¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤ß¤Ã¤Ä¤Ðー»áÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊ£À½²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¤ª¤Þ¤´¤È¡Ù¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù¡ØËâ½÷¤ÈÍÃÊ¼¡Ù¿·ºî¥°¥Ã¥º¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¤ÇÈÎÇä·èÄê¡ª£Ç£Ã¥Î¥Ù¥ë¥º¡¿£Ç£Ã£ÎÊ¸¸Ë¿Íµ¤ºî¤Î¥µ¥¤¥óËÜ¤òÈÎÇä¡ª
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡Ê°Ê²¼¡¢C107¡Ë¤Ë´ë¶È½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢£Ç£Ã¥Î¥Ù¥ë¥º¡¿£Ç£Ã£ÎÊ¸¸Ë¿Íµ¤ºî¤Î¥µ¥¤¥óËÜ¤ÎÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ ～ºÇ¼å¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ëºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£°éÀ®½Ñ～¡Ù¡Ø¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¡ØËâ½÷¤ÈÍÃÊ¼¡Ù¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜÆü¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¼¤Ò¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¡£Ç£Ã¥Î¥Ù¥ë¥º¡¿£Ç£Ã£ÎÊ¸¸Ë¡×¥Öー¥¹¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://gcnovels.jp/event/c107/
ÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢GC¥Î¥Ù¥ë¥º¸ø¼°¡÷GCNÊ¸¸Ë ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§GC¥Î¥Ù¥ë¥º¸ø¼°¡÷GCNÊ¸¸Ë ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/gcnovels
¡ãC107¡¡½ÐÅ¸¾ðÊó¡ä
¥Öー¥¹Ì¾¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¡£Ç£Ã¥Î¥Ù¥ë¥º¡¿£Ç£Ã£ÎÊ¸¸Ë
¥Öー¥¹¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Æî3¥Ûー¥ë¡¡No. 2221
´ü ´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)～31Æü(¿å)
ÀèÃå¡ª¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤¬¡¢¥°¥Ã¥º£±ÅÀ°Ê¾å¤ò´Þ¤à5,000±ß°Ê¾å¤Ç¡ÚC107¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡Ê£±¼ï¡Ë¡Û¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥µ¥¤¥º¡§H450mm¡ßW320mm
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥¤¥óËÜ¤Î¤ß¤Î¤´¹ØÆþ¤ÏÇÛÉÛ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ·×¤ÎÊ¬³ä¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¸ÂÄê¡ª
¡Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¥í¥´¥·ー¥ë¥»¥Ã¥ÈÉÕ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþÄº¤¯¤È¡¢¥·ー¥ë¥»¥Ã¥È(B6¥µ¥¤¥º)¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ª
ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡Ú¥°¥Ã¥º¡Û
¥¤¥é¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡§W420mm¡ßH326mm
¡¦¤ß¤Ã¤Ä¤ÐーÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¹âÀººÌÊ£À½²è¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡¡£²£³¡Ù¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥¤¥é¥¹¥È(¥×¥ê¥â¥¢ー¥È(R))
¥Ð¥¤¥ó¥Àー¥µ¥¤¥º¡§W227mm¡ßH287mm¡¿¥Ý¥¹¥¿ー¡§B5
¡¦¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡ÙB5¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê40¼ï¡Ë&¥Ð¥¤¥ó¥Àー¥»¥Ã¥È
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â72mm
¡¦¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ó¥Ã¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸
12¼ï¥³¥ó¥×¥»¥Ã¥È¡¢Ã±ÉÊÈÎÇä ¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§W53mm¡ßH78mm
