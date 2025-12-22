¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤Î£Á actII¡Ù¸¶²èÅ¸¡×Ê¡²¬Å¸¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¸ø³«¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´14Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò

½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï4,500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¡Ø¥À¥¤¥ä¤Î£Á actII¡Ù¡Ë¡£


¥·¥êー¥ºÏ¢ºÜ20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¤ò2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤«¤éÊ¡²¬¡¦BOSS E¡¦ZO FUKUOKA¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª




¢§³«ºÅ³µÍ×¡ÊÊ¡²¬¡Ë

¡Ú²ñ¡¡¡¡´ü¡Û¡¡2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～3·î14Æü(ÅÚ)


¡Ú²ñ¡¡¡¡¾ì¡Û¡¡BOSS E¡¦ZO FUKUOKA 6F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë


¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û¡¡Ê¿Æü11:00～19:00¡¡ÅÚÆü½Ë10:00～19:00


¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û¡¡https://e-zofukuoka.com/access/


¡Ú¼ç¡¡¡¡ºÅ¡Û¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò


¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ÊÊ¡²¬¡Ë

¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û


¡¦Á°Çä·ô


°ìÈÌÆþ¾ì·ô 2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô 5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¦ÅöÆü·ô


°ìÈÌÆþ¾ì·ô 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô 5,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¢¨Éô¼¼ºÆ¸½¥³ー¥Êー¤Î²»À¼¤ÏÆüÄø¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/?id=voice¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡ÚÆü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


ÅÚÆü½ËÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÎÇäËç¿ô¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤¿¡ÖÆü»þ»ØÄêÀ©¡×¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡ÚÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅù¡Û


¡üBOSS E¡¦ZO FUKUOKA ÀìÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È


¡¦Á°Çä·ô¡¡È¯Çä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü(·î¡¦µÙ)10:00～2026Ç¯1·î23Æü(¶â)23:59


¡¦ÅöÆü·ô¡¡È¯Çä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～3·î14Æü(ÅÚ)17:30



¡ü¸¶²èÅ¸²ñ¾ì


¡¦ÅöÆü·ô¡¡È¯Çä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ) ～



¡Ú¹ØÆþÊýË¡¡Û


Á°Çä·ô


¡üBOSS E¡¦ZO FUKUOKA ÀìÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È


¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡§


https://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/?id=ticket


¢¨1·î24Æü(ÅÚ)0:00¤«¤é¤ÏÅöÆü·ôÎÁ¶â¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£



ÅöÆü·ô


¡üBOSS E¡¦ZO FUKUOKA ÀìÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È


¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡§


https://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/?id=ticket


¡ü¸¶²èÅ¸²ñ¾ì


Å¸¼¨²ñ¾ìÆþ¸ý¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô¡¦°ìÈÌÆþ¾ì·ô¤É¤Á¤é¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨BOSS E¡¦ZO FUKUOKA ÀìÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ä¸¶²èÅ¸²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþºÑ¤Î°ìÈÌÆþ¾ì·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¥ëÆþ¾ì·ô¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥Ð¥ó¥É¥ë¡Û¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ô¥ó¥º¥»¥Ã¥È




¡¦¥Ð¥ó¥É¥ë¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦ÌµÎÁÆþ¾ì¤ÎÊý¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¥ë¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦¥Ð¥ó¥É¥ëÉÕÆþ¾ì·ô¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÍ½¹ð¤Ê¤¯ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¦ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚÆþ¾ìÆÃÅµ¡Û¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡ÊÁ´12¼ï¡Ë



¢¨Ê¡²¬Å¸

¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£³«ºÅ²ñ¾ìËè¤Ë°ìÉô¥Æ¥­¥¹¥È¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦Á´12¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£


¡¦Æþ¾ìÆÃÅµ¤ÏÍ­ÎÁÆþ¾ì¼Ô¤Î¤ß¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦Æþ¾ìÆÃÅµ¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦Æþ¾ìÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢§¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡ÊÊ¡²¬¡Ë

Ê¡²¬Å¸¿·¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª


Âè1ÃÆ¡¦2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤«¤éÈ¯Çä¡£







Âè2ÃÆ¡¦2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤«¤éÈ¯Çä¡£




Â¾¾¦ÉÊ´Þ¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡Ê https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/ ¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡ÚÊªÈÎ¹ØÆþÆÃÅµ¡Û


¥ß¥Ë¿§»æ(Á´12¼ï)




