Hexagon、日本市場参入50周年──品質革新で次の50年へ

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池谷望、以下「Hexagon」）は、2025年、日本市場参入から50周年を迎えました。1975年の参入以来、Hexagonは製造業の品質革新を支え続けています。

現在、日本の製造業はDXの遅れによる「2025年の崖」、サステナビリティ対応、コスト上昇など、かつてない変革期に直面しています。Hexagonはこの節目の年、最高水準の技術と専門知識を結集し、「品質」を軸に製造業の変革を加速し、未来への基盤を築いてきました。

本プレスリリースでは、50周年を迎えたHexagonの主要な取り組みと、製造業の未来を切り拓く新製品をご紹介します。

2025年のハイライト──製造業と人々の生活を豊かにするための「品質」を追求

Hexagonは、製品開発を通じて、製造業、そしてその先の人々の生活を豊かにするために「品質」を追求してきました。以下に、2025年の主要な取り組みをご紹介します。

●事業基盤強化で品質革新を加速

50周年を迎えた今年、Hexagonは市場変化に迅速に対応し、製造業の品質要求に応えるため、事業基盤を強化しました。 7月には、測定機やCAD/CAMなどを扱うHexagonグループ4社を統合し、Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社を発足しました。設計から製造、測定までをつなぐ革新的なテクノロジーを提供する体制を構築し、サポート品質をさらに高めました。

●次世代製品で製造現場に新たな価値を提供

Hexagonは、製造現場の「効率化」と「品質向上」を目指し、次世代製品・機能を投入しました。

・航空宇宙・エネルギー産業の検査を加速する次世代レーザートラッカー

航空宇宙やエネルギー産業では、大型構造物の検査に膨大な時間と手間がかかり、足場やターゲットの設置も必要で、こうした非効率は生産スピードを阻害し、コスト増加の要因となっています。

Hexagonが6月に発表した「ATS800」は、この課題を解決します。特許取得済みのTruePointテクノロジーにより、最大40メートルの高精度スキャンを反射板なしで実現。足場やターゲットの配置が不要になり、検査工程を大幅に簡素化しました。

その結果、検査時間は数時間から数分へと劇的に短縮。自動化対応により、現代の生産スピードに即した品質管理を可能にします。（詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000148625.html)）

反射板なしで最大40mの高精度スキャンを実現し、大型構造物の検査時間を数時間から数分に短縮。効率化と品質向上を両立します。

・リバースエンジニアリングと品質保証を強化するブランド統合

Hexagon は４月、Geomagic ブランドを正式に統合し、3D 計測およびリバースエンジニアリングのポートフォリオをさらに強化しました。製造業では、現行製品を再設計して第2世代で品質や製造性を高める取り組みは、より持続可能な製品化にもつながりますが、その実行は複雑で難易度が高いのが実情です。Geomagic は、こうした高度なタスクを直感的な操作で実行できる使いやすいツール群を提供し、イノベーションと高品質を両立した製品を、お客様がスピードと確信をもって市場に投入できるよう後押しします。

Geomagicブランドの統合により、Hexagonのソフトウェアポートフォリオが拡充しました。

・AI機能が新搭載されたデジタルツイン対応CAMシステム

加工ノウハウの属人化により、技術継承が難しく、生産性向上の妨げとなっています。10月に開催された日本最大級の工作見本市「メカトロテックジャパン2025」で、次世代CAMシステム「ESPRIT EDGE」に新しく搭載されたAI機能「ProPlanAI」を初披露しました。この新機能は、過去の加工情報をクラウドで自動収集・解析し、さらに、標準的な加工設定の自動化をサポートします。

これにより、技術継承と生産性向上を同時に支援します。

過去に設定されたCAM設定をHexagonのクラウドプラットフォームへ自動収集し、AIによる解析（ProPlanAI)・最適化・業務サポートによって大幅なサイクルタイムの削減を実現します。

・AIで内部欠陥を迅速に検出、品質保証を強化した「産業用X線CT解析ソフト」最新バージョン

金属や複合材部品の内部欠陥検査は時間がかかり、精度にも課題があります。11月に開催したユーザーカンファレンスで発表した「産業用X線CT解析ソフト『VGSTUDIO MAX』最新バージョン2025.3」は、iFデザイン賞(https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/vgstudio-max-porosity-and-inclusion-analysis/701305)受賞の欠陥解析ツール「PIA」強化版を統合しました。AIによる高精度検出で金属や複合材部品の内部欠陥を迅速に特定し、特に全数検査に大きく貢献します。刷新したUIで直感操作が可能です。（詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000148625.html)）

AIによる高精度欠陥検出と刷新したUIで、迅速かつ確実な品質保証を実現します。

●F1で実証された技術を、製造業の未来へ

2月、HexagonはOracle Red Bull Racingとの長年にわたるイノベーションパートナーシップを、複数年契約で更新しました。これにより、F1の頂点を支える18年間の協力関係がさらに強化され、先進的な計測技術を通じて、過酷な条件下での信頼性を実証し続けます。この取り組みは、より直感的で高精度な計測ソリューションの開発を加速し、その成果は製造業向けのHexagon製品にも還元されています。F1で採用される技術が、最も厳しい品質と性能要件を満たすことを証明し、Hexagonは世界の製造業に確かな信頼を提供します。（詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000148625.html)）

Hexagonの技術は製造・アッセンブリ工程に加え、レース会場での調整にも使用されています。



Hexagonの代表取締役社長 池谷は、次のように述べています。

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社代表取締役社長池谷望 (いけや のぞむ)

「日本市場参入50周年を迎えた今年も、私たちは革新を止めることなく、日本の製造業の競争力強化に貢献してきました。新しい製品やソリューションを通じて、現場の課題解決を支援できたことを誇りに思います。これからの10年、50年、その先の未来にわたり、Hexagonは、最高水準の技術と専門知識を結集し、「品質」という価値を通じて、すべての人々の生活を豊かにする未来を支え続けます。」

Hexagonは、50年間にわたり培ってきた技術と信頼を基盤に、人々の生活を豊かにするための「品質」を追求し、さまざまな分野で革新的なソリューションを提供することで、より良い未来を創造します。

Hexagonでは、製造業の明日に寄り添う先進のテクノロジーメディア「Hexagon Tech Bee」にて、最新情報や技術に関する記事を紹介していますので、ぜひご覧ください。

記事を見る :https://hexagon-techbee.co.jp/