¡¦¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
10¼ï¥³¥ó¥×¥»¥Ã¥È¡¢Ã±ÉÊÈÎÇä¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§W215mm¡ßH153mm
¡¦¡ØËâ½÷¤ÈÍÃÊ¼¡ÙÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë
¥µ¥¤¥º¡§A4
¡¦GC¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê4¼ï / Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡¢Ã²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡¢¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¢Ëâ½÷¤ÈÍÃÊ¼¡Ë
(C) ÄÐ±Æ¡¦¥Áー¥³¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¡ÖÃ²¤¤ÎË´Îî¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡¥µ¥¤¥º¡§(Ìó)H45mm¡ßW30mm
¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥°¥êー¥Õ ¥á¥¿¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡
¢¨Àè¹ÔÈÎÇä¡ÊÈ¯Çä¸µ¡¦ÈÎÇä¸µ¡§¥³¥¹¥Ñ¡Ë
²ñ¾ì¸ÂÄê¥í¥´¥·ー¥ëÉÕ¡ª
(C) ÄÐ±Æ¡¦¥Áー¥³¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¡ÖÃ²¤¤ÎË´Îî¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡¥µ¥¤¥º¡§(Ìó)H400mm¡ßW340mm¡ß¥Þ¥Á130mm
¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥°¥êー¥Õ ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Èー¥È/BLACK¡ÊÈ¯Çä¸µ¡¦ÈÎÇä¸µ¡§¥³¥¹¥Ñ¡Ë
²ñ¾ì¸ÂÄê¥í¥´¥·ー¥ëÉÕ¡ª
¡Ú²ñ¾ì¸ÂÄê¥í¥´¥·ー¥ëÉÕ¥µ¥¤¥óËÜ¡Û
¡¦£Í¤À£Ó¤¿¤í¤¦²è½¸TANAKA NO ATORIE
GC¥Î¥Ù¥ë¥º
¡¦²µ½÷¥²ーÀ¤³¦¤Ï¥â¥Ö¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡¡13
¡¦¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡£±
¡¦¸¼Ô¤ÎÄï»Ò¤òÌ¾¾è¤ë¸¼Ô¡¡£±
¡¦Å¾À¸¤·¤¿¤é·õ¤Ç¤·¤¿¡¡£±
¡¦Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡¡23
¡¦Ã²¤¤ÎË´Îî¤ÏËÁ¸±¤·¤¿¤¤¡¡～Ã²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤Ã»ÊÔ½¸～¡¡£±
GCNÊ¸¸Ë
¡¦Ëâ½÷¤ÈÍÃÊ¼¡¡£±
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¡Ø¹âÀººÌÊ£À½²è¡Ù¤Ï°ì²ñ·×¤Ë¤Ä¤1¼ï1ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ó¥Ã¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ï°ì²ñ·×¤Ë¤Ä¤1È¢¡Ê12¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢12¸Ä¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ï°ì²ñ·×¤Ë¤Ä¤1È¢¡Ê10¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢10¸Ä¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ì²ñ·×¤Ë¤Ä¤1¼ï3ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥¤¥óËÜ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï°ì²ñ·×¤Ë¤Ä¤1¼ï1ÅÀ¡¦·×3ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1Æü¤¢¤¿¤ê¤Îºß¸Ë¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì²Á³Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
VISA¡¦Mastercard¡¦American Express¡¦JCB¡¦Diners Club¡¦Discover¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ï¡¢Suica¡¢PASMO¡¢Kitaca¡¢TOICA¡¢manaca¡¢ICOCA¡¢SUGOCA¡¢nimoca¡¢¤Ï¤ä¤«¤±¤ó¡¢QUICPay¡¢iD¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÅÅÇÈ¾õ¶·¤äº®»¨¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¶â¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏÀ©ºîÃæ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)ÉúÀ¥ (C)¤ß¤Ã¤Ä¤Ðー¡¿(C)ÄÐ±Æ (C)¥Áー¥³¡¿(C)Ä¶Ë¡µ¬Åª¤«¤¨¤ë (C)³ðÀ¤¤Ù¤ó¤Á¡¿(C)kiki (C)kodamazon (C)¥¥ó¥¿¡¿(C)¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò
