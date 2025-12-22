JERA向けアンモニア輸送船の定期用船契約に関わる基本条件合意

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：橋本 剛、本社：東京都港区、以下「当社」）は、株式会社JERA（以下「JERA」）とアンモニア輸送船VLGC（註1）2隻の定期用船契約に関わる基本条件合意書を締結しました。本合意にもとづき、当社はJERAが出資する米国ルイジアナ州「Blue Point」で製造される低炭素アンモニアをJERAの碧南火力発電所（愛知県碧南市）へ輸送します。これにより、日本初（※）となる大規模な低炭素アンモニア輸送が実現に向けて動き出します。

当社は2022年11月からJERAと燃料アンモニア輸送に向けた協業について（註2）検討を継続して参りました。今回の合意は、これまでの協業検討を発展させ、低炭素アンモニアのバリューチェーン構築を商用規模で実現するものです。

アンモニアは、肥料原料や化学品原料として利用でき、燃焼時にCO2を排出しない次世代のクリーンエネルギーです。また、発電プラントおよび船舶における燃料利用や水素キャリア（註3）としての活用等、さまざまな分野で脱炭素ソリューションを提供できる可能性を有しており、今後大規模な需要が見込まれています。

当社グループは経営計画「BLUE ACTION 2035(https://ir.mol.co.jp/ja/ir/management/plan.html)」で環境戦略を主要戦略の一つとして位置付け、「商船三井グループ 環境ビジョン2.2(https://www.mol.co.jp/sustainability/environment/vision/)」において､2050年までのネットゼロ・エミッション達成を目標に定めています。高品質かつ安全なアンモニア輸送の更なる実績を積み上げていくと共に、燃料としての導入により将来的に大規模な需要が見込まれるアンモニアの広範なバリューチェーン構築に積極的に参画することで、脱炭素社会の実現に貢献します。

当社は、世界最大級の船社としてこれまでに培ってきた経験およびノウハウを生かし、海運を中心にさまざまな社会インフラ事業や技術・サービスを展開し、グループ全体で幅広いお客様のニーズに応えてまいります。グローバルな社会インフラ企業へと飛躍し、青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらき、全てのステークホルダーに新たな価値を届けます。

（註1）Very Large Gas Carrier

（註2）過去のプレスリリースをご参照ください。

2022年11月21日付 燃料アンモニアの輸送に向けたJERAとの協業について | 商船三井(https://www.mol.co.jp/pr/2022/22134.html)

（註3）カーボンニュートラル社会の実現に向けて利活用が検討される水素を大量且つ効率的に輸送するための媒体を指すもの

※当社グループ調べ