eスポーツチーム「REJECT」、日本eスポーツアワード2025にてチーム賞を含む5部門で受賞
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、「日本eスポーツアワード2025」において、eスポーツチーム賞を含む5部門で受賞したことをお知らせいたします。
「日本eスポーツアワード」は、日本国内のeスポーツ界における年間の功績を表彰するアワードイベントであり、2026年1月12日（月）にパシフィコ横浜で開催されます。本イベントでは、プレイヤーやチームのみならず、eスポーツ市場を支える企業・団体にも光を当て、地方創生、社会貢献、生涯功労など多岐にわたるカテゴリーで、eスポーツ発展への貢献を讃えます。
REJECTは本アワードにおいて、チームとして「eスポーツチーム賞」を受賞したほか、餓狼伝説 City of the Wolves部門のLaggiaが「格闘ゲームプレイヤー賞」、STREET FIGHTER部門のひなおが「U18 eスポーツゲームプレイヤー賞」、IdentityV部門のAlfが「ノンセクションゲームプレイヤー賞」、ストリーマー部門の天鬼ぷるるおよびdtto.の2名が「VTuber賞」を受賞いたしました。
日頃より応援してくださっているファンの皆さま、そして投票・ご支援をお寄せくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。REJECTは今後も競技・コンテンツ両面でさらなる進化と挑戦を続け、皆さまとともに歩むチームであり続けます。
REJECT受賞一覧【eスポーツプレイヤー部門】
格闘ゲームプレイヤー賞
餓狼伝説 City of the Wolves部門 Laggia (https://x.com/laggia9)
U18 eスポーツゲームプレイヤー賞
STREET FIGHTER部門 ひなお (https://x.com/hinatoo02)
ノンセクションゲームプレイヤー賞
Identity V部門 Alf（https://x.com/Alf_1_）
【ライブエンターテイメント部門】
VTuber賞
ストリーマー部門 天鬼ぷるる(https://x.com/0PuRuRu)
ストリーマー部門 dtto.(https://x.com/_dtto)
【eスポーツオーガナイザー部門】
eスポーツチーム賞
REJECT(https://x.com/RC_REJECT)
eスポーツチーム REJECTについて
REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。
代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成。ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり"神の子"の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。
Web：https://reject.jp/
オンラインストア：https://brand.reject.jp/
X：https://x.com/RC_REJECT
Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports
株式会社REJECTについて
株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。
会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
設立：2018年12月
代表者：代表取締役 甲山翔也
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階
公式サイト：https://reject.co.jp/
採用情報
REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。
新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。
採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs