プリンセス天功の埋蔵金発掘へ―“選ばれしエスパー”が超能力を覚醒させた奇跡の記録を一挙紹介『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』“埋蔵金発掘直前SP”は12月23日（火）夜11時より放送

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月23日（火）夜11時より都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#9.5「プリンセス天功埋蔵金発掘直前SP」を放送いたします。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーです。

■プリンセス天功の埋蔵金発掘へ―“選ばれしエスパー”が超能力を覚醒させた奇跡の記録を一挙紹介！

今シーズン、超常現象研究家・秋山眞人氏の指導のもと実施されてきた超能力者育成合宿「プロジェクトE」。その集大成として、 “全国6カ所に眠る”“1カ所20億円以上”とも噂される“プリンセス天功の埋蔵金”を、超能力で発掘する一大プロジェクトが進行中。12月30日（火）放送の『超能力で埋蔵金発掘＆2026年大予言SP』では、選ばれし5人のエスパー、通称“秋山アベンジャーズ”が、超能力だけを頼りに生放送で掘り当てに挑みます。

12月23日（火）放送の#9.5ではその“直前SP”として、透視能力をいち早く覚醒させたロキ、テレパシーの力を開花させた元フィギュアペア日本代表・高橋成美をはじめとする、選ばれし5人の“能力覚醒の瞬間”と、彼らが見せた数々の奇跡を、番組では放送されなかったトレーニングや検証の裏側、驚きのエピソードも含めたっぷりとお届け。

過去の放送回にて、島崎遥香が「このプロジェクトが一番の生きがい」とファンであることを公言したほか、霊感を持つ釈由美子が「本物だ」とその能力を認めるなど、これまで番組で何度も注目を集めてきた本プロジェクト。ナオキマンやサーヤらMC陣からも驚きの声が飛び出した5人の能力の真髄とは--？

さらに番組には、日本に“超能力ブーム”を巻き起こした世界的超能力者ユリ・ゲラーも出演。プリンセス天功の埋蔵金発掘を前に、5人の能力者たちにアドバイスを送ります。成功の鍵を握るその言葉にも注目です。

これまで積み重ねてきた「プロジェクトE」の軌跡と、選ばれし5人の能力の全貌を振り返る「プリンセス天功埋蔵金発掘直前SP」は、12月23日（火）よる11時より放送。前代未聞の“超能力×埋蔵金”企画。その直前ドキュメントをお見逃しなく。

■ABEMA新番組 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』 放送概要

放送日時：2025年12月23日（火）よる11時～ （毎週火曜日よる11時放送）

シーズンページ：https://abema.go.link/hExbL

#9.5視聴ページ：https://abema.go.link/imKVr

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2 超能力で埋蔵金発掘＆2026年大予言SP』

放送日時：2025年12月30日（火）よる11時～

視聴ページ：https://abema.go.link/bm3a0

出演者：

Naokiman、サーヤ、笹崎里菜

小木博明(おぎやはぎ)、秋山眞人、プリンセス天功、ロキ、澄田綾乃、山本かりん、高橋成美、一瀬、ユリ・ゲラー

