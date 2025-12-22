企業ガバナンス強化へ：リスキル、内部通報制度の運用を適正化する「公益通報対応業務従事者向け研修」をリリース

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、企業におけるコンプライアンス体制強化のニーズに応え、「公益通報対応業務従事者向け研修(https://www.recurrent.jp/listings/risk-compliance-whistleblowingstaff)」を新たに提供開始しました。

本研修は、公益通報者保護法に基づく内部通報制度の適切な運用と、不適切な対応が招く法的リスクおよびレピュテーションリスクを防ぐための実践的なスキル習得を目的としています。

通報受付時の心得から公平・中立な調査プロセス、是正措置の立案、制度の継続的改善に至るまで、対応業務に必要な知識と実務を体系的に強化します。ガバナンス機能を高め、組織防衛を実現したい企業の育成を全面的に支援します。

内部通報制度の適正運用を支援：公益通報対応業務従事者の専門性強化へ

近年、企業の不祥事に対する社会的な監視の目が厳しさを増しており、内部通報制度は組織の健全性を保つための重要なガバナンス機能として認識されています。

特に、公益通報者保護法の改正や企業に求められる体制整備義務の強化に伴い、通報窓口や調査を担当する業務従事者には、法的枠組みに基づいた正確かつ適切な対応が必須となっています。

不適切な対応は、企業に深刻な法的リスクやレピュテーションリスクを招く可能性があります。企業には、内部通報制度が早期発見・早期是正を果たし、組織防衛機能として有効に機能するよう、対応業務従事者の専門性強化が急務となっています。

研修内容の紹介

受講対象

公益通報対応業務従事者、中堅社員、管理職

研修の概要

本研修では、公益通報制度の法的基盤の理解から、通報受付、調査、そして制度の継続的改善まで、一連のプロセスにおける実践力を強化します。

身に付くスキルや目的

公益通報制度の法的枠組みと企業義務を理解し、通報受付から是正措置までの一連の業務を適切に遂行する実践力を獲得します。内部通報制度のガバナンス機能を高め、法的・レピュテーションリスクを防ぐ対応スキルが身に付きます。

研修カリキュラムを一部抜粋

本研修は、想定研修時間3時間で構成されており（時間変更は可能）、企業ごとのカスタマイズに無料で対応しています。

1. 公益通報制度の理解と内部通報の意義

- 公益通報制度の法的枠組みと企業責任を理解することをゴールとします。- 公益通報者保護法の枠組みと企業義務（目的と基本理念、体制整備義務）。- 内部通報制度が果たすガバナンス機能（組織防衛、組織文化の健全化）。- 内部通報への不適切対応が招くリスク。

2. 初動対応と調査プロセス

- 通報受付から調査完了まで適切に実施できることをゴールとします。- 制度運用における基本原則（公平性・中立性の確保、守秘義務の徹底）。- 通報受付時の心得とNG対応。- ヒアリングの基本（効果的な質問技法、証拠保全）。- 関係者保護（通報者保護の実務、被通報者の権利保護）。

3. 是正措置と制度改善

- 調査結果を基に改善策を立案し制度を進化させることをゴールとします。- 調査結果の評価と改善策の立案（事実認定、原因分析、再発防止策）。- 経営陣への報告方法と意思決定の促し方。- 通報制度の継続的改善（PDCAサイクルに基づく改善）。

本研修の特徴

本研修は、公益通報対応業務従事者に求められる法的知識と実務スキルを体系的に習得するために設計されています。特に以下の3点において、参加者の実務能力強化を確実に支援します。

- 法的枠組みと企業に求められる義務の理解を強化公益通報者保護法の枠組みや基本理念、企業に求められる体制整備義務など、制度の法的基盤と対応業務従事者の役割を理解できます。- 通報受付時の心得と、公平・中立な調査プロセスを遂行するスキルを実装通報受付時の心得やNG対応、効果的な質問技法を用いたヒアリング、個人情報保護に配慮した証拠保全の基本を習得します。これにより、公平性・中立性を確保した迅速な調査プロセスを遂行することが可能になります。- 調査結果に基づき是正措置を立案し制度の継続的改善を実施調査結果の分析に基づき、実効性のある再発防止策を立案し、PDCAサイクルに基づいて制度全体の運用を継続的に改善する手法を習得します。

組織防衛機能としての内部通報制度の継続的進化に向けて

株式会社リスキルは、本研修および広範なコンプライアンス研修(https://www.recurrent.jp/categories/risk-compliance)の提供を通じて、企業が直面する法的・ガバナンスリスクの低減と健全な組織運営を支援してまいります。

内部通報制度を単なるリスク管理に留めず、組織文化の健全化や従業員エンゲージメント向上に寄与する重要機能として定着させるため、今後も実効性の高い人材育成ソリューションを提供し続けます。社会情勢や法制度の変化を迅速に捉え、コンプライアンス意識を組織全体に浸透させる実践的な研修コンテンツの開発に尽力し、多様な企業ニーズに応える専門性の強化に邁進してまいります。