ÊªÈÎ¤Ë¤Æ¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤¢¤¿¤ê5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥ß¥Ë¿§»æ¤òÁ´12¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»µÚ¤Ó¡¢¤ª²ñ·×¤ÎÊ¬³ä¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢¨¡Ú¤ª»ÙÊ§ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡ÚÊªÈÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢§»ö¸åÄÌÈÎ¾ðÊó

2026Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ê¢¨¥»¥ê¥Õ¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥­ー¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤òÍ½Äê¡ª


¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¢§¥³¥é¥Ü¾ðÊó

¡Ú¥³¥é¥Ü£±.¡Û¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¥³¥é¥Ü¥¿¥«¥³¥ì¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


BOSS E¡¦ZOFUKUOKA 3F ¡ÖThe FOODHALL¡×³ÆÅ¹ÊÞ¤È4F ¡Ö²¦Äç¼£¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥àSupported by ÇîÂ¿¥°¥êー¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¥³¥é¥Ü¥¿¥«¥³¥ì¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/?id=special ¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡Ú¥³¥é¥Ü£².¡Û¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¥³¥é¥Ü¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¡ª


BOSS E¡¦ZO FUKUOKA 3F¡ÖMLB cafe FUKUOKA¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¤È¥³¥é¥Ü¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ðー¥¬ー¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Ê¤É¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸¤Ç¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/?id=special ¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢§Å¸¼¨¾ðÊó

¡Ú¸«¤É¤³¤í£±.¡Û¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥«¥éー¹ç¤ï¤»¤Æ300ÅÀ°Ê¾å¤Î¸¶²è¡ª


²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿·ãÆ®¡£


»ûÅèÀèÀ¸¤Îµ®½Å¤Ê¸¶²è¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª





¡Ú¸«¤É¤³¤í£².¡ÛÀÄÆ» vs °ð¼Â ·ãÆ®¥·¥¢¥¿ー


À¾ÅìµþÂç²ñ·è¾¡Àï¡¢ÀÄÆ» vs°ð¼Â¤ÎÇ®Àï¤ò¥ÉÇ÷ÎÏ±ÇÁü¤ÇÂÎ´¶¡ª





¡Ú¸«¤É¤³¤í£³.¡ÛÉô¼¼ºÆ¸½¥³ー¥Êー


ÀÄÆ»¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¡ÖÉô¼¼¡×¤ò´°Á´ºÆ¸½¡ª


¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡ß¥¢¥Ë¥á¥­¥ã¥¹¥È¤Ç¸ø³«¡ª




¡á¥­¥ã¥¹¥È¡á


ÂôÂ¼ ±É½ã¡ÊCv. °©ºä ÎÉÂÀ¡Ë


¹ßÃ« ¶Ç¡ÊCv. Åçºê ¿®Ä¹¡Ë


¸æ¹¬ °ìÌé¡ÊCv. Ý¯°æ ¹§¹¨¡Ë


¾®Ì« ½Õ»Ô¡ÊCv. ²Ö¹¾ ²Æ¼ù¡Ë


ÁÒ»ý ÍÎ°ì¡ÊCv. Àõ¾Â ¿¸ÂÀÏº¡Ë



¡á¥¿¥¤¥È¥ë¡á


A ¡Øº£½µ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù


B ¡Ø±É½ã¤¯¤ó¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù


C ¡Ø¥¨ー¥¹ÉÔºß¤Î´íµ¡¡Ù


D ¡ØÎý½¬»î¹ç¤¬¤ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ù


E ¡ØÁö¤ì¡¢Åê¼ê¡Ù



¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ­HP¤È¸ø¼°X¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·Í½Äê¡£


À§Èó¥Õ¥©¥íー¤·¤ÆÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡Û¡¡https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/(https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/)


¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X¡Û¡¡https://x.com/dia2_exhibition(https://x.com/dia2_exhibition)


¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û¡¡#Âç¥À¥¤¥ä¤ÎAact2¸¶²èÅ¸



¢§ºîÉÊ¾ðÊó




¸¶ºî¡§»ûÅèÍµÆó


Ï¢ºÜ¡§½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë


¹ÖÃÌ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¹(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)


¡¦¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA¡×¹ÖÃÌ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÆÁ´47´¬ÈÎÇäÃæ


¡¦¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡×¹ÖÃÌ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÆÁ´34´¬ÈÎÇäÃæ


¡¦¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actII ³°ÅÁ¡×¹ÖÃÌ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ


¥À¥¤¥ä¤ÎA¸ø¼°X(https://x.com/diaace_official)


¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP(https://diaace.com/)


¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X(https://x.com/diaace_anime)



¡Ú¸¢ÍøÉ½µ­¡Û


¡¡(C)»ûÅèÍµÆó¡¿¹ÖÃÌ¼Ò