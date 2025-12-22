芸人わっきゃいのFX攻略法を、専門家軍団が徹底分析！『カンニング竹山のFXトーク』シーズン9を配信開始

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、YouTube動画コンテンツ『カンニング竹山のFXトーク！』のシーズン9の配信を開始いたしました。

『カンニング竹山のFXトーク！』シーズン9 #1：

本動画シリーズは、お笑い芸人のカンニング竹山さんをMCに迎え、FX(外国為替証拠金取引)の楽しみ方やテクニック、投資家ならではの“あるある”など、FXトレーダーたちが実体験を元にしたFXの魅力をお伝えしています。カンニング竹山さんに加え、女優で投資家の陽和ななみさんもMCとして番組を盛り上げます。

今回のシーズン9では、ゲストに芸人のわっきゃいさんを迎えます。わっきゃいさんは、FX歴約1年ながら、月の収入の95%をFXで賄うほどの実績を持ち、「再現性高く勝てるFX攻略法を見つけた」と自身のトレードスタイルに絶対的な自信を示しています。本シーズンでは、そんなわっきゃいさんのFX攻略法が本当に勝てるトレード戦略なのか、FXの専門家軍団が徹底的に分析します。

FX専門家軍団には、投資ライターの高城泰さん、トップ億トレーダーのためためさん、元為替ディーラーのYEN蔵さん、経済アナリストの安田佐和子さん、現役早稲田大生で億トレーダーの大学生さん、5名の精鋭たちをお招きしています。

『カンニング竹山のFXトーク！』シーズン9 #1の紹介

サンミュージック所属のお笑い芸人で、竹山さんの後輩にあたるわっきゃいさんですが、自身のFXの腕に絶対的な自信を持ち、「逆張りでの分スキャルピング」「順張りでデイトレード」の2つを実践しています。#1では、わっきゃいさんのこれまでの経歴から、FXとの向き合い方、トレードスタイルの概要を紹介していきます。わっきゃいさんの攻略法は、果たしてFX専門家軍団を納得させることができるのか、#2以降にもぜひご期待ください。

公開スケジュール

全4話

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/223_1_d190898364dbc8f2e4347a4b5b426639.jpg?v=202512220851 ]

※公開日および内容は、予告なく変更となる場合があります。

出演者プロフィール

カンニング竹山

サンミュージックプロダクションに所属のお笑い芸人。俳優やコメンテーターなどマルチに活躍する。

高城泰

投資ライター。FXや株、暗号通貨、投資詐欺防止の啓蒙などについて週刊誌、証券会社、FX会社などへ寄稿。動画コンテンツのキャスティングや出演も行う。自身が主催する「FXコレクティブ」を中心とした投資イベントやセミナーの企画運営なども実施。

陽和（ひわ）ななみ

現役の女優でありながら投資家でもあり2つの顔を持つ。出演した雇用統計を扱う生配信番組がきっかけで投資を始める。

わっきゃい

サンミュージックプロダクションに所属のお笑い芸人。

ロサンゼルス出身。京都大学中退。

R-1グランプリ2022にてアマチュアから準々決勝に進出。

YEN蔵

投資情報の配信を主業務とする株式会社ADVANCEの代表取締役。シティバンク、スタンダード・チャータード銀行で、20年以上にわたり外国為替ディーラーとして活躍。現在は経済・投資関連の執筆、セミナーを行いながら個人投資家としても活動する傍ら、SNSやYouTubeなどでマーケットに関する情報も発信している。

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yenzomarket8761

ためため

高級住宅地にFX御殿を建てた投資家。関西人ならではの愛嬌ある性格や歯に衣着せぬ物言いで人気を博す。

安田佐和子

ストリート・インサイツ代表取締役／経済アナリスト

NYで10年間金融市場ライターとして活動後、三井物産戦略研究所、双日総合研究所での勤務を経て現職。現在は、トレーダムの為替アンバサダー、計量サステナビリティ学機構の第三者委員、日本貴金属マーケット協会フェローを務める。

大学生

現役早稲田大学生

億トレーダー

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

