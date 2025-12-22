クラウドPBX「INNOVERA」ユーザプラットフォーム機能のWEBページを公開しました。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、クラウドPBX「INNOVERA 2.0」の機能、ユーザプラットフォームについてのWEBページを公開したことをお知らせいたします。

■ユーザプラットフォームの概要

ユーザプラットフォームとは、INNOVERAのユーザごとに用意されたブラウザ上のプラットフォームです。管理者権限がなくてもユーザであればログインが可能で、以下のことが行えます。

・ユーザプラットフォームを使った発信動作

・通話待機・離席中などのプレゼンスステータス（在席状況）の変更

・電話履歴検索

・ユーザ検索

・リスト（電話帳）検索

■ユーザプラットフォーム活用のメリット

まず、PCソフトフォン（ZoiperやAGEphone）をお使いの方は、発信の際に全社共有のリスト（電話帳）や内線を活用でき非常に便利です。

もちろん、PCからの発信を行わない場合もメリットがあります。

電話履歴から折り返し対応が必要な着信の洗い出しがすぐに行え、担当者の在席状況もプレゼンスステータスですぐに確認できるため顧客対応のスピードが向上し、対応品質向上・機会損失の防止に繋がります。

また、プレゼンスステータスが確認できることで、リモートワーク中でも、相手の状況を確認し、その時最適な連絡手段（通話・チャット・メールなど）を選ぶことで業務効率化にお役立ていただけます。

このようにユーザプラットフォームは、かなり便利なものなのですが、これまでご案内しているものがなかったため、WEBページを新たに作成いたしました。これを機にぜひご活用ください。

ユーザプラットフォームについて詳しく知りたい方はこちら(https://innovera.jp/service/innovera/userplatform/)

URL：https://innovera.jp/service/innovera/userplatform/

※ユーザプラットフォームへのログインURL及びログインに必要な情報は管理者（INNOVERA管理画面へのログイン権限をお持ちの方）にお問い合わせください。

※ユーザプラットフォームの機能については「INNOVERA 2.0」が対象です。「INNOVERA 1.0」は対象外となりますのでご注意ください。

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588