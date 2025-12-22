福美人株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：青木 麻由美)は、和ハーブを配合したスキンケアブランド「FUKUBISUI」で展開する美容乳液「エッセンスミルク」をリニューアルした「エッセンスミルク＋(プラス)」を、2025年12月20日に発売します。「エッセンスミルク」は、シリーズ累計180万本を突破した、「FUKUBISUI」の人気商品です。





エッセンスミルク＋(プラス)





敏感肌をはじめ、現代女性の様々な肌悩みに寄り添ってきた「FUKUBISUI」。

特に、トラブルのある肌は、本来備わっているはずの肌の回復力・再生力が落ちていると感じていました。

そこで、表皮のターンオーバーを促すことこそ重要と考え、製品開発に挑みました。





「FUKUBISUI」URL： https://fukubisui.com/









■肌悩みを根本から解決へ

3種の発酵成分＊1が「肌酵素」をサポートし、肌本来の活動を高めます。

角層の水分を保持し、なめらかで明るい素肌へ導きます。

さらに、7種類の和漢植物エキス＊2と5種のオイル＊3が乾燥や肌荒れを防ぎ、ゆらぎやすい肌を整えます。

自然由来指数98％で肌力をサポート。

特に透明感、毛穴ケア、肌荒れケアを求める方にオススメです。





＊1 保湿成分：アスペルギルス培養物、アスペルギルス／ダイズ種子エキス発酵エキス液、ガラクトミセス培養液

＊2 保湿成分：チシマザサ水、シラカンバ樹液、ヨモギ葉エキス、オキナワモズクエキス、オタネニンジン根エキス、ゲットウ葉エキス、チャ葉エキス

＊3 保湿成分：ゴマ油、アルガニアスピノサ核油、ティーツリー葉油、シア脂、スクワラン









■FUKUBISUIとは

日本人の肌のために、日本の思想でつくった化粧品。アレルギーや敏感肌など様々な肌トラブルに悩まされた経験から「こんなのあったらいいな」を製品化したスキンケアラインです。





「その土地で育つ植物は、その土地で食べることこそ、本来の自然の力を最大限に享受できる」といわれるように、古くから日本となじみ深い植物が、日本人の肌にいちばん合うはず！と、昔からおばあちゃんの知恵袋として肌の手当てに使われてきた薬草をはじめ、日本にゆかりのある植物の恵みをふんだんに詰め込みました。使い続けるうちに肌の土台が整い、ダメージを受けにくい、美しい肌に導きます。









■FUKUBISUIの由来

FUKUBISUIは「福美水」と描きます。美の福の神が運んできてきくれたお水…。そんな想いを込めて名付けました。

敏感肌や“ゆらぎ肌”に美の福の神が微笑むように…と、開発をしました。









■日本古来の薬草が敏感肌をケア

開発者が幼少期より、肌トラブルに効くと信頼してきた成分に薬草がありました。日本古来より親しまれてきた「ヨモギ」や「クマザサ」の2つの薬草に、「白樺樹液」を始め地産地消の多数の植物エキスを配合することで、荒れにくい肌の土台作りを目指します。









■こんな方に

FUKUBISUIが目指すのは、肌ストレスに負けない理想の肌。

男女問わず、お子様からご年配の方まで、家族みんなでお使いいただけるジェンダーレスのスキンケアシリーズです。

お肌の救世主的存在として、大切なひとと一緒にお使いいただけます。





□肌荒れや乾燥が気になる方に

□季節の変わり目の“ゆらぎ肌”に

□毛穴の開きが気になる方に

□ごわつきが気になる時に

特に透明感、毛穴ケア、肌荒れ防止を求める方にオススメ

□ノーファンデーションで過ごしたい方に

□男性の髭剃り後のケアに









■リニューアルポイント

＜Point 1 発酵の力で肌本来の活動を高める＞

表皮のターンオーバーを促すことこそ重要と考え、3種の発酵成分＊が「肌酵素」をサポートし、皮膚本来の肌活動を高めます。

角層の水分を保持し、なめらかで明るい素肌へ導きます。





(1) 発酵成分1 「肌麹水(R)」(成分名：アスペルギルス培養物)

200種類以上の成分を含み、優れた保湿力で肌力をサポートする「肌麹水(R)」を配合。

日本の食文化に欠かせない存在として「国菌」にも認定されている麹菌です。

3,000種の麹菌から特に美容効果に特化した6種を選び「肌麹水(R)」として開発されました。





肌本来の活動を高める

一般的に人の肌は約28日間のサイクルで肌が生まれ変わると言われ、このサイクルをターンオーバーと言います。加齢と共にターンオーバーが滞ることで、シミや色素沈着を引き起こしたり、乾燥やごわつきの原因となったりします。肌麹水(R)には肌活動をサポートする働きがあり、皮膚が本来もつ肌力を高めます。





