株式会社ネットドリーマーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：向江俊和）が運営する競馬情報サービス『netkeiba』は、2026年公開予定の 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開を記念し、アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』との初のコラボレーション企画「netkeiba×魔法少女まどか☆マギカ 魔法少女たちと駆ける 夢のレース」を12月22日(月)から開催します。





本コラボでは、「一着を目指して走る競走馬」 と「運命に立ち向かう魔法少女たち」の力強さを重ね合わせた描き下ろしキービジュアルを制作。

年末最大のレース・有馬記念をさらに盛り上げる、競馬の熱狂と作品の世界観が融合した特別企画を展開します。





特設サイトでは限定コンテンツやコラボ企画の詳細を公開中です。

特設サイト：https://dir.netkeiba.com/event/2025/12madoka-magica_campaign/





■ キービジュアルについて

「勝利を目指し駆け抜ける競走馬」と「運命に立ち向かう魔法少女たち」をモチーフにオリジナルの競走馬＆勝負服デザインで本企画のために制作された特別キービジュアル。

競馬ファン・作品ファンの双方が楽しめるビジュアルとなっています。





■ コラボ内容

１. 優勝枠カラー予想クイズ

キャラクターのイメージカラーを競馬の枠色に当てはめ、有馬記念で優勝する枠を予想するクイズ。的中者には抽選で特別賞品をプレゼントいたします。

2.キュゥべえが見守る「君の競馬」投稿企画

“ハズレ馬券エピソード” を SNS投稿で募集。

抽選でAmazonギフトカード1,000円分が計50名に当たるキャンペーンです。

3. コラボオリジナルグッズ販売

描き下ろしキービジュアルを使用した限定アクリルスタンド・ブルゾン・馬券ケースなどを発売いたします。

4.ほむらと時間遡行!? タイムスリップ競馬クイズ

暁美ほむらの“時間遡行”をテーマにした、過去レース映像から結果を当てる特別クイズ企画です。

＜参考＞魔法少女まどか☆マギカについて

2011年にTVシリーズとして放送され、大きな話題となった「魔法少女まどか☆マギカ」。

監督の新房昭之、脚本の虚淵玄（ニトロプラス）、キャラクター原案の蒼樹うめが作りだす、

かわいらしい少女たちの日常、先の読めないスリリングな展開、少女と魔法少女が暮らす世界観。

アニメーション制作を手掛けるシャフトの映像表現と、

異空間設計を担当した劇団イヌカレーのアバンギャルドなビジュアル、

音楽を受け持つ梶浦由記のドラマチックなBGM。





当代きってのクリエイターたちが手がけるストーリーは幅広い分野から高い評価を集めた。

2012年にはTVシリーズを二編に分け再編集した劇場版「[前編]始まりの物語」、「[後編]永遠の物語」を公開。

その二作を経て、2013年に「[新編]叛逆の物語」が公開され、深夜アニメの劇場版作品として初の興行収入20億円超えを記録した。

その後も人気は衰えることなく、コミカライズやゲーム、フィギュア等のグッズなど、

絶えず様々な展開が続いてきた「魔法少女まどか☆マギカ」。





そして2026年、ファン待望の完全新作

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」公開。





公式サイト：https://www.madoka-magica.com/





