香川発「株式会社イチーナ」のThinKniTブランド“綿100％さぬきうどん手袋”（小）が登場

株式会社イチーナ

香川県東かがわ市の手袋メーカー、株式会社イチーナ（代表取締役：市場 裕也／所在地：香川県東かがわ市三本松1023-5）は、2025年12月24日（水）ThinKniTブランド「綿100％さぬきうどん手袋（小）」を新たに発売いたします。

本商品は、イチーナが長年培ってきた技術を生かし、一本の糸から編み上げる無縫製の3Dニット製法を採用。高品質な編みの表現によって、讃岐うどん特有の麺の形を、細部に至るまでリアルに再現しています。縫い目のない立体的な編み構造により、見た目のユニークさとともに、やさしい着用感も実現しました。

このたび発売する「綿100％さぬきうどん手袋（小）」は、装飾部分である「麺」を従来品より約20cm短く設計。普段使いにもお求めやすいサイズ感となっており、より幅広い層にお楽しみいただけます。香川のものづくりと遊び心を感じられる一品として、ギフトや観光土産にも最適です。





「綿100％さぬきうどん手袋」とは

国内最大の手袋産地・香川県東かがわ市に本社を構える株式会社イチーナ（以下、イチーナ）が手がけるThinKniTブランド「綿100％さぬきうどん手袋」が、大阪・関西万博および瀬戸内国際芸術祭にて展示され、大きな注目を集めました。

「綿100％さぬきうどん手袋」は、香川県の食文化を象徴する“讃岐うどん”をモチーフに、イチーナが長年培ってきたニット技術と遊び心を融合させて生まれたアイテムです。うどんの白く艶やかな質感や、柔らかくもしなやかなコシを、糸選びや編み構造で表現。実用性だけでなく、地域性や物語性を併せ持つプロダクトとして評価されました。

海外来場者からも「日本らしい発想」「文化を身につけるプロダクト」として高い関心を集めました。また、瀬戸内国際芸術祭では、アートと地域、生活をつなぐ存在として紹介され、香川ならではの文脈を持つ作品として来場者にインパクトを与えました。

綿100％さぬきうどん手袋（小）売価／3,850円（税込）

商品についてのお問い合わせは

株式会社イチーナ

TEL：0879-25-5511

ホームページ：http://www.ichina.co.jp/