¡ã¥×¥é¥À ¥Ó¥åー¥Æ¥£¡ä ¿·¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬3¼ïÅÐ¾ì
1913Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏÀß°Ê¹ß¡¢¥×¥é¥À¤Ï¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤·¤ÆÀöÎýÀ¤È¼«Í³¤ÊÁÏÂ¤¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¾ï¼±¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥×¥é¥À¤ÏÈþ¤Î³µÇ°¤ò¤âºÆÄêµÁ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼«Í³¤ÊÁÏÂ¤À¤È¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤³¤ÎÅÙ¥×¥é¥À¤Ï¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥«¥Æ¥´¥êー¤è¤ê¿·ºî¤ò£³¼ï¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Àè¹ÔÈ¯Çä¡§¥×¥é¥À ¥Ó¥åー¥Æ¥£ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¥×¥é¥À¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥×¥é¥À ¥á¥Ã¥·¥å ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡× ¤«¤é¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¤³¤ÎÅÙ¥×¥é¥À¤ÏÄ¶½ÀÆð¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬É½¾ð¤ÎÆ°¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬24»þ´Ö*¤Ä¤Å¤¯ÈþÍÆ±Õ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥é¥À ¥á¥Ã¥·¥å ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë ¤Ç¤¢¤ëRe-Nylon¤òìÔÂô¤Ë»Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥éー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¥×¥é¥À¤ÎÀöÎýÀ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¾ï¼±¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¿¥â¥À¥ó¤ÊÀº¿À¤â¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£½À¤é¤«¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢Æü¾ï¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥é¥À ¥á¥Ã¥·¥å ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï[ET1] ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶½ÀÆð¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬É½¾ð¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬24»þ´Ö*Â³¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥°¥á¥ó¥È¤ÈÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿ÇöËì¤ÎÁØ¤¬È©¤ËÌ©Ãå¤·¡¢É½¾ð¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¯¤¿¤á¡¢1ÆüÃæ*Êø¤ì¡¦¥è¥ì¡¦¤¯¤¹¤ß¤òµ¤¤Ë¤»¤º»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SPF50+ PA+++¡¢UV¡¦´¥Áç ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É*2¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ©ÌÀ´¶*3¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë°î¤ì¡¢³è¤³è¤¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ÎÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎLN10¤ÈLC5¤Î£²¿§Å¸³«¡£
¿·¡Ö¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥³¥ó¥·ー¥éー ¡×ÅÐ¾ì
ÈþÈ©¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÈ©¤ò±é½Ð¤·¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤¤È©¤Ø¤ÈÆ³¤¯ÈþÍÆ±Õ¥³¥ó¥·ー¥éー¡Ö¥Ö¥éー¥ê¥ó¥° ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥³¥ó¥·ー¥éー¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥£¥ë¥¿ー(TM)¥Ñー¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ñー¥ë¤¬È©¤Î¾å¤ÇÈù·ë¾½²½¤·¼«Á³¤Ê¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¸÷¤ò³È»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Õ½ê¤ò¤Ü¤«¤·¡¢¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤à¤¿¤á¡¢¸üÅÉ¤ê´¶¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò±é½Ð¡£½Å¤Í¤ÆÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥ÐーÎÏ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤ÇÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¡¢¼«Í³¼«ºß¤Ê¥«¥ÐーÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥±ー¥¿ー¤Ï¡¢È©¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë½À¤é¤«¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢È©¤Ø¤ÎÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÌ©ÃåÀ¤ò¹â¤á¡¢V»ú¤Î¥·¥§¥¤¥× ¤¬Àµ³Î¤ÊÅÉÉÛ¤ò³ð¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥·ー¥éー¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥«¥Ðー¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËÈ©¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ï¥é¥ó*4 ¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óE*5¤Ê¤ÉÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡×¤ä¡Ö¥¥á¡×¤òÀ°¤¨¤ë¥Ú¥×¥Á¥É*6¤âÇÛ¹ç¡£È©Çº¤ß¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤¤È©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥éー¥ê¥ó¥° ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥³¥ó¥·ー¥éー¡×¤Ï¥×¥é¥À¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö¥×¥é¥À ¥á¥Ã¥·¥å ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥ê¥ô¥£ー¥ë ¥¹¥¥ó ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢4¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥ê¥»¥Ã¥È ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ñ¥¦¥Àー
2024Ç¯¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤ò¤·¤¿¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤¬¤³¤ÎÅÙÄêÈÖÉÊ¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ÏÍ½´ü¤·¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¡¢¥×¥é¥À ¥°¥êー¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ©¤Î¥¹¥¥ó¥¿¥¤¥×¡¦¥Èー¥ó¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿Æ©ÌÀ¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¤¹¡£
¥¯¥êー¥à¤«¤é¥Ñ¥¦¥Àー¤ËÂå¤ï¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿È©¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¸ú²Ì¤ÇÌÓ·ê¤ä¿§¥à¥é¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÇÈ©¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ë¶Ñ°ì¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥Ñー¥é¥¤¥È*7ÇÛ¹ç¤Ç¡¢Èé»é¤òµÛÃå¤·¡¢£±ÆüÃæ*¥Æ¥«¥ê¤ä¥è¥ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤ªÄ¾¤·ÉÔÍ×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥é¥À¤Ï¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ñ¥¦¥Àー¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬ ¿¢ÊªÀ¥¹¥¯¥ï¥é¥ó*4¤òÇÛ¹ç¡£¼«Á³¤Ç¶Ñ°ì¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢»È¤¦ÅÙ¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*2 ¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë*3 ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì *4 ¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë *5 ¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë *6 ¥Ð¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë *7 ¥Ñー¥é¥¤¥È¡ÊÈé»éµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë
¿·À½ÉÊ³µÍ×
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ´¹ñÈ¯Çä
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÀè¹ÔÈ¯Çä¡Ê¥×¥é¥À ¥Ó¥åー¥Æ¥£ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë
¥×¥é¥À ¥á¥Ã¥·¥å ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¡Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë
SPF50+ PA+++
Á´£²¿§ LC5, LN10¡¡
11,330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ´¹ñÈ¯Çä
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÀè¹ÔÈ¯Çä¡Ê¥×¥é¥À ¥Ó¥åー¥Æ¥£ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë
¥Ö¥éー¥ê¥ó¥° ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥³¥ó¥·ー¥éー
6,270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´4¿§ LN2, LN3, LW3, MN5
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ´¹ñÈ¯Çä
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÀè¹ÔÈ¯Çä¡Ê¥×¥é¥À ¥Ó¥åー¥Æ¥£ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë
¥ê¥»¥Ã¥È ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ñ¥¦¥Àー
14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2026Ç¯2·î27 Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñÈ¯Çä¡¡
¥ê¥Õ¥£¥ë¡¡10,450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
