WEBを中心に話題沸騰中！『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』第2巻が12月19日（金）発売＆ラノベ初（？）温泉での鏡広告を掲出中！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』（ファンタジア文庫）第2巻を12月19日（金）に発売しました。
これを記念して、西小山 東京浴場（〒142-0062 東京都品川区小山６-７-２）男性浴場内にて鏡広告を掲出中です。
■作品概要
大人気漫画『異種族レビュアーズ』の原作を担当する天原の小説デビュー作。
2025年8月20日（水）に第1巻を発売した後、ファンタジア文庫史上 新作新シリーズ電子書籍初月DL数第1位（KADOKAWA調べ）を記録するなどWEBを中心に大きな話題となり、今後大注目のライトノベルです。
〈書誌情報〉
『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』
著者：天原 イラスト：じゅん
●第1巻：2025年08月20日発売 定価： 858円 （本体780円＋税）
●第2巻：2025年12月19日発売 定価： 880円 （本体800円＋税）
発行：株式会社KADOKAWA
〈あらすじ〉
「あなたは、ウチのダンジョンマスターとして転生したのです」
異世界に転生し、ダンジョン経営を任された俺。
ダンジョンを大きくするのに必要なのは貴重な宝物？ 強いモンスター？
なんだか違うな。要は大勢の客が駆けつけてくればいいんだろ。
「よし……温泉ダンジョンを作るぞ」
美肌の湯に若返りの湯。日本の温泉文化にかかればホスピタリティも完璧だ。
温泉ダンジョンはすぐに噂を呼び、美容を求めて女騎士や貴族令嬢が殺到。
女王様までもが目の色を変えて飛び込んでくる。
さらに、国家レベルの経済や外交に至るまで、温泉ダンジョンは異世界に予想外の大変革をもたらし――!?
書籍化にあたり、アウフお嬢様がダンジョンに初めて挑戦する、書き下ろしエピソードも収録！
■西小山 東京浴場にてライトノベル史上初（？）の鏡広告を掲出中！
西小山 東京浴場（〒142-0062 東京都品川区小山６-７-２）男性浴場内にて、ライトノベル史上初（？）の鏡広告を掲出中です！
掲出期間は2025年12月20日（土）～2026年2月19日（木）まで！
■2026年4月よりコミカライズ連載決定！
『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』が、WEBレーベル「ドラドラしゃーぷ#」にて2026年4月よりコミカライズの連載決定！
作画はアルデヒド先生(https://x.com/alde_hyde) ！
「温泉ダンジョン」の世界観をコミカライズでもぜひお楽しみください！
■関連情報
■『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』特設サイト
https://fantasiabunko.jp/special/202508onsen/
■『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』公式X
https://x.com/onsendungeon
■ファンタジア文庫公式サイト
https://fantasiabunko.jp/
■ファンタジア文庫公式X
https://x.com/fantasia_bunko