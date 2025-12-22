TERASS、受注建築型 投資用木造マンション「EN. by TERASS」を販売開始

株式会社TERASS

不動産仲介関連サービスを提供する株式会社 TERASS(東京都港区、代表取締役:江口亮介、以下「TERASS」)は、建築家・谷尻 誠氏デザイン監修のもと、Build to Rent（受注建築）型の投資用木造マンション「EN. by TERASS」の販売を開始いたしました。本サービスは、昨今変化する不動産購入・資産形成ニーズを背景に誕生した、新しい不動産投資の選択肢です。2026年5月には1棟目となるプロトタイプが完成予定です。

TERASSは、全国約800名のTERASSエージェントによる不動産売買仲介を中心とした「不動産売買プラットフォーム」として、建築事業にも着手し、「不動産取引・資産形成関連サービスの充実度 NO.1企業」を目指してまいります。

・「EN. by TERASS」サービスサイト・資料請求 https://lp.terass.com/en/

■不動産投資を取り巻く現状と課題

老後資産形成やインフレ対応として不動産投資への関心が高まる一方、建築費の高騰や人手不足により、収益性の確保が難しくなっています。また、収益性に加えて環境配慮や省エネ性能といった新たな要請にも対応できる投資商品は限られており、投資家にとって「良い選択肢が少ない市場」になりつつあります。

■「EN. by TERASS」が提案する新しい不動産投資の仕組み

従来の不動産投資は、マージンの発生による初期コストが高騰する構造があるほか、収益性を確保するためにデザイン性や設備・性能面での均一化・低価格化が求められるため、居住用不動産として魅力的な設計をすることが難しくなるというジレンマが課題となってきました。また、資産形成の全体戦略や建築、仲介、賃貸管理、売却まで含めた一気通貫のパートナーが不在であることにより、不動産投資家側の負荷が大きいことも懸念とされています。

今回新たに提供を開始した「EN. by TERASS」は、Build to Rent（受注建築）型により収益性を高めた、デザイン性の高い投資用木造アパート建築サービスです。既存の投資物件を「買う」のではなく、土地探しから始まり、建築家・入居者との縁をつなぎ、資産として“育てていく”不動産所有を実現します。

■「EN. by TERASS 」の主な特徴

受注生産×標準設計×一括PMで中間コストを圧縮。用地取得→設計→建築→運用、ファイナンスサポートまでTERASSが担い、リスクと手間を低減しながら、高い利回りを実現。

１. Build to Rent（受注建築）型による高い収益性

土地はTERASSの仲介により売主から直接取得し、建築は投資家の計画に基づき受注生産で実施。デベロッパー在庫や販売マージンを介さないことで、不要なコスト構造を削減。これにより投資初期段階から収益性を高め、利回りの最大化と中長期的に安定した運用を可能にします。

２. 高グレードかつサステナブルな木造建築

耐震等級3（建築基準法の約1.5倍）、劣化対策等級３の高グレード。また、断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6（ZEH相当）を満たす高断熱・省エネ設計により、快適な居住性と光熱費削減を実現。さらに、再生材料を用いた外壁材など環境配慮素材を積極的に採用し、環境性能とランニングコストの双方に配慮した、長期保有に適した設計としています。

３. 建築家・谷尻誠氏監修の高いデザイン性

デザイン監修には、建築家・谷尻誠氏を迎え、投資用不動産でありながら賃貸住宅の枠を超えた空間価値を追求しています。外観から共用部、住戸内部に至るまで「住みつづけたくなる」設計思想を反映し、入居者の満足度を高めることで長期入居を促進。一方で、一般流通している商材を組み合わせることで、投資用不動産に求められる安価な建築費も実現。結果として空室率の低下と高稼働を実現し、賃料水準の維持・向上を通じて、高く安定した収益性につなげます。

サービス発表会の様子

株式会社TERASS 代表取締役 江口亮介（左）と、SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd. 代表取締役 建築家の谷尻誠氏

■今後の展開

現在、プロトタイプ物件を埼玉県朝霞台に建築中で、2026年5月に竣工、6月から入居開始を予定しています。1都3県を中心に展開し、すでに複数の建築検討案件が進行中です。

株式会社TERASS

TERASSは、DXで不動産売買の顧客体験を進化させる不動産テックと、全国 約800名のプロフェッショナルな不動産エージェントによる不動産仲介のコンサルティング・フルサポートにより、家を買う人、売る人、働く人すべての個人をエンパワーメントするフルスタック・スタートアップ企業です。

2019年4月に代表の江口亮介により創業、不動産エージェントの仲介業務をDXで支援する「次世代不動産エージェントファーム TERASS」事業を立ち上げ、不動産エージェントから提案が受けられる不動産サイト「Terass Offer（旧Agently）」や最適な住宅ローンを瞬時に検索・提案できる「Loan Checker」など、独自のテクノロジーを開発・提供しています。また、住宅ローンに関する銀行代理事業の開始、不動産売却時の"囲い込み"防止機能の実装、クロスボーダー不動産取引における業務提携、不動産に限らない資産形成関連サービスの拡充など、不動産売買・資産形成のあらゆるシーンをお客さまに寄り添い、オープンな取引へと変革。

いいエージェントといい不動産取引や資産形成ができる人を増やすことを目指しています。

https://terass.com/



■オフィス所在地

東 京：東京都港区虎ノ門2丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー13階

名古屋：愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング11階

大 阪：大阪府大阪市北区茶屋町16番1 H¹O梅田茶屋町 8階

福 岡：福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号 ONE FUKUOKA BLDG. 7階

札 幌：北海道札幌市中央区南三条西1丁目8番10号 CONNECT SAPPORO 4階



■会社情報

代表者名：江口 亮介

設立：2019年04月



■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

株式会社TERASS 広報担当：長尾

メールアドレス：press@terass.com