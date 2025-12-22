グラフ京都高島屋店 グランドオープン

グラフダイヤモンズジャパン株式会社

2025年11月13日（木）、グラフは京都の文化の中心地である四条に、国内で12店舗目となる「グラフ京都高島屋店」をオープンいたしました。

新たにオープンした「グラフ京都高島屋店」は、比類ないデザイン、究極のラグジュアリー、そして卓越したクラフツマンシップという、創業から65年にわたり受け継がれてきたグラフの美学を体現し、極上の美しさと希少性に満ちたグラフの世界を体感いただけます。

パールホワイトとゴールドの色調で表現された流麗なウェーブを描くファサードには、グラフを象徴するモチーフ「アイコン」のシルエットの連なりが透明感のあるアクセントを添え、美しい世界観を描き出します。店内に足を踏み入れると、優美な曲線を描くショーケースに、グラフを代表するソリテールリングやブライダルジュエリー、さらには「バタフライ」や「ティルダズ ボウ」、「ローレンス グラフ シグネチャー」をはじめとする人気のジュエリーコレクションが揃い、充実したラインナップをご覧いただけます。店内は、折り紙にインスピレーションを得たシャンデリアの淡く柔らかな光に包まれ、ウッドパネルやカットガラスの装飾と、ダイヤモンドのファセットにインスピレーションを得たショーケースが美しく調和しています。また、床にはフランスの職人によってグラフのために特別に仕立てられたブークレのカーペットと、アイコンモチーフがさりげなくあしらわれたライムストーンが用いられています。

さらに、スライドドアで仕切られたVIPルームでは、グラフの匠の職人が手掛ける最新のハイジュエリークリエイションを、落ち着いたプライベートな空間でゆっくりとお楽しみいただけます。またVIPルームの壁面には、グラフが手掛けた世界最大のスクエアエメラルドカット ダイヤモンド「ザ グラフ レセディ ラ ロナ（302カラット）」にインスピレーションを得たフレグランスコレクション「グラフ レセディ ラ ロナ」がディスプレイされています。

眩い煌めきに満ち溢れる「グラフ京都高島屋店」で、グラフ ファミリーが厳選した極上のジュエリークリエイションをぜひご覧ください。

グラフ京都高島屋店

京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52

京都高島屋S.C. 2階 インターナショナルブティック

075-252-7097

■グラフについて

ロンドン、ニューボンドストリートに本店を構える究極のダイヤモンドジュエラー「グラフ」は、大粒かつ極上のダイヤモンドのみを扱うハイジュエラーとして世界にその名を知られています。創業者 兼 現会長のローレンス・グラフOBEは「21世紀のキング オブ ダイヤモンド」の異名のとおり、ダイヤモンドを見極める天賦の才とビジネスセンスを持ち合わせ、1960年にグラフを創業すると王族を始めとする大富豪や石油王など一流の顧客の信頼を得て、この世のものとは思えない極上のジュエリーの数々を手掛けてきました。現在ではフランソワ・グラフCEOのもと、世界に70店舗あまりを展開。原石の買い付けからカッティング、研磨、ジュエリー制作に至るまで一貫して自社で手掛ける真のダイヤモンドカンパニーとして、現在日本国内では12店舗にて日常使いのアイテムから、ブライダルコレクション、ハイジュエリーに至るまで幅広く展開しています。

グラフダイヤモンズジャパン クライアントサービス 0120-663-687

https://www.graff.com