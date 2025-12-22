eスポーツチーム「REJECT」、日本eスポーツアワード2025にてチーム賞を含む5部門で受賞

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、「日本eスポーツアワード2025」において、eスポーツチーム賞を含む5部門で受賞したことをお知らせいたします。

「日本eスポーツアワード」は、日本国内のeスポーツ界における年間の功績を表彰するアワードイベントであり、2026年1月12日（月）にパシフィコ横浜で開催されます。本イベントでは、プレイヤーやチームのみならず、eスポーツ市場を支える企業・団体にも光を当て、地方創生、社会貢献、生涯功労など多岐にわたるカテゴリーで、eスポーツ発展への貢献を讃えます。

REJECTは本アワードにおいて、チームとして「eスポーツチーム賞」を受賞したほか、餓狼伝説 City of the Wolves部門のLaggiaが「格闘ゲームプレイヤー賞」、STREET FIGHTER部門のひなおが「U18 eスポーツゲームプレイヤー賞」、IdentityV部門のAlfが「ノンセクションゲームプレイヤー賞」、ストリーマー部門の天鬼ぷるるおよびdtto.の2名が「VTuber賞」を受賞いたしました。



日頃より応援してくださっているファンの皆さま、そして投票・ご支援をお寄せくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。REJECTは今後も競技・コンテンツ両面でさらなる進化と挑戦を続け、皆さまとともに歩むチームであり続けます。

REJECT受賞一覧

【eスポーツプレイヤー部門】

格闘ゲームプレイヤー賞

餓狼伝説 City of the Wolves部門 Laggia (https://x.com/laggia9)

U18 eスポーツゲームプレイヤー賞

STREET FIGHTER部門 ひなお (https://x.com/hinatoo02)

ノンセクションゲームプレイヤー賞

Identity V部門 Alf（https://x.com/Alf_1_）

【ライブエンターテイメント部門】

VTuber賞

ストリーマー部門 天鬼ぷるる(https://x.com/0PuRuRu)

ストリーマー部門 dtto.(https://x.com/_dtto)

【eスポーツオーガナイザー部門】

eスポーツチーム賞

REJECT(https://x.com/RC_REJECT)

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成。ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり"神の子"の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

採用情報

REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。

新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs