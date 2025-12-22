神奈川県初出店！林檎飴専門店『富士林檎』が「らびすた新杉田」に新店舗オープン

株式会社Ｍｙ Ｅｆｆｅｃｔ

株式会社My Effect（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役：管野 浩司）は、株式会社Cascade SIXが運営する林檎飴専門店『富士林檎』のフランチャイズ加盟店として、2025年12月1日、神奈川県横浜市磯子区に「富士林檎 らびすた新杉田店」をオープンいたしました。神奈川県初出店となる同店では、月替わりの限定フレーバーをご用意し、日常のデザートから手土産まで、幅広い世代に果実のおいしさをお届けいたします。

新店舗情報

・店舗名：富士林檎 らびすた新杉田店

・住所：神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1 らびすた新杉田 2F

・営業時間：11:00～20:30

・形態：テイクアウト店舗

・アクセス：R根岸線・シーサイドライン「新杉田」駅より徒歩3分、京浜急行「杉田」駅より徒歩5分

月替わりで楽しめる限定フレーバー

今後の展開

2025年12月限定 レアチーズ2026年1月限定 ストロベリーミルク

富士林檎は、今後も地域に根ざしながら、催事出店や全国展開を通じて、こだわりのりんご飴をより多くの方にお届けしていきます。

【店舗一覧】

静岡県

・静岡店 ・沼津店 ・ドン・キホーテ パウSBS通り店

・サンストリート浜北店 ・富士吉原店

茨城県

・神栖店 ・土浦店 ・小美玉店

・MEGAドン・キホーテUNY 佐原東店

栃木県

・真岡店

埼玉県

・熊谷ニットーモール店

神奈川県

・らびすた新杉田店

取材・出店に関するお問い合わせは、公式ホームページの専用フォームよりお願いいたします。

公式HP :https://fuji-ringo.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/fujiringo_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=Nnd1bGRlZTR1NmY1公式X :https://x.com/fujiringo_jp

会社概要

株式会社My Effect

代表取締役：管野 浩司

本社所在地：〒336-0026

埼玉県さいたま市南区辻2丁目1-20-1