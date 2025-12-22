“大みそかだよ！ドラえもん1時間スペシャル”放送記念「ドラえもん」特設公式無料チャンネルが冬休みに期間限定OPEN決定！12月29日（月）よりTVアニメエピソードと映画厳選10作品を無料放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、“大みそかだよ！ドラえもん1時間スペシャル”の放送を記念し、2025年12月29日（月）より「ドラえもん」特設公式無料チャンネルを期間限定で開設いたします。

『ドラえもん』は、藤子・F・不二雄の大人気まんがを原作としたアニメ作品で、四次元ポケットから不思議な“ひみつ道具”を出す未来のネコ型ロボット・ドラえもんと、勉強もスポーツも苦手なのび太や仲間たちとの友情と日常が描かれます。TVアニメは45年以上にわたり放送されているほか、劇場版も数多く制作されており、今年3月にはシリーズ44 作目となる『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が公開、さらに2026年2月27日(金)には『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が公開予定。国民的アニメとして多くのファンに愛されています。

このたび「ABEMA」にて期間限定で開設する「ドラえもん」特設公式無料チャンネルでは、TVアニメエピソードに加え、『映画ドラえもん』厳選10作品を12月29日（月）の開設から12月31日（水）まで無料放送いたします。

また、「ドラえもん」特設公式無料チャンネルの開設を記念したプレゼントキャンペーンも決定いたしました。ドラえもん公式X（@doraemonChannel(https://x.com/doraemonChannel)）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA(https://x.com/Anime_ABEMA))をフォローし、12月29日（月）に投稿される本キャンペーン投稿をリポストした方から抽選で3名様に、「ドラえもん ドラめくり2026」をプレゼントいたします。

ぜひ冬休みは「ABEMA」の「ドラえもん特設」公式無料チャンネルで、『ドラえもん』『映画ドラえもん』の名作の数々を無料でたっぷりとお楽しみください。

■“大みそかだよ！ドラえもん1時間スペシャル”放送記念/「ドラえもん」特設公式無料チャンネル 概要

チャンネルOPEN日時：2025年12月29日（月）10時～12月31日（水）夜11時59分

チャンネルURL：https://abema.go.link/jjPXF

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

【放送作品ラインナップ】

▼TVアニメシリーズ

番組URL：https://abema.go.link/4xiZe

・もうすぐネズミ年だよ、ドラえもん（2007年12月31日放送）

・のび太に恋した精霊（2008年2月29日放送）

・ケガワリング（2013年12月13日放送）

・クリスマスきらきら大作戦（2013年12月13日放送）

・雪だるまが町にやってきた（2014年7月2日放送）

ほか

▼『映画ドラえもん』厳選10作品

番組URL：https://abema.go.link/lq9e2

・映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館（2013年）

・映画ドラえもん 新・のび太の大魔境～ペコと5人の探検隊～（2014年）

・映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記（2015年）

・映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生（2016年）

・映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険（2017年）

・映画ドラえもん のび太の宝島（2018年）

・映画ドラえもん のび太の月面探査記（2019年）

・映画ドラえもん のび太の新恐竜（2020年）

・映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021（2022年）

・映画ドラえもん のび太と空の理想郷（2023年）

■「ドラえもん」特設公式無料チャンネル開設記念！Xプレゼントキャンペーン

応募条件：

・ドラえもん公式X（@doraemonChannel(https://x.com/doraemonChannel)）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA(https://x.com/Anime_ABEMA))をフォロー

・12月29日（月）に投稿される本キャンペーン投稿をリポスト

（応募締め切り：1月5日(月)夜11時59分）

プレゼント内容：

ドラえもん ドラめくり2026 抽選3名様

▼12月31日（水）朝9時よりテレビ朝日系にて“大みそかだよ！ドラえもん1時間スペシャル”を放送！

※画像をご使用の際は、

映画【(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2013-2023】

TVアニメ【(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK】

のクレジット表記をお願いいたします。