自社販売会・ECともに即日完売の大反響 「推し色小瓶」完売を受け、急遽新商品開発を決定！

株式会社東洋

「笑顔創造」を企業理念とする株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫／本社：埼玉県桶川市、以下、当社）は、当社ルースブランドより発売した商品「推し色小瓶」が、店舗およびECサイトの双方において発売当日に完売となる大きな反響をいただいたことをお知らせいたします。

「推し色小瓶」は、“推しの色を日常に取り入れて楽しむ”というコンセプトのもと企画された商品で、推し活を楽しむ幅広い世代のお客様からご支持をいただき、販売開始直後より想定を大きく上回るご注文をいただきました。その結果、自社販売会・ECともに即日完売となり、多くのお問い合わせや再販を望むお声が寄せられています。

ECサイトのスクリーンショット

推し色小瓶シーズン２のリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000193.000024989.html)



こうした反響を受け、当社ではお客様の声に迅速にお応えするため、「推し色小瓶」に続く新商品の開発を急遽決定いたしました。

現在、より多くの方にお楽しみいただけるよう、内容やラインアップの拡充を含めた新商品を鋭意企画・準備しております。

当社は今後も、お客様の声を大切にしながら、“推し活”をはじめとした日常に小さなときめきと笑顔を届ける商品づくりに取り組んでまいります。新商品に関する詳細は、決まり次第、改めてお知らせいたします。

■東洋ルースとは？

2019年3月29日～31日に大宮ソニックシティ（埼玉県）で開催した、第7回埼玉ミネラルマルシェへの出展が東洋ルースの展示会デビューでした。デビュー以来、毎月2回、全国各地で開催される宝石の展示会へ出展を続けております。現在、28の都道府県（北海道、山形県、秋田県、宮城県、新潟県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、石川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、高知県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県※自社調べ）を踏破しております。

2024年11月29日にはオンラインストアをオープンいたしました。現在約800点数もの商品が出品されております。1石あたり2～300円の宝石もあり、展示会と同じく、お客様のお手にとって頂きやすい価格帯でルースを販売しております。



■東洋ルース、宝石鑑別士の紹介

中村 恵梨子（東洋ルース 仕入れ・鑑別担当）

2024年 世界最難関・世界最古のGem-A(英国宝石学協会)が認定する宝石学資格、『FGA（Fellow of The Gemmological Association of Great Britain＝英国宝石学協会特別会員）』を有する。

大学卒業後に宝石学を学び、『笑顔創造』を企業理念とする株式会社東洋へ入社。その後、東洋ルースで宝石の仕事に携わる。高い鑑別能力による、確かで価値のある宝石を、お客様へ届ける。

「宝石はみんなを笑顔にすることができるんです。私たち東洋ルースは『宝石で世界中を輝かせ笑顔溢れる世界を創ります』というビジョンを実現するために全力を尽くします。

今後とも東洋ルースをどうぞよろしくお願い致します。」

■裸石の日とは

「裸石の日」は、東洋ルースが宝石をジュエリーに加工する前の“裸石（ルース）”の魅力を広く知っていただくために、「裸石（はだかいし/ルース）」を8(はだか)14(いし)にかけて、8月14日に記念日を制定し、一般社団法人日本記念日協会に正式に認定を受けました。

■ルース/裸石（はだかいし）とは

ルースとは、一般的に指輪などにジュエリー加工される前の、カットが行われた宝石そのものの事を指します。そもそも宝石といえば、高級な宝飾店に何十・何百万円という金額で販売される形を強くイメージされがちですが、これには理由があります。素材となる金やプラチナの相場の高騰であったり、それらをデザイン：加工する技術者、ジュエリーを実際にお客様の元へ販売する販売員に支払われる人件費等、様々な工程を経て顧客の元へ渡るためです。ですが、宝石が製品になる前の状態『ルース』であれば、比較的安価な金額で宝石を手に入れる事が出来るのです。昨今のハンドメイドブームにより、自分でジュエリーの枠を製作したり、宝石を直接加工する人が増え、ルースの需要は広まって行きました。また、宝石業界用語でルースは「裸石（はだかいし）」と呼ばれる事もあります。

東洋ルースでは、毎回1万点以上の商品を展示会にお持ちしておりますが、ルースケースにそれぞれ価格が対応した色つきのシールが貼られていて、一目で価格帯が分かる仕組みとなっております。

東洋ルース公式ホームページ：https://www.toyo-loose.jp/

東洋ルースオンラインショップ：https://shop.toyo-loose.jp/

東洋ルース公式X

メイン：https://twitter.com/TOYO_Loose

オンラインショップ専用：https://x.com/TOYOLOOSE_staff

（※「なりすましアカウント」にご注意ください）



【会社情報】

会社名：株式会社東洋

本社所在地：〒363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9-36 マメトラショッピングパーク2階

電話番号：048-578-7323

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当：金井愛実

東洋ルース窓口：048-578-7323

メールアドレス：toyo-press@toyo-egroup.jp