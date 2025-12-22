株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において2026年1月10日(土)より、「週刊少年ジャンプ」で連載中の大人気漫画『カグラバチ』(原作：外薗健 集英社刊)とコラボレーションした『カグラバチ』×GiGOキャンペーンを開催いたします。日本マンガ大賞を受賞し、国際的にも話題となった『カグラバチ』を更に盛り上げる当社施策にご期待ください。

開催概要

■開催期間：2026年1月10日(土)～2026年2月1日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※開催店舗は特設ページをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■2026年1月10日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設ページをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■開催期間：2026年1月10日(土)～2026年2月1日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE※対象店舗は特設ページをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナルダイカットステッカー(全10種)」をランダムで1枚進呈いたします。※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「ぬいぐるみコンプリートセット(全7種)」をプレゼントいたします。■応募期間：2025年12月22日(月)～2026年1月11日(日)■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『カグラバチ』とは

刀匠を志し、父のもとで修行に励む毎日を送る少年・六平千鉱(ろくひら ちひろ)。おちゃらけた父と、寡黙な息子。賑やかで笑いの絶えない日々が、これからも続くと信じていたのに──突如として訪れた悲劇によって、そんな日常が無慈悲に奪われてしまいます。血塗られた絆、戻らぬ日々。燃え上がる憎しみを糧に、決意の炎を胸に宿して戦う剣戟バトルアクション作品。■公式サイト：https://kagurabachi.jp/■公式X：https://x.com/kagurabachi_x

■著作権表記

©外薗健／集英社©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2601/kagurabachi/