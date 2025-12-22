ライフカードにディズニー・デザインが登場！

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）は、株式会社ジェーシービー（代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好）と提携し、「ライフカード（ディズニー・デザイン）」と「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」の申込受付を2025年12月22日（月）より開始します。


※カードのお届けは2026年1月下旬頃より順次



■カードコンセプト


「あなたの新しい一歩、その先もずっと。」


人生の節目に寄り添い挑戦を支える存在を目指しました。


若者の初めての挑戦から大人の新たなステージまで、前向きな一歩を後押ししたいという思いから、冒険をイメージしたスーツケースとミッキーマウスのステッカーをデザインしました。


日常のあらゆる瞬間に安心感とワクワクを届ける、“人生に寄り添うクレジットカード”です。



■ディズニー・デザインクレジットカード券面



画像左：「ライフカード（ディズニー・デザイン）」　画像右：「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」


■クレジットカード概要


■キャンペーン情報


【ＪＣＢブランド】ライフカード（ディズニー・デザイン）リリースキャンペーン！開催


「ライフカード（ディズニー・デザイン）」および「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」の発行開始を記念し、ここでしか手に入らない限定グッズがもらえる特別キャンペーンを実施します。



期間中のお申込み・ご利用で、券面デザインをモチーフにしたオリジナル特典をプレゼント！ぜひこの機会に魅力あふれるディズニーデザインカードをお楽しみください。




▼キャンペーン概要１.


期間内にお申込み＋1回以上のショッピング利用で全員プレゼント！


申込期間： 2025年12月22日（月）～ 2026年4月30日（木）


利用期間： 2025年12月22日（月）～ 2026年5月31日（日）


特典内容：ディズニー・デザインのオリジナルステッカー



▼キャンペーン概要２.


キャンペーン期間中30,000円（税込）以上のショッピング利用で


豪華オリジナルグッズを抽選でプレゼント！


申込期間： 2025年12月22日（月）～ 2026年4月30日（木）


利用期間： 2025年12月22日（月）～ 2026年5月31日（日）


応募条件： キャンペーン期間中、合計 30,000円（税込）以上のショッピング利用


特典進呈時期：2026年7月頃予定


特典内容：


◆A賞：スーツケース　　　10名さま


◆B賞：パスポートケース　3,000名さま


◆C賞：ラゲッジタグ　　　1,500名さま



■ディズニー・デザインのお申込はこちら


　https://www.lifecard.co.jp/lp/disney/


　



※JCBブランドの通常デザインもお選びいただけます。


▼ライフカード＜年会費無料＞





▼ライフカードゴールド（年会費11,000円）




▼お申込はこちら


　ライフカード＜年会費無料＞：https://www.lifecard.co.jp/card/credit/lifecard/　


　ライフカードゴールド：https://www.lifecard.co.jp/card/credit/gold/　