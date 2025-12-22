WEBを中心に話題沸騰中！『異世界転生ダンジョンマスター　温泉ダンジョンを作る』第2巻が12月19日（金）発売＆ラノベ初（？）温泉での鏡広告を掲出中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』（ファンタジア文庫）第2巻を12月19日（金）に発売しました。

これを記念して、西小山 東京浴場（〒142-0062 東京都品川区小山６-７-２）男性浴場内にて鏡広告を掲出中です。

■作品概要

大人気漫画『異種族レビュアーズ』の原作を担当する天原の小説デビュー作。

2025年8月20日（水）に第1巻を発売した後、ファンタジア文庫史上 新作新シリーズ電子書籍初月DL数第1位（KADOKAWA調べ）を記録するなどWEBを中心に大きな話題となり、今後大注目のライトノベルです。

〈書誌情報〉

『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』

著者：天原 イラスト：じゅん

●第1巻：2025年08月20日発売 定価： 858円 （本体780円＋税）

●第2巻：2025年12月19日発売 定価： 880円 （本体800円＋税）

発行：株式会社KADOKAWA

〈あらすじ〉

「あなたは、ウチのダンジョンマスターとして転生したのです」

異世界に転生し、ダンジョン経営を任された俺。

ダンジョンを大きくするのに必要なのは貴重な宝物？ 強いモンスター？

なんだか違うな。要は大勢の客が駆けつけてくればいいんだろ。

「よし……温泉ダンジョンを作るぞ」

美肌の湯に若返りの湯。日本の温泉文化にかかればホスピタリティも完璧だ。

温泉ダンジョンはすぐに噂を呼び、美容を求めて女騎士や貴族令嬢が殺到。

女王様までもが目の色を変えて飛び込んでくる。

さらに、国家レベルの経済や外交に至るまで、温泉ダンジョンは異世界に予想外の大変革をもたらし――!?

書籍化にあたり、アウフお嬢様がダンジョンに初めて挑戦する、書き下ろしエピソードも収録！

■西小山 東京浴場にてライトノベル史上初（？）の鏡広告を掲出中！

西小山 東京浴場（〒142-0062 東京都品川区小山６-７-２）男性浴場内にて、ライトノベル史上初（？）の鏡広告を掲出中です！

掲出期間は2025年12月20日（土）～2026年2月19日（木）まで！

■2026年4月よりコミカライズ連載決定！

『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』が、WEBレーベル「ドラドラしゃーぷ#」にて2026年4月よりコミカライズの連載決定！

作画はアルデヒド先生(https://x.com/alde_hyde) ！

「温泉ダンジョン」の世界観をコミカライズでもぜひお楽しみください！

■関連情報

■『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』特設サイト

https://fantasiabunko.jp/special/202508onsen/

■『異世界転生ダンジョンマスター 温泉ダンジョンを作る』公式X

https://x.com/onsendungeon

■ファンタジア文庫公式サイト

https://fantasiabunko.jp/

■ファンタジア文庫公式X

https://x.com/fantasia_bunko