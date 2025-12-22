経営シミュレーションシステム「ＭＡＰ経営シミュレーション＋（プラス）」に、内閣府推奨「経営デザインシート」準拠の新機能を12月22日リリース

株式会社ＭＡＰ経営

株式会社ＭＡＰ経営（本社：東京都中野区、代表取締役：伊藤昌博）は、同社が開発・保守を行う経営シミュレーションシステム「 ＭＡＰ経営シミュレーション＋」（以下、ＭＡＰ＋）に、内閣府が推奨するフレームワーク「経営デザインシート」に準拠した新機能【経営デザインシート】を2025年12月22日にリリースしました。

■経営デザインシートとは

経営デザインシートとは、将来を構想するための思考補助ツール（フレームワーク）です。

社会・経済環境が著しく変化する昨今、企業が環境変化に耐え抜き、持続的な成長を実現するためには、自社や事業の存在意義をあらためて認識することが重要と言われています。

そのうえで、これまでの歩みや強みを整理し長期的な視点でこれからの「ありたい姿」を描き、その実現に向けて今何をすべきかを戦略として落とし込んでいくことが求められます。

経営デザインシートは、こうした思考のプロセスを体系的に整理し、経営者の構想を言語化・可視化するためのフレームワークであり、2018年から内閣府によって活用が推奨されています。

出典：内閣府知的財産戦略推進事務局

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/pdf/siryou01_shoki_design.pdf

■ＭＡＰ＋に【経営デザインシート】を搭載する理由

ＭＡＰ経営が開発・保守を行うＭＡＰ＋は、中期計画を数値でシミュレーションすることに強みを持つシステムです。売上や利益、経費計画などを数字として可視化することで、経営者のスピーディーな意思決定を支援します。

一方で、そうした数値の背景には必ず経営の目的や戦略、ありたい姿といった思考が存在します。

そこで、経営のありたい姿や戦略など頭のなかにある思考を「国語」で整理し、その実現可能性を「算数」で検証するという考え方のもと両者を使い分けていただくことで、より解像度の高い中期経営計画の策定を支援します。

■新機能概要・特徴

経営デザインシートは、シンプルなフレームワークであるがゆえに、「どこから手を付ければよいかわからない」「手引書を参照しながらでないと作成が難しい」と感じるケースも少なくありません。

今回ＭＡＰ＋に搭載した【経営デザインシート】機能では、内閣府が示す手引書の流れに沿って項目順に番号を振っており、その案内に従って進めるだけで思考の整理ができる設計としています。

別途資料を確認することなく、システム上で完結して作成できる点が特長です。

実際の操作方法については、使い方を紹介した動画でも分かりやすくご確認いただけます。

【3分で解説】経営デザインシート操作方法(https://vimeo.com/1147567762/2c35b823c9?fl=pl&fe=sh)

■代表取締役コメント

株式会社ＭＡＰ経営 代表取締役 伊藤昌博

中長期的な計画を立てる際、まずは会社のありたい姿を描き「こうなりたい」と経営者が夢や思いを膨らませるところから始まってほしいと考えています。しかしそれが単なる理想で終わるのではなく、現実的にバックキャスティングを行い、ありたい姿と現実を行き来しながら、より解像度の高い戦略イメージをつくっていくことが重要です。今回新たに搭載した【経営デザインシート】を通じて、会計事務所と中小企業経営者の間に、そうした対話やコミュニケーションが生まれることを期待しています。



■株式会社ＭＡＰ経営 会社概要

会社名：株式会社ＭＡＰ経営

設立：1989年3月

代表者：代表取締役社長 伊藤昌博

事業内容：管理会計専用システム「MAP経営シミュレーション」開発、経営計画業務の研修・人材育成、会員制経営計画業務事業化サポート

資本金：3,000万円

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン23F

電話番号（代表）：03-5365-1500

URL：https://www.mapka.jp/



株式会社ＭＡＰ経営は平成元年設立から30年以上、全国の会計人と共に中小企業を安定成長に導く「経営計画の専門会社」です。主な事業として、経営計画作成ツール「ＭＡＰ経営シミュレーション」の開発販売、同ソフトを使った経営支援のノウハウ提供を行う研修事業、経営支援をする会計事務所などが組織する「あんしん経営をサポートする会」の運営を行っています。

株式会社ＭＡＰ経営は先見経営・先行管理の仕組みを提供することにより、中小企業の経営力を高め、企業の継続と発展を支援しています。





【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ＭＡＰ経営

電話番号：03-5365-1500（受付時間：9時～17時30分）

問い合わせフォーム：https://www.mapka.jp/contact/