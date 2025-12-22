神奈川県初出店！林檎飴専門店『富士林檎』が「らびすた新杉田」に新店舗オープン

株式会社Ｍｙ　Ｅｆｆｅｃｔ


株式会社My Effect（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役：管野 浩司）は、株式会社Cascade SIXが運営する林檎飴専門店『富士林檎』のフランチャイズ加盟店として、2025年12月1日、神奈川県横浜市磯子区に「富士林檎 らびすた新杉田店」をオープンいたしました。神奈川県初出店となる同店では、月替わりの限定フレーバーをご用意し、日常のデザートから手土産まで、幅広い世代に果実のおいしさをお届けいたします。


新店舗情報


・店舗名：富士林檎 らびすた新杉田店


・住所：神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1 らびすた新杉田 2F


・営業時間：11:00～20:30


・形態：テイクアウト店舗


・アクセス：R根岸線・シーサイドライン「新杉田」駅より徒歩3分、京浜急行「杉田」駅より徒歩5分





月替わりで楽しめる限定フレーバー



2025年12月限定　レアチーズ

2026年1月限定　ストロベリーミルク

今後の展開


富士林檎は、今後も地域に根ざしながら、催事出店や全国展開を通じて、こだわりのりんご飴をより多くの方にお届けしていきます。



【店舗一覧】


静岡県　


・静岡店　・沼津店　・ドン・キホーテ パウSBS通り店　


・サンストリート浜北店　・富士吉原店


茨城県


・神栖店　・土浦店　・小美玉店　


・MEGAドン・キホーテUNY 佐原東店


栃木県　


・真岡店


埼玉県　


・熊谷ニットーモール店
神奈川県


・らびすた新杉田店




取材・出店に関するお問い合わせは、公式ホームページの専用フォームよりお願いいたします。



公式HP :
https://fuji-ringo.com/
公式Instagram :
https://www.instagram.com/fujiringo_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=Nnd1bGRlZTR1NmY1
公式X :
https://x.com/fujiringo_jp




会社概要　


株式会社My Effect


代表取締役：管野 浩司


本社所在地：〒336-0026


埼玉県さいたま市南区辻2丁目1-20-1