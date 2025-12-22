「2026 福袋みくじ」予約殺到につき第2弾を12月20日より販売開始 ― 超希少“白州25年”が当たる福袋

予約開始直後からの大反響を受け、急遽【2026 福袋みくじ 第2弾】の追加販売を決定

株式会社アップライジング【2026 福袋みくじ】超大吉は白州25年

タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、2025年12月9日より予約受付を開始した【2026 福袋みくじ】において、予想を遥かに上回るご注文が殺到したことを受け、急遽「第2弾」を12月20日より販売開始いたしました。

本企画は、新しい一年を祝う特別な福袋として、超大吉に市場では“幻”とされる「白州25年」を設定。

新年の幕開けにふさわしい、最高級のサプライズをお届けします。

今回の【2026 福袋みくじ 第2弾】も、価格は 5,980円（税込・送料無料） に据え置き、466口限定でご用意しました。

Amazon店で予約： https://amzn.asia/d/8du3F2u

【2026 福袋みくじ 第2弾】 ラインナップ（全466口限定）

超大吉：白州25年（1本）

大大吉：山崎12年（1本）

大吉：山崎シングルモルト（3本）

中吉：白州シングルモルト（3本）

喜吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）

福吉：矢部 ブレンデッドウイスキー（5本）

縁吉：宮城峡 シングルモルト（5本）

幸吉：竹鶴 ピュアモルト 白ラベル（5本）

宝吉：知多 シングルグレーン（3本）

栄：巳乃霞 グレーンウイスキー（235本）

吉：はなぐり ブレンデッドウイスキー（202本）

合計：466口限定

販売詳細：年内発送で、新年の乾杯を豪華に彩る！

商品名：【2026 福袋みくじ 第2弾】

価格：1口 5,980円（税込・送料無料）

販売口数：466口限定（完売次第終了）

予約受付開始日：2025年12月20日

発送期間：2025年12月25日（木）～

販売場所：

タチバナＥ酒販 Amazon店： https://amzn.asia/d/8du3F2u

タチバナＥ酒販 楽天市場店：https://x.gd/AAvFd

タチバナＥ酒販本店：https://x.gd/E9Kk9

宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/axxfY

宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店：https://x.gd/P0ded

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫 出荷の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy

・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/