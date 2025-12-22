カスタマークラウドのAIアバターが好発進。新サービス開始1週間で50社超を獲得し、拡大するAI彼女・AI彼氏（MaaS）市場で存在感、サンタAIキャンペーンも大きな盛り上がり。

カスタマークラウド株式会社AIアバター新サービスが短期間で浸透

カスタマークラウド株式会社（代表取締役社長：木下寛士、本社：渋谷スクランブルスクエア）が展開するAIアバター事業が好調なスタートを切った。同社はAIアバターを活用した新サービスをリリースし、提供開始からわずか1週間で50社を超える企業の制作を手がけたという。

企業のマーケティング施策やプロモーション、顧客接点での活用を想定したサービスで、短期間のうちに幅広い業種から引き合いを集めている。

「AI Avatar GEN」を活用し、人物モデルを短期間で制作

新サービスでは、同社が運営するAI Dreams Factoryが提供するAIアバター生成サービス

AI Avatar GENを活用している。

実在人物やキャラクターをもとにしたAIアバターを比較的短期間で制作できる点が評価され、キャンペーン用途やSNS向けコンテンツとしての導入が進んだ。導入企業の規模はスタートアップから中堅企業まで幅広く、用途も広告、イベント、社内向けコンテンツなど多岐にわたる。

「サンタAI」キャンペーンが示した市場の反応

同サービスを活用した「サンタAI」キャンペーンも話題となった。季節性の高い企画とAIアバターを組み合わせた取り組みで、公開後はSNSを中心に利用が広がり、想定を上回る反響があったとしている。

AIアバターが単なる実験的コンテンツにとどまらず、実際のコミュニケーションツールとして機能することを示す事例となった。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=HeNwR8HiPFE ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pwfx3qVcJwM ]

拡大するAI彼女・AI彼氏（MaaS）市場で存在感

近年、人格やキャラクター性を持つAIモデルをサービスとして提供するAI彼女・AI彼氏（MaaS：Model as a Service）市場が拡大しつつある。

カスタマークラウドは、AIアバターを単発の制作物ではなく、継続的に利用される「モデル」として提供する構想を掲げる。企業向け活用に加え、ファンビジネスやエンターテインメント分野など、個人向け展開も視野に入れ、成長市場での存在感を高めていく考えだ。

法人向けを軸に事業拡大へ

同社は今後、法人向けを中心にAIアバターの機能拡充や提供体制の強化を進める方針だ。AIを活用した新たなデジタルコミュニケーション手法として、活用シーンの拡大を図り、事業成長につなげるとしている。

「Your AI Xmas」キャンペーン詳細

企画の概要・参加方法はこちら

https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/

X（旧Twitter）上で展開中のキャンペーンはこちら

https://x.com/hashtag/AIサンタ(https://x.com/hashtag/AI%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF)

■ 世界中のAIクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」

「Global Video Hackathon 2025」は、世界最大級のAI基盤を提供する BytePlus、次世代AI開発環境として注目される TRAE、そして 900万人の会員を擁する世界最大級AIコミュニティ WaytoAGI と連携し、世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソン（運営：カスタマークラウドメディア事業部）です。

本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。

参加者は、Seedance APIを用いて、新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。

BytePlus（バイトプラス）

“世界最大級のAI基盤を提供するグローバルテック企業”

ByteDance が培ったAI・データ基盤を世界市場に展開し、企業の生成AI活用を支える次世代クラウドインフラを提供。

TRAE（トレイ）

“次世代AI開発環境として注目される革新的IDE”

AIによるコード理解・タスク分解・自動実装を実現し、開発生産性を飛躍的に高める新時代のエンジニアリングプラットフォーム。

WaytoAGI（ウェイトゥーAGI）

“900万人が参加する世界最大級のAGIコミュニティ”

世界16地域・900万規模のエンジニア／クリエイターが集い、国際的なAI教育・開発・研究を牽引するグローバルネットワーク。

EDDY STREET（エディ・ストリート）

“世界的ブランドと協業するビデオマーケティングのトップランナー”

トヨタ、ロレアルなどグローバル企業を支援し、動画戦略とブランド構築の両面で世界的実績を持つマーケター集団。

AI Dreams Factory（エーアイ・ドリームズ・ファクトリー）

“生成AIアプリを量産する次世代クリエイティブ・エコシステム”

アプリケーション量産ラインと国際開発ネットワークを備え、日米中の開発者・企業が共創する新しいAI産業基盤。

■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」

カスタマークラウドは、渋谷を拠点に次の主要領域を統合し、

“AI産業の再集積（Re-concentration）” に向けた基盤構築を進めています。

AI Dreams Factory（AI生産工場）

CC連結経営モデル（CC Konzern Model）

AGI技術の社会実装

メディア事業（AIインフルエンサー・AIエンジニアの統合管理）

グローバルAIコミュニティとの国際連携

これらを横断的に結ぶことで、渋谷発のAI産業エコシステムを再設計し、世界市場に向けた新たなAI社会インフラの形成を目指しています。

また、当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナーとしてAIクラウドインフラの日本展開を支援。

加えて、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との協働や、国内大型AIコミュニティへのスポンサーシップを通じ、日米中を含む国際的なAI人材・AI企業の結節点としての役割を強化しています。

■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント

「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」

日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。

私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。

渋谷から世界へ。



日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。

