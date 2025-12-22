幼馴染と兄弟からなる沖縄出身の5人組ロックバンド、ORANGE RANGE。2001年に結成、2003年シングル「キリキリマイ」で衝撃のメジャーデビュー。今年7月に公開されたミュージックビデオ「イケナイ太陽 (令和ver. Music Video)」が楽曲のリリースから18年の時を超えて大きな話題となり、再び注目を集めている。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、来年結成25周年を迎える彼らに完全密着！25周年を控えたいまだから伝えたい“メンバーへの想い”。これまでカメラの前では見せたことのない、メンバー同士も知らない“ORANGE RANGE”の素顔に迫るドキュメンタリーを放送！

故郷であり、いまも活動の拠点とする沖縄で、各メンバーの思い出の地やグループにとってのゆかりの場所、結成当時の記憶が息づくスタジオなどを巡る。ともに過ごした時間と尽きない思い出を掘り起こしながら、25周年へ向かうORANGE RANGEにカメラを向けた。さらに、2025年のライブ納めとなった長崎県で開催された音楽フェス「BLAZE UP NAGASAKI 2025」の舞台裏にも密着。彼らが語るライブへの愛もお見逃しなく！





■■番組情報■■

＜番組名＞

Documentary of ORANGE RANGE ：24→25years

＜放送日時＞

2025/12/27(土)21:00～22:00

[再]2026/1/21(水)23:00～24:00





▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/program/detail/documentary-of-orange-range-2512/









＼ミュージックビデオ特集もオンエア！／

■■番組情報■■

＜番組名＞

ORANGE RANGE特集

＜放送日時＞

2025/12/27(土)22:00～23:00

[再]2026/1/2(金)24:00～25:00、1/21(水)22:00～23:00

https://www.m-on.jp/program/detail/orange-range-sp-2512/





以上





MUSIC ON! TV（エムオン!）は、スカパー！、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。