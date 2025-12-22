アートホテル成田 北の恵みを五感で味わう「冬の北海道グルメフェア」1月9日より開催





アートホテル成田（所在地：千葉県成田市、総支配人：今川純一）では、1階ビュッフェレストラン「NARITA BOLD KITCHEN（成田ボールドキッチン）」 にて、2026年1月9日（金）から2月28日（土）まで、「北の恵みを堪能！冬の北海道グルメフェア」を開催いたします。

本フェアでは、広大な大地と豊かな海に育まれた北海道の食文化をテーマに、北海道をモチーフにした料理や道産食材を取り入れた多彩なメニューをご用意いたします。

北海道をテーマにNBK流にアレンジしたメニュー

ライブキッチンでは、ジンギスカンをアレンジした「ラム肉のジンギスカン風焼きしゃぶ」（土日祝日ランチ限定）をご提供いたします。さらに、海鮮やとろろなどを自由に盛り付けて楽しめる「山海丼」や、北海道の定番料理「豚丼」、NBK（NARITA BOLD KITCHEN）スタイルに仕立てた根室名物「エスカロップ」など、北海道らしさを感じるメニューが並びます。香ばしさが立ち上る「帆立のバター醤油焼き」（平日ランチ・ディナー、土日祝日ディナー限定）もお楽しみいただけます。

北海道産食材を使用した料理とスイーツ

温製料理コーナーでは「北海道産“インカのめざめ”のロティ」をご提供。デザートコーナーには、北海道産の牛乳・チーズ・生クリームを使用したスイーツをはじめ、「ハスカップタルト」やラベンダーの香りを添えたゼリーなど、食後まで北海道の恵みを感じていただけるラインアップをご用意しました。平日のランチ限定で、北海道の特産果実・ハスカップを使用した「レアチーズムースのパイサンド」がライブキッチンコーナーに登場します。

土日祝日限定で贅沢な演出メニュー

土日祝日には、タイムサービスとして、鯛と帆立の出汁を使用したソースで味わう「鯛の丸ごとロースト」や、「牛サーロインのローストビーフ“うにの贅沢トッピング”」をご提供。週末の食卓を華やかに彩ります。

本フェアより、新たな試みとして、平日と土日祝日で異なる特別メニューを展開。期間中何度訪れても新たな味わいに出会えるフェアです。この冬は、成田にいながら北海道の食文化と旬の味覚を存分にお楽しみください。