優れた保湿力

精製水と肌麹水(R)をそれぞれ用いて寒天ゲルを作りました。

時間経過を比較したところ、肌麹水(R)を用いた寒天はいつまでたっても乾燥せずに、うるおった状態をキープしています。





＊ 保湿成分:アスペルギルス培養物、アスペルギルス／ダイズ種子エキス発酵エキス液、ガラクトミセス培養液





(2) 発酵成分2 「UNIFINE(R)-CO」(成分名：アスペルギルス/ダイズ種子エキス発酵エキス液)

糖化により引きおこされる黄ぐすみ、くすみへ働きかける抗酸化成分「UNIFINE(R)-CO」を配合。

大豆エキスを麹菌で発酵させた成分です。

糖化に着目して開発された、AGEsの生成阻害や分解作用のある大豆由来の発酵成分を配合し、肌の奥深くにある根本原因にしっかり働きかけます。





(3) 発酵成分3 「ガラクトミセス」(成分名：ガラクトミセス培養液)

杜氏の手の美しさのワケはこれ。酒造りに使われる天然酵母「ガラクトミセス」配合。

ガラクトミセスは、日本酒を造る杜氏の手が美しいことから発見されました。

NMF(天然保湿因子)やミネラル類、ビタミン類など優れた成分を多く含みます。





＜Point 2 美容成分が7種から21種へ＞

和漢植物エキスをはじめ、美容成分を21種＊配合。乾燥や肌荒れを防ぎ、ゆらぎやすい肌を整えます。





＊保湿成分：アスペルギルス培養物、グリセリン、BG、ゴマ油、スクワラン、トリ(カプリル酸／カプリン酸／ミリスチン酸／ステアリン酸)グリセリル、ペンチレングリコール、チシマザサ水、シラカンバ樹液、アスペルギルス／ダイズ種子エキス発酵エキス液、ガラクトミセス培養液、ヨモギ葉エキス、オキナワモズクエキス、オタネニンジン根エキス、ゲットウ葉エキス、チャ葉エキス、アルガニアスピノサ核油、シア脂、1,2-ヘキサンジオール、エチルヘキシルグリセリン、アルギニン





＜Point 3 自然由来指数98％＞

6つのフリーから7つのフリー設計へ

乾燥肌や敏感肌、ゆらぎ肌、アレルギーや日焼け肌など、肌質はもちろん、老若男女問わず多くの方にお使いいただけるよう、余分な成分は極力排除しました。









■商品説明

発酵の力で肌本来の活動を高める

FUKUBISUI エッセンスミルク＋(プラス)

30ml 5,280円(税込)





・自然由来指数98％

・パラベンフリー

・合成着色料フリー

・合成香料フリー

・紫外線吸収剤フリー

・石油系界面活性剤フリー

・鉱物油フリー

・動物由来原料フリー





トラブルのある肌は、本来備わっているはずの肌の回復力・再生力(ターンオーバー)が落ちています。

3種の発酵成分＊1が、「肌酵素」の働きを高め、角層の水分を保持し、なめらかで明るい素肌へ導きます。さらに、和漢植物エキスをはじめ、18種類の美容成分＊2が乾燥や肌荒れを防ぎ、ゆらぎやすい肌を整えます。

自然由来指数98％で肌力をサポート。

特に乾燥、透明感、毛穴ケア、肌荒れ防止を求める方にオススメです。





全成分

アスペルギルス培養物、水、グリセリン、BG、ゴマ油、スクワラン、トリ(カプリル酸／カプリン酸／ミリスチン酸／ステアリン酸)グリセリル、ペンチレングリコール、チシマザサ水、シラカンバ樹液、アスペルギルス／ダイズ種子エキス発酵エキス液、ガラクトミセス培養液、ヨモギ葉エキス、オキナワモズクエキス、オタネニンジン根エキス、ゲットウ葉エキス、チャ葉エキス、アルガニアスピノサ核油、ティーツリー葉油、シア脂、水添レシチン、ベヘニルアルコール、イソステアリン酸ポリグリセリル-10、キサンタンガム、1,2-ヘキサンジオール、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、カルボマー、アルギニン、水酸化K、フェノキシエタノール





＊1 保湿成分：アスペルギルス培養物、アスペルギルス／ダイズ種子エキス発酵エキス液、ガラクトミセス培養液

＊2 保湿成分：グリセリン、BG、ゴマ油、スクワラン、トリ(カプリル酸／カプリン酸／ミリスチン酸／ステアリン酸)グリセリル、ペンチレングリコール、チシマザサ水、シラカンバ樹液、ヨモギ葉エキス、オキナワモズクエキス、オタネニンジン根エキス、ゲットウ葉エキス、チャ葉エキス、アルガニアスピノサ核油、シア脂、1,2-ヘキサンジオール、エチルヘキシルグリセリン、アルギニン









■クレジット表記

FUKUBISUI