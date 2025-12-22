「にとあま(ハート)ニコイチ(ハート)天使と悪魔」グッズの販売、POPUPの開催が決定！

株式会社coly

株式会社coly（本社：東京都港区三田、代表取締役：中島杏奈）が運営する「アニメバコ」（https://www.animebako.com/(https://www.animebako.com/)）は、「新兎わい」「天羽しろっぷ」の「ニコイチ」をテーマにしたイラストを用いたグッズの販売、それに伴うPOPUP STORE『にとあま(ハート)ニコイチ(ハート)天使と悪魔』を開催いたしますので、お知らせします。

・POPUP STORE『にとあま(ハート)ニコイチ(ハート)天使と悪魔』詳細

「新兎わい」「天羽しろっぷ」の「ニコイチ」をテーマにしたイラストを用いたグッズの販売、パネルの展示、コメンタリー映像の放映、店内放送等も実施いたします。

◼︎開催会場：ドン・キホーテ秋葉原店

◼︎開催期間：2026年1月９日（金）～2026年1月23日（金）

※入場無料。

※開催時間は店舗営業時間に準じます。

※開催期間中、営業時間が変更になる場合があります。詳しくは店舗ホームページをご確認ください。

※混雑状況により入場を制限させていただく場合がございます。

◼︎特典

『にとあま(ハート)ニコイチ(ハート)天使と悪魔』関連商品をドン・キホーテ秋葉原店にてお買い上げ2,000円（税込）以上でポストカード（全６種よりランダムで1枚配布）をプレゼントいたします。

※配布期間中であっても、無くなり次第予告なく終了いたします。

※ランダムでの配布となりますので、絵柄はお選びいただけません。

※レシートの合算はできませんので、予めご了承ください。

・事後販売概要

『にとあま(ハート)ニコイチ(ハート)天使と悪魔』にて販売した商品は、販売期間終了後に受注販売を実施いたします。

◼︎販売開始日時：アニメバコX（https://x.com/anime_bako）にて後日お知らせいたします。

◼︎販売サイト ：アニメバコ（https://animebako.com/）

※受注販売になりますので、商品のお届けはPOPUP STORE開催後になります。あらかじめご了承ください。

・商品紹介

◼︎トレーディンググリッター缶バッジ（全6種）

価格：550円（税込）

サイズ：約直径56mm

◼︎ラバーマット（全1種）

価格：3,300円（税込）

サイズ：約H60×W34cm

◼︎チェキ風フォトカードセット（全1種）

価格：880円（税込）

サイズ：約H86×W54mm

◼︎Tシャツ（全１種）

価格：4,950円（税込）

サイズ：フリーサイズ（身丈 約75cm/身幅 約52cm/肩幅 約55cm/袖丈 約21cm）

◼︎トートバッグ（全1種）

価格：2,750円（税込）

サイズ：本体：約H36×W30cm 持ち手：約50cm

◼︎ぬいぐるみポンチョ（全1種）

価格：3,300円（税込）

サイズ：約H140×W90mm（チャーム除く、頭囲180mm程度推奨）

◼︎ぬいぐるみポーチ（全１種）

価格：4,400円（税込）

サイズ：約H130×W150×D70mm

◼︎アクリルジオラマ（全２種）

価格：各2,750円（税込）

サイズ：本体：約H143×W60mm以内 背景：約H148×W64mm 名前：約H48×W25mm 台座：約H39×W70mm

◼︎ミニアクリルブロック（全2種）

価格：990円（税込）

サイズ：約H60×W60mm以内

◼︎ラバーキーホルダー（全2種）

価格：1,100円（税込）

サイズ：約H50×W50mm以内

◼︎ハートマグカップ（全2種）

価格：3,300円（税込）

サイズ：内容量約340mL

◼︎ぬいぐるみマスコット（全2種）

価格：3,300円（税込）

サイズ：全長約130mm

・イラストレーター

等身：しゅびぃ様（https://x.com/shu__bii）

ミニキャラ：宮一様（https://x.com/miyaichi019）

・その他ご案内

(C)Nito Wai Official (C)︎Amau Syrup

アニメバコとは

「アニメバコ」はアニメ・マンガタイトルを中心に「スキ」をより身近に感じられる商品を販売するオンラインショップです。「誰かのお気に入りを詰め込んだショップ」をコンセプトに、小さなころ大切なものをしまっていた宝箱を開くようなワクワクとキラキラをあなたへお届けします。

■会社概要

商号：株式会社 coly

代表者：代表取締役社長 中島杏奈

所在地：〒108-0073 東京都港区三田 1-4-1 住友不動産麻布十番ビル３階

設立：2014 年 2 月

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営

MD（マーチャンダイジング）

資本金：19 億 1,030 万円（2025年10月末）

証券コード：東京証券取引所グロース市場 4175

URL：https://colyinc.com/