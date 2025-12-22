藤咲もえ先生原作『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』より、新規描き下ろしイラストを使用したフレグランス商品が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載（(C)藤咲もえ／双葉社）をお願いいたします。

香水や雑貨を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)より、BL漫画『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』のフレグランス商品の発売が決定！新規描き下ろしイラストを使用した、ファン必見の豪華ラインナップでお届けいたします。当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」と、Amazon・楽天市場にて展開中の「フレグランスファンタジー」で、12月22日(月)より予約販売を開始いたします（商品の発送は2月末頃予定）。実店舗のMAGNET by SHIBUYA109店でも、発送開始に合わせ店頭販売を行う予定です。

腐男子なのにイケメンに溺愛されて困ってます!?

デジタルBL誌『コミックマージナル』（双葉社）にて連載中の『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』。2025年10月時点で紙と電子を合わせた累計部数は160万部を突破している大人気BL漫画です。

＜イントロダクション＞

筋金入りの腐男子・合津原琴音はトラックと衝突し、気がつくと異世界にいた。さらに、目の前に現れた異形のイケメン・凪に「神獣の御子」と呼ばれ、「お前と初夜を迎えられるのをずっと待っていた」と言い放たれてしまう。

壁になりたい琴音は絶対セックスを回避したい所だが、なぜか身体が反応してしまい…！？強気受けが神獣の溺愛にほだされエロめく異世界BL！

腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ 合津原琴音 オードパルファム

トップに広がるヒヤシンスやアップル、ローズの清らかで瑞々しい香りは、一見大人しそうな琴音の印象を思わせます。ミドルではピオニーやジャスミン、ミュゲの華やかな香りがふわりと広がり、次第に抗えない展開へと引き込まれていく琴音の戸惑いや、色気の一面を映し出します。やがてラストに漂うアンバー、ホワイトムスク、バニラの甘く濃密な余韻は、凪に翻弄されながらも心を許していく琴音の本質と重なり、異世界の夜を思わせる妖艶さを纏わせます。

香調：ホワイトフローラルムスキー

＜香りイメージ＞

トップノート：ヒヤシンス、アップル、ローズ

ミドルノート：ミュゲ、ピオニー、ジャスミン、シダーウッド、アプリコット

ラストノート：アンバー、サンダルウッド、ホワイトムスク、バニラ

腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ 凪 オードパルファム

トップに広がるクローブやアップル、ローズのスパイシーで妖艶な香りは、初対面で「お前と初夜を迎えられるのをずっと待っていた」と告げる、凪の神秘的・圧倒的な支配力を思わせます。ミドルではジャスミンやベンゾイン、シダーウッドが力強く香り立ち、神獣としての威厳と琴音への独占欲・甘く危うい空気を纏います。やがてラストに漂うサンダルウッドやパチョリ、アンバー、ムスクの濃密な余韻は、琴音を溺愛し穏やかになった凪の内面と、支配的でSな本能を重ね、心ごと絡め取るような香りを演出します。

香調：フローラルウッディアンバー

＜香りイメージ＞

トップノート：クローブ、アップル、ローズ

ミドルノート：ジャスミン、ベンゾイン、シダーウッド、トンカビーンズ

ラストノート：サンダルウッド、パチョリ、バニラ、アンバー、ムスク

腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ ロールオンフレグランス

琴音と凪、それぞれのオードパルファムの香りをコンパクトな縦型ボトルに詰めた、ロールオンタイプ。

オードパルファムとはパッケージ・ボトル共にデザインが違うので、コレクション・持ち運び用にもピッタリです。

※香りはオードパルファムと同じものとなります。

腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ マルチバーム

練り香水としてはもちろん、乾燥が気になる手・身体・唇の保湿や、ヘアワックスとしても使用できるマルチバームです。

持ち運びにも便利なサイズで、使用後も小物入れとして使えるオシャレな缶仕様。乾燥が気になる冬にピッタリです。

<香りイメージ>

琴音：スイートフロリエンタル

優しいムスクをベースに、甘くて華やかな花々を感じれる香り。

凪：フローラルムスキー

上品な花々の香りをベースに果実感やムスクが加わった、優しくも芯の強さを感じれる香り。

腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ ディフューザー

エキゾチックローズの香り

「腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～」の世界観をイメージしたアロマディフューザーです。漢方やスパイスを思わせるウッディスパイシーな香調に上品で華やかなローズが重なり合い、幻想的な雰囲気を演出します。琴音と共に異世界にスリップしてしまったかのような、神秘的な光景を目の前にしているような、エキゾチックで華々しい香りをぜひ体感してください。

【商品概要】

商品名 ：腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ 合津原琴音 オードパルファム

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ 凪 オードパルファム

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ ロールオンフレグランス

容量 ：10ml ×2本

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,400円（税込）

商品名 ：腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ 合津原琴音 マルチバーム

容量 ：20g

原産国 ：日本

成分 ：コメヌカ油・部分水添馬油・シア脂・ミツロウ・香料・トコフェロール

価格 ：2,200円（税込）

商品名 ：腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ 凪 マルチバーム

容量 ：20g

原産国 ：日本

成分 ：コメヌカ油・部分水添馬油・シア脂・ミツロウ・香料・トコフェロール

価格 ：2,200円（税込）

商品名 ：腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～ ディフューザー

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：4,950円（税込）

双葉社 公式サイト：https://www.futabasha.co.jp/

藤咲もえ先生 公式X： https://x.com/noppytyan

フェアリーテイル株式会社 「腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～」商品ページ：https://fairytail.jp/products/fudanshishokan/parfum/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

(C)藤咲もえ／双葉社

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/