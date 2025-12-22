HEROINES総勢130名以上が新年から激闘！『ヒロインズTV』年始特番『新春ヒロインズ大運動会』2026年1月2日（金）放送

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、年始特別番組として、バラエティ番組 『新春ヒロインズ大運動会』を2026年1月2日(金)19:00～21:00に放送します。

本番組は、20組以上のアイドルを擁する「HEROINES」の冠バラエティ『ヒロインズTV』の年始スペ シャル。のんふぃく！こるね率いる「赤組」、iLiFE!あいす率いる「白組」、iLiFE!空詩かれん率いる「青組」、夜光性アミューズふてこ率いる「紫組」の4チーム、総勢130名以上が体育館を貸し切り、昭和のバラエティ番組を彷彿とさせるシリーズ史上最大規模の大運動会を開催いたします。

MCは、さや香（新山・石井）の2人が務め『ヒロインズTV』では番組ナレーターだった佐々木未来も現地に参加！スタジオでは見られない熱量と臨場感で、新年の幕開けをにぎやかに彩ります。

TOKYO MXでしか見られないアイドルたちの素顔をたっぷり堪能できる2時間。ぜひご期待ください！

◆見どころ

■ 開幕から波乱！メンバーが準備体操で悪目立ち！？

オープニングは各組代表によるオリジナル準備体操からスタート。

しかし、メンバーが披露した“激ヤバ体操”に会場は騒然。

開始早々から息切れする参加者が続出！？

■ 全力疾走の追いかけ玉入れ！明暗分かれる初戦

第1種目「追っかけ玉入れ」では、カゴを背負って逃げ回る選手を追いかけ会場中を全力疾走！

紅組LADYBABY月街えいが高身長を武器に活躍する中、

白組Ill(イル)の森緑藻はなぜかおっとりモードに突入しまさかの“カモられ役”に！？

■ バブル大相撲で怪物誕生！？最年長は酸欠寸前

巨大バブルに包まれて戦う「サバイバルバブル大相撲」では、

紅組Pastel Closet篠原さくらが大暴れ！田舎育ちで鍛えた足腰で大先輩たちを吹き飛ばす！

一方でHEROINES最年長31歳、紫組パラレルサイダー小熊まな香は酸欠寸前の極限状態に…！

■ 大縄で涙…そして最後に大逆転！？

最終競技の「大縄跳び」では思うような結果を出せず、なんとメンバーが号泣する事態に！

涙の訴えにより“泣きの1回”でルール変更が…！！

など

◆各団長からの意気込みコメント

ふてこ（紫組）：紫は若い子から年寄り(？)…までいるので（笑）

「ここは自分いける」「ここは若いのよろしく」みたいな感じでお任せしながら和気あいあいとやってます！

こるね（赤組）：赤組は結構「分析型」で、「これどうする？」「どうする？」みたいな感じのをみんなで話し合ってやっています。多分チームプレイがもうできているので、赤組最高でーす！いぇーい！(笑)

あいす（白組）：白組は「元気さ」と「雰囲気の良さ」というか、皆さんの人柄の良さがすごい表れているチームです。テレビの前にいる皆さんにもこのグループにいる人柄の良さを感じ取ってもらえて新たな出会いがあることを信じています。

空詩かれん（青組）：青組のリーダー・団長を務めます。HEROINESの体育会系のグループが集まっていて、もう「男気」と「盛り上がり」がすごいので、そこを楽しんでいただけたらなと思います。

■プレゼントキャンペーン

TOKYO MX開局30周年を記念し、新春ヒロインズ大運動会に出演するメンバー（赤組、白組、青組、紫組）のサイン入り色紙を各組1名にプレゼント！詳しくは、応募ページをご確認ください！

https://s.mxtv.jp/special25_26/heroines-tv2026sp/

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】『新春ヒロインズ大運動会』

【放送日時】2026年1月2日（金）19:00～21:00 ＜TOKYO MX1＞

【配信】放送後「TVer」にて見逃し配信

【出演】HEROINES

（iLiFE!・iON!・アキシブproject・Ill・ZUTTOMOTTO・chuLa・テンシンランマン・

TENRIN・ドレスコード・ナナコロビヤオキ・のんふぃく！・Pastel Closet・

パラディーク・パラレルサイダー・ヒロインズ研究生・ヒロインズ研究生大阪・

ポンコツコンポ・MEGAFON・夜光性アミューズ・LADYBABY)

〈VTR出演〉AdamLilith・CAL&RES

さや香（石井、新山）

佐々木未来

【番組HP】https://s.mxtv.jp/variety/heroines-tv/

【番組公式X】heroinestv_mx

【番組公式TikTok】heroinestv_mx