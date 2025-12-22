推しらっち×酔い酔い スクラッチ　12月22日（月）より期間限定で販売開始！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、ハズレなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」にて、2025年12月22日（月）より「推しらっち×酔い酔い スクラッチ」を販売することをお知らせいたします。大好評のDMMスクラッチの推し活アイテムシリーズ「推しらっち」第九弾は、「お酒」をイメージしたデザインのアイテムをラインナップ。

また、缶型のポーチやアクリルリング、スマホケースに挟めるサイズの「ステッカー」（全5種）が抽せんで当たるWチャンス賞を計30日間開催いたします。

■推しらっち×酔い酔い スクラッチについて

2025年12月22日（月）より、「推しらっち×酔い酔い スクラッチ」（税込825円）を販売いたします。飲み会でも活躍するDMMスクラッチ限定“推し活”アイテムをご用意しました。

販売ページ：https://scratch.dmm.com/kuji/oshiracchi_yoiyoi/

価格：1回825円（税込）

販売期間：2025年12月22日(月)18:00～2026年1月21日(水)17:59

▼A賞 酒ポーチ（全1種）

ラベル部分がクリア素材のポーチです。

※ぬいぐるみを入れる場合は高さ12～13cmまでの子を入れて頂くと正面からお顔が見えます。

▼B賞 ドリンクアクリルスタンド（全2種）

推しを溺れさせる？アクリルスタンドです。

3層のうち中央2層目に厚さ5mmまでのアクリル製品やカードなどを入れることができます。

▼C賞 スライダーポーチ（全3種）

おつまみをイメージしたデザインのスライダー式のミニポーチです。

缶バッジや小物を入れられる持ち歩きに便利なサイズです。

▼D賞 酒コイルアクリルキーホルダー（全5種）

集めたくなるアクリルキーホルダーです。

▼E賞 酒リング（全5種）

指につけて楽しめるアクリルリングです。

乾杯と一緒に！

▼Wチャンス賞 ステッカー（全5種）

スマホケースに挟めるサイズのステッカーです。

■Wチャンス賞とは

スクラッチ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽せんが行われ、当せんした方には特別な賞品をプレゼントいたします。購入者全員が参加できるラッキーチャンスです！

当せんされた賞品は、通常のスクラッチの当せん賞品と同梱し、お届けいたします。

キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了となります。

※抽せんは購入した枚数分行いますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

■DMMスクラッチとは

1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。お好きなスクラッチを購入していただくと当たったアイテムが画面上で分かり、後日ご指定先の住所までお届けします。また、アイテムは全てDMMスクラッチでしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

▼DMMスクラッチ公式サイト

https://scratch.dmm.com/

▼DMMスクラッチ公式X

https://x.com/dmm_scratch/

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【法人様・個人事業主様からのお問い合わせ】

DMMスクラッチでグッズ販売を検討されてる方は下記のフォームからご連絡ください。

DMMスクラッチ法人お問い合わせフォーム：

https://form.dmm.com/scratch/contact-corporation

【DMMスクラッチに関するお問い合わせについて】

DMMサポートセンター(24時間・365日受付)

http://www.dmm.com/help/support/index.html

TEL： 03-6670-3911