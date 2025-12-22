大和財託の土地活用物件がソトカラデザインコンテストで銅賞を受賞

大和財託株式会社

不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する 大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区／大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、当社が手掛ける一棟アパートが、ケイミュー株式会社主催の「ソトカラデザインコンテスト2025」において、「住みたい街並み部門」銅賞を受賞したことをお知らせいたします。

■ソトカラデザインコンテストとは

本コンテストは、外観デザインに焦点を当て、「実際に住みたいと思う理想の住まい」をテーマに一般投票で評価される新しい取り組みです。全国から多数の応募作品が集まる中、当社の設計が高く評価されたことは、幅広い層に支持されるデザイン力と、街並みに調和しながら資産価値を高める当社の理念が認められた証といえます。

■設計コンセプトとこだわり

今回受賞した物件は、敷地の高低差を活かした立体的な構成と、緑が映える外壁を採用した点が特徴です。高低差のある敷地の特性を活かし、緑が映える外壁を選びました。街並みに自然と馴染むよう素材や色味にこだわり、外構は控えめながらも品のある佇まいに。住まう人だけでなく、道行く人にも心地よさを感じてもらえる、開かれた空間を目指しました。

また、今回の受賞に際し、ケイミュー株式会社より銅賞の盾を授与いただきました。

受賞詳細はこちら：https://www.kmew.co.jp/designAward/sotokara2025/detail.jsp?id=017

■資産価値共創業として大和財託が目指すもの

当社は、資産価値共創事業を通じて、お客様の経済的・心理的な豊かさを生み出すことを使命としています。自社だけが成長すればよいという考え方ではなく、同じ志を持つ取引先と力を合わせ、不動産を中心に多様な資産価値を共創し、一人でも多くの人々の人生を潤し続けることを目指しています。

今回の受賞は、街並みに調和し、洗練されたデザインを追求する当社の取り組みが評価された結果です。さらに、受賞した物件は当社の土地活用事業によるものであり、この事業には大和財託の2つのコアバリューが体現されています。

1．最長価値創出

当社は、相続時の税金対策だけにとどまらず、毎月の家賃収入と相続後の長期的な利益まで含めた「実質総利益」の最大化を目指しています。土地活用においては、超長期視点でお客様に伴走し、世代を超えて収益を生み続ける仕組みを構築。圧倒的な収益性を保持し続けることが、当社の使命です。

2．最高価値創出

デザイン性とコストパフォーマンスの両立を徹底し、街並みに調和しながらもオーナー様が誇りを持てる洗練された外観を実現。自社設計・施工により中間マージンを排除し、余計なコストを削減することで、入居者に選ばれる高品質なデザインとオーナー様に喜ばれる費用感を高次元で両立しています。

当社は、土地診断から設計・施工、入居者募集、賃貸管理までワンストップで提供し、建築後も長期的な資産運用を伴走する体制を整えています。

今回の受賞は、こうした「大切な土地を未来へつなぎ、持続的な価値を創造する」当社の取り組みが評価された結果です。今後も、街並みに溶け込みながらも時を超えて古びない価値を提供し続けることで、より多くのお客様に選ばれる企業を目指してまいります。







当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要

会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：名倉

TEL：050-5536-9317

E-MAIL：info@yamatozaitaku.com