「仕事の付き合い」で始めたゴルフは続かない？接待きっかけ層の継続率は3割未満。「パートナー・家族」と始めた層は約9割が継続傾向【経験者53名への意識調査】

株式会社viviane（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田辺大樹、以下「当社」）が運営するゴルフ情報サイト『ゴルフペディア』（ https://www.grandfields-cc.com ）は、ゴルフ経験者53名を対象に「ゴルフに関する意識調査」を実施いたしました。

本調査では、ゴルフを始めた「きっかけ」の違いが、その後の継続状況（定着率）にどう関連しているかアンケートを行いました。その結果、回答者の属性によって継続率に大きな差が見られる傾向となりましたので、リアルな回答コメントと合わせて紹介します。

調査結果サマリー

本調査の回答者において、「仕事・接待」でゴルフを始めた人の継続率は27.3%にとどまった。一方で「パートナー・家族」と始めた人の継続率は88.9%に達し、きっかけによる定着率に約3.3倍の大きな開きが見られた。

ゴルフを辞めた・辞めようとしている理由として、「時間がない（約30%）」と「費用が高い（約30%）」が上位を占めた。「上達しない」という技術的理由での離脱は少数派（約7%）となった。

開始理由の最多は「友人・同僚（約57%）」であったが、その継続率は43.3%と半数を割る結果となった。

「仕事」vs「家族」。きっかけの違いで継続率に3倍以上の開き

「ゴルフを始めた一番の理由」と「現在も続けているか（辞める予定はないか）」の回答をクロス集計したところ、開始動機によって継続率（「辞める予定はない」と回答した割合）に以下の傾向が見られました。

- パートナー・家族がきっかけ：継続率 88.9%（回答9名中、継続8名）- 友人・同僚がきっかけ：継続率 43.3%（回答30名中、継続13名）- 仕事の接待・付き合いがきっかけ：継続率 27.3%（回答11名中、継続3名）

※その他（運動目的・SNSきっかけ等）：3名

今回の調査対象者においては、仕事の付き合いで始めた層の多くが、すでに辞めている、もしくは辞める意向を持っていることがわかりました。 対照的に、夫婦や親子など「身近なパートナー」と始めた層は9割近くが継続しており、ゴルフを「共有の時間を楽しむためのツール」として捉えている層ほど、長く定着している様子がうかがえます。

＜回答者のリアルな声＞

【仕事・接待で始めた方】

ゴルフを辞めるハードルは「技術」よりも「時間とお金」

- 「休みの日に朝早くまで起きてゴルフをする意味というのが分からない」（20代男性）- 「会社を辞めてから、自腹で２万、３万も払う経済的余裕がなくなりました」（60代以上男性）- 「朝早くからほぼ丸一日潰してしまうことになり、妻や子からの視線も冷たい」（30代男性）【家族・パートナーと始めた方】- 「パートナーとも結婚したのでこれからも夫婦の趣味であり続けることに違いないとおもいます」（30代女性）- 「はじめてみたらとても楽しく、...日頃のストレス発散ができてとても健康にいいと思っている」（30代女性）

「辞めようと思っている・辞めた理由」を聞いたところ、「上達を実感できなかったから」と回答した人は、離脱検討層全体のわずか7.4%でした。 多くのゴルファーが継続の壁として挙げたのは、技術面ではなく「お金と時間」の問題でした。

【離脱理由の内訳（上位抜粋）】- 1位タイ：仕事や家庭の都合で時間が取れない（29.6%）- 1位タイ：費用が高い（29.6%）- 3位：誘われないと行く機会がなくなった（14.8%）

回答には「一回ゴルフにいったら2万ぐらいかかる」「子供が生まれて時間を確保することが難しくなった」といった切実な声が多く寄せられました。 現代のゴルファーにとって、「タイムパフォーマンス（時間の確保）」と「コストパフォーマンス（費用の負担）」が、継続を阻む大きな要因となっていることが推察されます。

調査概要

調査対象：ゴルフ経験者の男女

回答数：53名（男性32名、女性21名）

調査期間：2025年12月18日

調査方法：インターネットによる意識調査

※本調査結果を引用する際は、「ゴルフペディア調べ（ https://www.grandfields-cc.com ）」と記載ください。

※本調査は特定の回答者群による意識調査であり、市場全体の動向を断定するものではありません。

