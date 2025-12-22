「今年一番見られた作品」や「今年よく見ていたタグ」などpixivでの1年間の活動を振り返ってシェアできる「myBESTpixiv2025」を期間限定で開催！

ピクシブ株式会社


ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽 康弘、以下ピクシブ）が運営するイラスト、マンガ、小説作品の投稿プラットフォーム「pixiv」は、1年間のpixivの投稿・閲覧データを元にユーザーが自分の2025年の活動を振り返ることができる企画「myBESTpixiv2025」を2025年12月22日（月）より期間限定で開催します。



特設サイト：https://www.pixiv.net/special/mybestpixiv(https://www.pixiv.net/special/mybestpixiv)



この機会にぜひ、様々な形で創作を楽しみ尽くした1年間を振り返ってください。



「myBESTpixiv2025」概要

本企画では、pixivで作品を投稿もしくは閲覧したユーザーが、2025年の1年間の活動を振り返ることができます。昨年開催時には、延べ37万人以上の利用がありました。



特設サイトでは、ユーザーの1年間の活動が表示され、「年間活動レポート」「今年よく見ていたタグ5つ」「今年一番見られた作品」が掲載されたカードを作成することができます。作ったカードは、SNSでシェアしたり、画像として保存することができます。




開催期間：2025年12月22日（月）～2026年1月29日（木）13:59まで（日本時間）



特設ページ：https://www.pixiv.net/special/mybestpixiv(https://www.pixiv.net/special/mybestpixiv)


※特設ページでカードを生成する際に、pixivアカウントでのログインが必要になります



アプリでも「myBESTpixiv2025」が楽しめる！

本年は、新たにアプリ版pixivからも「myBESTpixiv2025」に参加できるようになります。



利用するにあたっての詳細はアプリ版pixivのマイページからご覧ください。



使用方法


pixivアプリをApp StoreまたはGoogle Playで新規ダウンロード、または最新版にアップデートすることで、マイページに「myBESTpixiv2025」の表示が追加されます。



また、これを記念して、pixivのアプリアイコンが期間限定で「myBESTpixiv2025」仕様になります。




アイコン提供期間：2025年12月22日（月）～2026年1月5日（月）まで（日本時間）


※予告なしに提供期間が変更となる場合があります。予めご了承ください。



使用方法


pixivアプリをApp StoreまたはGoogle Playで新規ダウンロード、または最新版にアップデートすることで、期間限定のアイコンが提供されます。



iOS版pixivアプリのインストール・アップデートはこちら


https://apps.apple.com/jp/app/pixiv/id337248563



Android版pixivアプリのインストール・アップデートはこちら


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pxv.android




■pixivとは https://www.pixiv.net


「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品（イラスト・マンガ・小説）の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億を超えるユーザーが登録しています。



■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp


所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5


代表取締役CEO：丹羽 康弘


事業内容：インターネットサービス事業


設立日：2005年7月25日


お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）