謎解きしながら高槻のまちを巡り豊臣秀吉の素顔に迫るプログラムが好評開催中

謎解きをしながらまちを巡り、散策を楽しむことができる“歴史リアル謎解きゲーム「謎の城」in高槻「羽柴秀吉～猿と呼ばれた天下人～」”が令和8年5月6日（水曜日・祝日）まで高槻市で開催中。8回目を迎えた今回の謎解きゲームも、多くの参加者が楽しんでいて、好評の声が寄せられています。

高槻市内の散策や観光を楽しみながら歴史の魅力に触れることができる「歴史リアル謎解きゲーム」が今年も開催中。平成29年の開始以来、毎年多くの参加者でにぎわう人気企画で、今年のテーマは「豊臣秀吉の素顔」です。天下統一を目指した武将として知られる秀吉ですが、実は浮気性だったり、恐妻家だったり、時には小心者な一面もあったりと、意外な素顔を持つ人物。そんな人間味あふれる秀吉の姿が、謎解きを通じて少しずつ浮かび上がります。参加者は高槻市観光協会または高槻市観光案内所の受付で、謎とチェックポイント、地図などが書かれた冊子「謎解きキット」を受け取り、秀吉が山崎合戦で軍勢を整えたと伝えられている上宮天満宮下の「天神の馬場」など、市内の名所を巡ります。激動の時代に下した決断や、その背景に思いを巡らせつつ、各チェックポイントに設置された謎に挑戦します。歴史に詳しくない人でも楽しめるよう、分かりやすいヒントも多数用意しているため、初めての人でも安心して参加できます。開始後約40日で、すでに約170人が挑戦。参加した人たちからは、「秀吉の意外な素顔が垣間見えた」「楽しく街歩きができた」などと好評の声が寄せられています。

【イベント概要】

開催期間：令和8年5月6日（水曜日・祝日）まで

開催場所：高槻城下町エリア、安満遺跡公園など

受付場所：高槻市観光協会（エミル高槻2階阪急高槻市駅）または高槻市観光案内所（JR高槻駅中央改札を出てすぐ）

参加費：1500円

参加方法：イープラスでチケットを購入後、受付場所にて受付

※チケットは事前にご購入ください

主催：オープンたかつき運営会議（高槻市・高槻市観光協会・高槻商工会議所）

※体験交流型観光プログラム「オープンたかつき」の一環で実施

【関連ホームページ】

歴史リアル謎解きゲーム「謎の城」in高槻「羽柴秀吉～猿と呼ばれた天下人～」（オープンたかつきホームページ）

https://open-takatsuki.jp/program/8088/