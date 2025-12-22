【日本蓄電池株式会社】宮城県柴田郡にて系統用蓄電施設「NC柴田郡川崎町今宿蓄電所」蓄電池設置開始

日本蓄電池株式会社

日本蓄電池株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：漆原秀一）は、開発を進めていたNC柴田郡川崎町今宿蓄電所（所在地：宮城県柴田郡）において系統用蓄電池を設置したことをお知らせいたします。

カーボンニュートラルの推進や再生可能エネルギーの導入拡大が求められる中、電力の安定供給に欠かせない「調整力」の確保は、重要な社会的課題となっています。

当社では、系統用蓄電池事業において、事業に適した用地の選定から、電力会社との各種調整及び必要手続き、最適な蓄電池ソリューションの選定・導入、蓄電所の構築までを一貫して推進しています。

▲ NC柴田郡川崎町今宿蓄電所 設置の様子

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161802/table/15_1_c8f24ea66bd0a483a808e69bc8ee6cb0.jpg?v=202512220851 ]

【会社概要】

■ 日本蓄電池株式会社

会社名：日本蓄電池株式会社（Nippon Chikudenchi Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 漆原秀一

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング１３階

事業内容：系統用蓄電池施設の開発・運用

URL：https://nipponchikudenchi.co.jp

■ 鈴木電機株式会社

会社名：鈴木電機株式会社（SUZUKI ELECTRIC Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 鈴木大介

所在地：栃木県那須塩原市三区町563-1

事業内容：電気工事事業、設備工事事業、エネルギーシステム事業、配電盤設計・製造事業

URL：https://suzuki-denki.co.jp