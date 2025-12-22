【いよいよ明日！】「アニメイト香港」がグランドオープン！『呪術廻戦』『IdentityＶ 第五人格』『ALIEN STAGE』のショッピングバッグ販売や、『アニメ店長』の缶バッジプレゼントを実施！
株式会社アニメイトは、「アニメイト香港」のグランドオープンに関して続報を公開いたしました！
交通アクセスに優れた地下鉄旺角駅直結の商業施設「T.O.P This is Our Place」内という好立地に出店する「アニメイト香港」。いよいよ明日、2025年12月23日にグランドオープンいたします。
そしてこの度、豪華オープン記念施策を実施いたします。1面が『呪術廻戦』、『IdentityＶ 第五人格』、『ALIEN STAGE』からいずれか1つの絵柄、もう1面は『アニメ店長』が描かれた特製ショッピングバッグを、関連商品50HKD以上ご購入いただいた方に＋1HKDで販売！ そのほか、『アニメ店長』の缶バッジプレゼントも実施いたしますので、ぜひご参加ください！
■店舗情報
アニメイト香港（animate Hong Kong）
オープン日：2025年12月23日（Gratteは後日オープン予定です）
住所：九龍旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place 四樓 409A, 409B & 411號舖
営業時間：月～木 12：00～21：30
金～日、祝 11：00～22：00
■施策情報
１）特製ショッピングバッグ販売
開催期間：2025年12月23日～なくなり次第終了
開催内容：関連商品を50HKD以上ご購入いただくと、＋1HKDで各作品の特製ショッピングバッグを1個お求めいただけます。
２）「アニメイト香港」グランドオープン記念
『アニメ店長』特製缶バッジプレゼント
開催期間：2025年12月23日～なくなり次第終了
開催内容：「アニメイト香港」にて50HKD以上お買い上げいただいた方に、先着で『アニメ店長』特製缶バッジをプレゼントいたします。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C) Gege Akutami/Shueisha, JUJUTSU KAISEN Project Licensed by Medialink
(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.
(C)VIVINOS
(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：島本和彦
(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：島本和彦、竜田しう
■関連URL
「アニメイト香港」X：https://x.com/animate_HK
「アニメイト香港」Facebook：https://www.facebook.com/animatehongkong
「アニメイト香港」Instagram：https://www.instagram.com/animate_hk/