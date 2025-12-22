ライフカードにディズニー・デザインが登場！

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）は、株式会社ジェーシービー（代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好）と提携し、「ライフカード（ディズニー・デザイン）」と「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」の申込受付を2025年12月22日（月）より開始します。

※カードのお届けは2026年1月下旬頃より順次

■カードコンセプト

「あなたの新しい一歩、その先もずっと。」

人生の節目に寄り添い挑戦を支える存在を目指しました。

若者の初めての挑戦から大人の新たなステージまで、前向きな一歩を後押ししたいという思いから、冒険をイメージしたスーツケースとミッキーマウスのステッカーをデザインしました。

日常のあらゆる瞬間に安心感とワクワクを届ける、“人生に寄り添うクレジットカード”です。

■ディズニー・デザインクレジットカード券面

画像左：「ライフカード（ディズニー・デザイン）」 画像右：「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」

■クレジットカード概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9391/table/312_1_eab84c1ccfeb00126c97e1e1a442c7e1.jpg?v=202512220851 ]

■キャンペーン情報

【ＪＣＢブランド】ライフカード（ディズニー・デザイン）リリースキャンペーン！開催

「ライフカード（ディズニー・デザイン）」および「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」の発行開始を記念し、ここでしか手に入らない限定グッズがもらえる特別キャンペーンを実施します。

期間中のお申込み・ご利用で、券面デザインをモチーフにしたオリジナル特典をプレゼント！ぜひこの機会に魅力あふれるディズニーデザインカードをお楽しみください。

▼キャンペーン概要１.

期間内にお申込み＋1回以上のショッピング利用で全員プレゼント！

申込期間： 2025年12月22日（月）～ 2026年4月30日（木）

利用期間： 2025年12月22日（月）～ 2026年5月31日（日）

特典内容：ディズニー・デザインのオリジナルステッカー

▼キャンペーン概要２.

キャンペーン期間中30,000円（税込）以上のショッピング利用で

豪華オリジナルグッズを抽選でプレゼント！

申込期間： 2025年12月22日（月）～ 2026年4月30日（木）

利用期間： 2025年12月22日（月）～ 2026年5月31日（日）

応募条件： キャンペーン期間中、合計 30,000円（税込）以上のショッピング利用

特典進呈時期：2026年7月頃予定

特典内容：

◆A賞：スーツケース 10名さま

◆B賞：パスポートケース 3,000名さま

◆C賞：ラゲッジタグ 1,500名さま

■ディズニー・デザインのお申込はこちら

https://www.lifecard.co.jp/lp/disney/

※JCBブランドの通常デザインもお選びいただけます。

▼ライフカード＜年会費無料＞

▼ライフカードゴールド（年会費11,000円）

▼お申込はこちら

ライフカード＜年会費無料＞：https://www.lifecard.co.jp/card/credit/lifecard/

ライフカードゴールド：https://www.lifecard.co.jp/card/credit/gold/