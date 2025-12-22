一般社団法人 日本ソサイチ連盟【選出情報】KINGS WORLD CUP NATIONS Brazil 2026

一般社団法人 日本ソサイチ連盟

日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同をいただき誠にありがとうございます。

2026年1月4日～ブラジルにて開催される「KINGS WORLD CUP NATIONS Brazil 2026」へ、人気配信者である加藤純一氏がオーナーを務める『Kings League 日本代表』チームが出場します。

FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE 所属選手が当該チームに選出されましたのでお知らせいたします。

選手・スタッフ

【選手】

成田 力哉｜LAZO YOKOHAMA｜関東リーグ

縣 翔平｜プラムワン｜関西リーグ

濱本 和希｜VOLVER OSAKA｜関西リーグ

野崎 雅也｜N｜東北リーグ

横山 航河｜VOLVER OSAKA｜関西リーグ

箱崎裕也｜VOLVER OSAKA｜関西リーグ

宮下 豪也｜N｜東北リーグ

梅津 怜央｜てくてくキッカーズ｜関東リーグ

三浦 パブロ｜FC.DIORIA｜関東リーグ

田邉 隆平｜FC.DIORIA｜関東リーグ

重信 圭佑｜N｜東北リーグ

【監督】

中村 駿介｜N｜東北リーグ

※所属は最終的に在籍したチームを記載

※ソサイチリーグからの選出者のみ記載

KINGS WORLD CUP NATIONS Brazil 2026 とは？

2022年にスペインでスタートした7人制サッカーリーグ『Kings League』の出場選手を中心に、世界各国のチームが参加するトーナメント形式の大会。

試合はエンターテイメント性を重視した『Kings League』による独自のルールを採用して行われる。

前後半は20分で行われ、試合はゴールキーパー＋フィールドプレーヤー1名で始まり、時間が進むにつれて出場可能選手が増える。

試合開始から5分までに7対7となり、それ以降は交代した選手も再出場できるなど自由に選手交代を行うことができる。

後半には自動的にPKを得られる、一定時間得点が2倍になるなどの「秘密兵器」を一度だけ使用することができるルールをはじめ、試合を通じて視聴者を楽しませる仕掛けが用意されている。

※詳しくはKings League関連のSNSアカウントなどをご参照ください。

その他

その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://j-society.com/japan-football7/)をご参照ください。

ソサイチとは？：http://j-society.com/society

一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/

FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/

中村 駿介｜N｜東北リーグ成田 力哉｜LAZO YOKOHAMA｜関東リーグ縣 翔平｜プラムワン｜関西リーグ箱崎裕也｜VOLVER OSAKA｜関西リーグ濱本 和希｜VOLVER OSAKA｜関西リーグ横山 航河｜VOLVER OSAKA｜関西リーグ三浦 パブロ｜FC.DIORIA｜関東リーグ梅津 怜央｜てくてくキッカーズ｜関東リーグ野崎 雅也｜N｜東北リーグ田邉 隆平｜FC.DIORIA｜関東リーグ宮下 豪也｜N｜東北リーグ