよう、ご自身でドメイン指定の設定をお願いいたします。
※迷惑メールに振り分けられることもありますのでご注意ください。
🏬店頭販売
ローソン／ミニストップ
Lコード：67009
※1階自由席・2階自由席のみ販売
購入方法はローチケ購入ガイドをご確認ください。
ローチケ購入ガイドはこちら :
https://l-tike.com/guide/loppi.html
お問い合わせ先
徳島ガンバロウズ事務局（営業時間：平日10:00～17:00）
メールアドレス：contact@gambarous.jp