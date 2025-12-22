新連載『小町先生の思し召し』『婚約破棄ですか？はい喜んで。だって僕は姉の代わりですから！』掲載！「コミックライドivy（アイビー）vol.35」各電子書店で配信スタート！
マイクロマガジン社（東京都中央区）が2025年12月22日に発行する月刊Webコミック誌「コミックライドivy（アイビー）vol.35」は新連載２本立て！
『小町先生の思し召し』（作：餅田むぅ）
『婚約破棄ですか？はい喜んで。だって僕は姉の代わりですから！』（漫画：林倉吉／原作：ルーシャオ）
の連載がスタートします！
【新連載 作品情報】
『小町先生の思し召し』
作：餅田むぅ
発売日：2025年12月22日
https://www.ivy.comicride.jp/detail/komameshi/
あらすじ
雇用主は物ノ怪――!?
旦那様を亡くし嫁ぎ先を追い出された中森千代子は、実家の父から再婚を勧められるもその気はなく猶予を貰って職業婦人を目指すことに。
愛想が苦手で度々クビになってしまう千代子の次なる職は、とある“洋館の使用人”。
猶予が迫る中縋る思いで洋館を訪れた千代子を出迎えたのは、怪奇小説を執筆する小町という若い男だった。
しかし、小町は千代子を見るなり「帰れ」と言い放ち――？
ネチネチ大蜘蛛×前向き未亡人
異種間ほんわかロマン譚、開幕！
『婚約破棄ですか？はい喜んで。だって僕は姉の代わりですから！』
漫画：林倉吉／原作：ルーシャオ
発売日：2025年12月22日
https://www.ivy.comicride.jp/detail/bokukawa_s/
あらすじ
タランティオン侯爵令嬢メラニーは、
婚約者のドミニクから突き付けられた婚約破棄を涼しい顔で受け入れた。
なぜなら、彼女はメラニーに扮していた双子の弟
メルヴィン・ローゼス・タランティオンだったのだから。
無事、婚約を破棄して実家に戻ったメルヴィンだったが、祖父の企みにより再びメラニーの身代わりに！
次なる婚約者は、ハドリアーナ王国の第一王子リュカ・ハドリアーナ。
少し軟派な彼だが、なにやら秘密がありそうで――。
訳あり王子×訳あり令嬢、秘密が繋ぐ協同婚約ラブコメディ！
コミックライドアイビー（ivy）
あなたと物語をつなぐWEBコミック誌
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！
2025年3月に創刊2周年を迎えたコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。
コミックライドアイビー（ivy）：https://ivy.comicride.jp/
コミックライドアイビー（ivy）編集部X：https://x.com/comicride_ivy
▼仲村宗悟さんのナレーションによる、コミックライドアイビー創刊2周年記念PVも公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-LaBE1xmIvg ]
