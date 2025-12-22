待望の「死滅回遊 前編」放送スタート記念 TVアニメ『呪術廻戦』公式無料チャンネルが期間限定で「ABEMA」に初開設決定！1月1日（木）から13日（火）の13日間連続で無料一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年1月より放送されるTVアニメ『呪術廻戦』死滅回遊 前編の放送開始を記念して、2026年1月1日（木）より、『呪術廻戦』公式無料チャンネルを期間限定で初開設いたします。

『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、本作では特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が、呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれます。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博しシリーズ累計発行部数は1.5億部を突破。2020年10月、2023年7月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年1月より待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」の放送が決定しており、多くのファンの注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて初開設が決定した、『呪術廻戦』公式無料チャンネルでは、2026年1月1日(木)から1月13日(火)の13日間連続で、TVシリーズ全47話と『劇場版 呪術廻戦 0』を順次無料一挙放送いたします。

ぜひこの機会に「ABEMA」で最新シリーズと併せて、虎杖たち呪術師の熾烈な戦いの数々をたっぷりとお楽しみください。

■「ABEMA」『呪術廻戦』公式無料チャンネル概要

▼TVアニメ 全47話＋劇場版 無料一挙放送

＜放送日時＆番組URL＞

チャンネルOPEN日時：2026年1月1日（木）朝7時30分～1月13日（火）朝8時59分

チャンネルURL：https://abema.go.link/4NPHb

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

初回放送：

#1～13 1月1日（木）朝7時30分～

放送URL：https://abema.go.link/lv1fD

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）