徳井義実（チュートリアル）×桃月なしこ W主演「令和に官能小説作ってます」ゲストキャスト解禁、エンディングテーマはパスピエの「DOWNTOWN GIRL」に決定！第1話あらすじ＆場面写真も公開！

テレビ大阪株式会社(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会

テレビ大阪は2026年1月7日（水）から毎週水曜深夜24時よりドラマ「令和に官能小説作ってます」を放送します。

原案は官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部) で、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマです。

官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治役を徳井義実、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろ役を桃月なしこが演じることは既報のとおりですが、この度、物語に彩りを添えるゲストキャストを解禁します！

官能小説専門の表紙絵画家・春野日出男役にきたろう、厳しすぎる官能小説の校閲担当・豊原多江役に清宮レイ。「擬音の魔術師」と呼ばれる人気官能小説家・御手洗民生役に平井まさあき（男性ブランコ）。人気作家でインフルエンサーとしても活躍するライル役に三村和敬。編集部へ原稿を持ち込む老翁・柏木役に綾田俊樹。フランス出版のTLコミック編集部編集長・田辺美香役に石山蓮華。

玉川、ましろたち官能編集部に刺激を与える個性豊かなキャストたちが揃いました。どこで登場するのかは放送でお楽しみに！

さらに、1月10日（土）スタート、毎週土曜深夜2時15分からテレビ愛知での放送も決定しました！こちらも是非チェックしてください。

【エンディングテーマ情報】

■パスピエ「DOWNTOWN GIRL」

《コメント》

私たちパスピエは活字も、文学も、どちらも好物です！

曲を発表するときには歌と演奏として聴いていただくことはもちろん、歌詞を文字にしたときにも心地よく読めるよう試行錯誤しながら書いています。

『DOWNTOWN GIRL』では正しさよりも、ときめきを選ぶためのポップな道標を思い描いています。

この曲が、ドラマにささやかな彩りを添えることができたら嬉しいです。

《プロフィール》

Vocal：大胡田なつき / Keyboard：成田ハネダ / Guitar：三澤勝洸 / Bass：露崎義邦

2009 年に成田ハネダ（key）を中心に結成。

バンド名はフランスの音楽家ドビュッシーの楽曲が由来。卓越した音楽理論とテクニック、70s～00s まであらゆる時代の音楽を同時に咀嚼するポップセンス、ボーカルの大胡田なつきによるMusic Video やアートワークが話題に。

11 年に1st ミニアルバム「わたし開花したわ」でデビュー。その後、数々の大型ロックフェスにも出演、対バン形式の自主イベント“印象”シリーズや全国でワンマンツアーを行い、好評を博す。2016 年には単独で日本武道館公演を行い、成功を収める。

その後も精力的なアルバムリリースや全国ツアーなど、盛んに活動の場を拡げ続け、2025 年4 月13 日(日)に、15 周年集大成ライブ『結成十五周年特別記念公演“十五年艦”』＠Bunkamura オーチャードホールを開催し、ソールドアウトにて終幕。

今夏に大阪・東京で行われたFCツアーも両日ソールドアウトし、快進撃を続けている。

9月には上海・北京での公演を無事成功させ、11月～自主企画の対バンライブをリキッドルーム、1月に渋谷クラブクアトロにて公演予定。更に2026年2月には、ニューアルバムのリリースも決定し、同作を携えて臨む全国6ヵ所6公演を巡るツアーを開催予定するなど国内外で精力的な活動を控えている。

【原案情報】

(C)さとうユーキ／フランス書院

著：さとうユーキ 原案：フランス書院編集部

『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』(フランス書院)

動画、コミック、ASMR（音声）……エロコンテンツがネットにあふれる時代に、あえて「活字」だけで勝負する官能小説。黒い表紙で知られるフランス書院文庫は1985年に創刊され、既刊は2,600冊を超える。新人の女性編集者・大泉ましろは、ヴェールに包まれた出版界の秘境で働くことになるが、そこに待っていたのは想像を越えた世界だった――

原作はこちら（試し読みできます）：

https://www.france.jp/book/10163

ドラマ放送に合わせて書籍版も発売決定！

2025年12月27日発売！

各書店サイトで予約受付中！

1月7日（水）放送 第1話「淫美なタイトル会議」

大泉ましろ（桃月なしこ）は、弁護士である母・道代（遼河はるひ）の希望に応えるべく法律事務所で働きながら弁護士を目指していたが、挫折。

大好きな漫画の編集者になるべく転職活動を始める。大手出版社を目指すも、連戦連敗で、「出版社ならどこでもいい！」と考えたましろが入社したのは成人向け書籍を専門に扱う「フランス出版」だった。そしてましろは“官能小説編集部”に配属されることに。

入社初日、ましろが見たのは編集長の玉川丈治（徳井義実）、編集者の渡瀬美帆（高畑遊）と石神井健人（九十九黄助）が淫美な言葉を連呼しながら、大御所作家・古田剣（星田英利）の新刊タイトルを議論し合う姿だった。初めて知る官能小説の世界に圧倒されたましろは蝋人形のように固まってしまうが、意を決し古田の新作を読み進めてみると、そこには…。

(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会

≪番組概要≫

【番組名】「令和に官能小説作ってます」

【放送日時】テレビ大阪2026年1月7日（水）スタート 毎週水曜深夜24時～

テレビ愛知2026年1月10日（土）スタート 毎週土曜深夜2時15分～

【配信】DMM TVにて独占見放題配信

広告付き無料配信サービス「TVer」にて見逃し配信

https://tver.jp/series/sraknkz30z(https://tver.jp/series/sraknkz30z)

【主演】徳井義実（チュートリアル） 桃月なしこ

【出演】高畑遊、九十九黄助、内藤秀一郎、西野遼、早織、八木奈々、遠藤久美子、星田英利、遼河は るひ、倉須洸、山本かりん ほか

【原案】著：さとうユーキ 原案：フランス書院編集部

『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（フランス書院）

【監督】山口淳太（ヨーロッパ企画）

【脚本】我人祥太 池亀三太 灯敦生

【オープニングテーマ】#Mooove!「アンチバキューマー」（#HASHTAG RECORD）

【エンディングテーマ】パスピエ「DOWNTOWN GIRL」（NEHAN RECORDS）

【チーフプロデューサー】山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】石田雄作（テレビ大阪）森永恭平（レプロエンタテインメント）後藤和弘（灯）

【話数】30分×10話

【制作】テレビ大阪／レプロエンタテインメント

【製作著作】「令和に官能小説作ってます」製作委員会

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/reiwani_kannou/

【公式X】https://x.com/tvo_mayodora

【公式Instagram】https://www.instagram.com/reiwani_kannou

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@reiwani_kannou

【公式ハッシュタグ】#令和に官能小説