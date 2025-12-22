神奈川県初出店！林檎飴専門店『富士林檎』が「らびすた新杉田」に新店舗オープン
株式会社Ｍｙ Ｅｆｆｅｃｔ
株式会社My Effect（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役：管野 浩司）は、株式会社Cascade SIXが運営する林檎飴専門店『富士林檎』のフランチャイズ加盟店として、2025年12月1日、神奈川県横浜市磯子区に「富士林檎 らびすた新杉田店」をオープンいたしました。神奈川県初出店となる同店では、月替わりの限定フレーバーをご用意し、日常のデザートから手土産まで、幅広い世代に果実のおいしさをお届けいたします。
新店舗情報
・店舗名：富士林檎 らびすた新杉田店
・住所：神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1 らびすた新杉田 2F
・営業時間：11:00～20:30
・形態：テイクアウト店舗
・アクセス：R根岸線・シーサイドライン「新杉田」駅より徒歩3分、京浜急行「杉田」駅より徒歩5分
月替わりで楽しめる限定フレーバー
2025年12月限定 レアチーズ
2026年1月限定 ストロベリーミルク
今後の展開
富士林檎は、今後も地域に根ざしながら、催事出店や全国展開を通じて、こだわりのりんご飴をより多くの方にお届けしていきます。
【店舗一覧】
静岡県
・静岡店 ・沼津店 ・ドン・キホーテ パウSBS通り店
・サンストリート浜北店 ・富士吉原店
茨城県
・神栖店 ・土浦店 ・小美玉店
・MEGAドン・キホーテUNY 佐原東店
栃木県
・真岡店
埼玉県
・熊谷ニットーモール店
神奈川県
・らびすた新杉田店
取材・出店に関するお問い合わせは、公式ホームページの専用フォームよりお願いいたします。
会社概要
株式会社My Effect
代表取締役：管野 浩司
本社所在地：〒336-0026
埼玉県さいたま市南区辻2丁目1-20-1