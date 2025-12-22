【最大10.3万円OFF】不用品回収サービス「お助けうさぎ」が年末年始キャンペーンを実施中！

株式会社Tabinchu

不用品回収サービス「お助けうさぎ」を運営する株式会社Tabinchuは、年末年始の大掃除や、自治体のゴミ回収が休止する時期に多くなる処分ニーズに対応するため、「最大10.3万円の割引が適用される年末年始キャンペーン」を開始しました。

本キャンペーンは、WEBからのお申込み限定で、2026年1月31日までご利用いただけます。

また当社は、ウエンツ瑛士さんが公式アンバサダーを務める「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画しており、本キャンペーンを通じて、新しい一年を前向きに迎えるための“元気なスタート”をサポートします。

■年末年始限定キャンペーンの実施の背景

お助けうさぎ公式サイト：https://otasukeusagi.jp/

年末年始は自治体のゴミ回収が休止することが多く、「大掃除で出たゴミを捨てられない」「帰省や予定が重なり、片付けの時間が取れない」「親戚が年末年始に集まるので部屋をキレイにしたい」といった声が多く寄せられます。

当社では、こうした不用品処分やハウスクリーニングに関するお悩みを解消し、気持ちよく新年を迎えていただきたいという想いから、本キャンペーンを実施しました。

この取り組みは、「中小企業の力で日本を元気にする」という「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」の理念とも重なるものです。

■Web限定｜年末年始キャンペーンの概要

■最大10.3万円OFFを実現する割引の内訳

- 内容： 複数の割引や特典を組み合わせることで、最大10.3万円の割引が適用されます。- 期間： 2025年12月18日 ～ 2026年1月31日- 対象： 対象期間中にWebサイトよりお申込み・ご成約いただいたお客様- 詳細URL： https://otasukeusagi.jp/

本キャンペーンでは、以下の割引や特典を組み合わせることで、最大10.3万円の割引が適用されます。

【1】早期予約割引（最大20％OFF）

作業日の10日前までのご予約で10％OFF、20日前までのご予約で20％OFFとなります。

【2】X（旧Twitter）リポスト割引（最大3万円OFF）

お助けうさぎ公式アカウントの投稿をリポストしていただくことで、最大3万円の割引が適用されます。

・公式アカウント： @otasukeusagi_53

・アカウントURL： https://x.com/otasukeusagi_53

【3】ゴミ屋敷の片付け限定特典（4.3万円相当）

ゴミ屋敷の片付けプラン（LLパック以上）をご利用のお客様を対象に、通常価格43,000円のハウスクリーニングを無料で提供します。

■割引適用シミュレーション

ゴミ屋敷の片付け（LLパック相当）をご依頼いただいた場合の割引例です。

・通常価格 200,000円

１.早期予約割引（20％） -40,000円

２.Xリポスト割引 -20,000円

３.ハウスクリーニング無料 -43,000円

（合計割引額 103,000円）

--------------------------------------------------------

割引後の価格 97,000円

※割引額はプランやサービスによって変動します。詳細は公式ホームページをご確認ください。

●お助けうさぎ公式ホームページ：https://otasukeusagi.jp/

■ 年末年始でも安心して任せられる４つの理由

●年末年始も休まず営業

年末年始も休まず営業しており、最短即日での対応も可能です。「帰省前に家をスッキリさせたい」といった急ぎのご要望にもお応えします。

●最大10.3万円OFFのお得なキャンペーン

早期予約やSNS割引などを組み合わせることで、費用が高額となりがちな年末年始でもお得にご利用いただけます。

●見積り無料で、初めての方も安心

お見積りは無料です。お客様に寄り添ったサービスを心がけており、不用品の処分方法が分からない方や、初めての方でもお気軽にお問い合わせいただけます。

●SDGsへの取り組みを積極的に推進

SDGsへの取り組みも積極的におこなっており、環境に配慮したサービスを提供しています。

■一般のご家庭から法人まで、年末年始の「片付け」をサポート

年末年始は自治体の回収休止により、不用品の処分に悩む方が増える時期です。「お助けうさぎ」では、年末年始も通常通り営業し、一般のご家庭・法人を問わず柔軟な回収対応を行っています。

一般のご家庭では、大掃除や買い替えで増えた不用品、処分が難しい家具・家電などをまとめて回収します。時間が取れない方や、帰省前に住まいをスッキリさせたい場合にも対応可能です。

法人のお客様には、オフィス移転やレイアウト変更に伴う大量処分、倉庫内の在庫や不要備品の整理などを一括でサポートし、作業負担の軽減とコスト削減に貢献します。

■ 年始でも使える｜キャンペーンは1月31日まで

年末に片付けが間に合わなかった場合でも、年始以降の利用が可能なキャンペーンです。2026年1月31日まで実施しているため、年始に計画的に片付けたい方にもご活用いただけます。

■「お助けうさぎ」について

「お助けうさぎ」は、不用品・粗大ゴミの回収を中心に、ゴミ屋敷の片付け、遺品整理、引っ越し時の一括処分など、片付けに関する幅広いサービスを提供しています。

■対応可能エリア

※関東地方全域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・山梨県・栃木県・群馬県・静岡県

※即日対応可能なエリアの詳細は、Webサイト「ご利用可能エリア」ページをご確認ください。

・ご利用可能エリア - お助けうさぎ

https://otasukeusagi.jp/area/

■お助けうさぎのサービスラインナップ

お助けうさぎは不用品回収だけでなく様々なサービスを提供しています。

提供中のサービスラインナップは以下の通りです。

- 不用品回収- 不用品買取- ゴミ屋敷の片付け- 遺品整理- ハウスクリーニング- 法人向け廃棄物回収

※女性スタッフ対応、早朝・深夜対応、立ち会い不要対応などのオプションもご用意しております。詳しくは、お助けうさぎ公式ホームページをご覧ください。

●お助けうさぎ公式ホームページ

https://otasukeusagi.jp/

■「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」参画中

「お助けうさぎ」は、単にモノを片付けるだけでなく、お客様が抱える悩みや人生の転機に寄り添い、心まで軽くなるようなサービスを通じて、新たな一歩を踏み出す「元気」をお届けすることを使命としています。

現在実施中の年末年始キャンペーンも、皆様に元気な新年を迎えていただきたいという、想いを形にしたものです。

「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」が掲げる、企業の力で日本経済全体を元気にするという理念は、私たちが目指す姿と重なります。公式アンバサダーであるウエンツ瑛士さんと共に、私たちのサービスを通じて、一人でも多くの方の暮らしを、そしてニッポンを明るく元気にしたいという想いから、本プロジェクトに参画しております。

■SNS公式アカウント

【YouTube】@user-otasukeusagi

https://www.youtube.com/@user-otasukeusagi

ゴミ屋敷の片付け作業風景を投稿しています。お助けうさぎをご利用いただく際の参考にしてください。

【X（旧Twitter）】@otasukeusagi_53

https://x.com/otasukeusagi_53

回収品目や回収時間の実例を毎日投稿しています。X限定の割引もご利用いただけます。

【会社概要】

運営元：株式会社Tabinchu

所在地：沖縄県那覇市前島3-8-16 F1

事業内容：WEBコンサルティング事業、インターネット広告事業

URL：https://tabinchu-company.com/