※「北海道産」と記載のある食材は、北海道産を使用しています。その他の食材は北海道産以外を使用しています。

【概要】

名称：北の恵みを堪能！冬の北海道グルメフェア

場所：アートホテル成田1階 「NARITA BOLD KITCHEN（成田ボールドキッチン）」

期間：2026年1月9日（金）～2月28日（土）

営業時間：ランチ 11:30～15:00（最終入場14:00）ディナー 17:30～22:00（最終入場21:00）

料金：ランチ 大人（平日）\3,800（土日祝）\3,900／小学生（全日共通）\1,980／未就学児無料

ディナー 大人\5,200／小学生\2,750／未就学児無料

※ソフトドリンク飲み放題付き ※料金はすべて消費税込





【おすすめメニュー】

■北海道をテーマにしたアレンジメニュー





「ラム肉のジンギスカン風焼きしゃぶ」（土日祝日ランチ限定）

ラム肉の焼きしゃぶに彩り野菜を添え、ジンギスカンのたれや選べるソースで、自分好みの味わいを。





「根室名物“エスカロップ”をNBKスタイルに仕立てて」

北海道・根室のご当地グルメを、NBKスタイルにアレンジした一品です。





北海道をテーマにした 丼コーナー「海と山の恵みを味わえるどんぶり～山海丼～／北海道の定番料理～豚丼～」

特設コーナーにて、山海丼や豚丼をお好みの具材でお楽しみいただけます。自由に盛り付けて、自分好みの一杯を。

■北海道産食材を一部使用したメニュー





「北海道産“インカのめざめ”のロティ バターとお好みのソースで」

皮付きのままローストし、素材の甘みと旨みを引き出しました。バターとお好みのソースでお楽しみください。





「コールミートと北海道産クリームチーズのピンチョス」

コールミートに、北海道産クリームチーズのコクを合わせた一品。お酒のお供にもおすすめです。





「北海道産蛸と胡瓜・若芽のサラダ」

北海道産蛸の食感を活かし、胡瓜と若芽とともにさっぱりと仕上げました。

■ライブキッチンメニュー





「帆立のバター醬油焼き」（平日ランチ・ディナー・土日祝日ディナー限定）

バター醬油で香ばしく焼き上げた帆立貝。豊かな風味とともに、旨みが口いっぱいに広がる一品です。





「レアチーズムースのパイサンドにハスカップソースを･･･バターサンドに見立てて」（ランチ限定・土日祝日はタイムサービス提供）

サクサクのパイにハスカップソースをまとったレアチーズムースをサンド。雪国北海道をイメージしたデザートです。





「牛サーロインステーキに”うにをのせて”和風ロッシーニ仕立て」（ディナー限定）

牛サーロインステーキにうにを重ねた、和風ロッシーニ仕立て。お好みのソースやわさびで、お召し上がりください。

【その他メニュー】

■ライブキッチン

オーストラリア和牛の焼きしゃぶ（平日ランチ限定）

■ランチタイムサービスメニュー（土日祝日限定）

鯛の丸ごとロースト 鯛とホタテのジュをソースに／牛サーロインのローストビーフ“うにの贅沢トッピング”

■サラダ

千葉県産フリルレタス・プリーツレタス／オニオンスライス／カラフルトマト／コーン／ヤングコーン／トレヴィス／ピクルス／アーモンド／キヌアパフ etc

■惣菜サラダ

蒸し鶏と根菜のサラダ ごま風味／ブロッコリーと小柱のサラダ オーロラソース／金時豆とかぼちゃのサラダ／北海道産ポテトと明太子のポテトサラダ etc

■温製料理

帆立小柱と昆布のぺペロンチーノ／北海道牛乳を使った鶏肉のフリカッセ トマトと柑橘のソースをポイントに／白身魚のオーブン焼きブールブランソース／スチームベジタブル／色々根菜の蒸し物 北海道チーズを使ったフロマージュソース etc

■冷製料理

白身魚のムース・小エビのタルタル添え オマール海老の旨味をアクセントに／柔らか蒸し鶏とチーズのジェノベーゼソース ／スモークサーモンと旬野菜のルーロ etc

■フルーツ＆デザート

北海道産ハスカップのタルト／ラベンダーゼリー／リンゴの冷製ポタージュ／北海道牛乳プリン／フロマージュムース／カッサータ ／フルーツチーズパフェ／フルーツ各種 etc

■お飲み物

ソフトドリンクバー／コーヒー／紅茶

Farm to Table

～千葉の豊かな自然に育まれた食材をレストランへ～





NARITA BOLD KITCHENは、「Farm to Table」をコンセプトに、千葉県で採れた新鮮な野菜・肉・魚介を使った様々なメニューをお召し上がりいただけるオールデイダイニング。ランチ・ディナーでは約80種類のバラエティーに富んだメニューが並びます。

成田エリア最大の席数は220席。肉や魚は、独自の方法で調理し、ハーブやスパイスを使った「香り」豊かなメニューも提供いたします。

公式ウェブサイト：https://www.art-narita.com/restaurants/narita-bold-kitchen/

【ご予約・お問い合わせ先】 TEL: 0476-32-1122（予約課直通）

■「アートホテル成田」概要

【名称】アートホテル成田

【所在地】〒286-0127 千葉県成田市小菅700

【アクセス】

・JR上野駅からJR常磐線・成田線で約80分、「成田」駅よりシャトルバスで約30分

・京成線京成日暮里駅から成田空港駅までスカイライナーで約36分、成田空港駅から車で約15分

・東関東自動車道 成田ICより約3分

【開業日】2022年7月1日リブランド開業

【階数】地上11階建

【客室】490室／全22タイプ

【レストラン】2店舗 本館1階 NARITA BOLD KITCHEN（成田ボールドキッチン）／中国料理＆日本料理 Soh

【館内施設・設備】会議室／宴会場／天然温泉／コンビニエンスストア／チャペル／衣装室／写真室／コインランドリー／フィットネスジム／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】TEL: 0476-32-1111（代） 公式ウェブサイト：https://art-narita.com/









【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER）福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp