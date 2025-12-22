『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』大型ボスに挑む「極致絆成武闘宴」開催！クリスマスキャンペーンも開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて本日12月22日（月）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて極致絆成武闘宴が開催されたことをお知らせいたします。

■「極致絆成武闘宴」開催！

物理有利の単体部位ターゲットを持つ土属性ボス「リオガイア」に挑戦し、

ハイスコアを目指す新イベント「極致絆成武闘宴」が開催！

ダメージ上限が難易度ごとに上昇するので、パーティー編成を工夫しボスに挑みましょう。報酬は豪華3種類！限界突破アイテムや「神器の解放チャンク」もラインナップに含まれていますので、上位リーグを目指してみてください。

【報酬】

・累計獲得スコア報酬

・デイリーリーグ報酬

・ランキング報酬

また、極致絆成武闘宴を記念して『風属性限定武器ガチャ』が登場！新たに『天翔之風翼剣』、『魔幻邪・業風輪』の2つの武器が追加されます。

さらに『極致絆成武闘宴武器ガチャ』にも新たなシリーズ『封厄之呪魔剣シリーズ』が追加されました！こちらもお見逃しなく！

【開催期間】12月22日（月）メンテナンス終了後～12月28日（日）23：59まで

※『風属性限定武器ガチャ』『極致絆成武闘宴武器ガチャ』は12月22日（月）メンテナンス終了後～2026年1月4日（日）23：59まで

■「ヴァルテオスシリーズガチャ」登場！

イベント特攻付き、EXCEEDスキル持ちの新シリーズ神器が登場する「ヴァルテオスシリーズガチャ」が開催！今回は「ヘスティオン」が登場します！イベント特攻付き、EXCEEDスキル持ちの強力な神器をお見逃しなく。

▼【SSR神器】ヘスティオン

■「極致絆成武闘宴応援未所持SSR確定ステップアップガチャ」開催！

STEP3まではSR以上1体確定に加えて、STEP4でLv90まで強化済みのSSRが1体確定するイベントに有利な特別なガチャです。

■極致絆成武闘宴期間限定のパック登場！

イベント期間中、原神石がおトクに購入できる「第11回極致絆成武闘宴スペシャルパック」が2種登場！

さらに、レインボーキーや超神器のカギ、至武の軍旗、躍魂の輝石などがセットになった「極致絆成武闘宴応援育成パック」も4種登場！期間限定のこの機会をお見逃しなく。

■クリスマスキャンペーン開催！

原神石を含むお得なログインボーナス！

原神石に加え超魂の絆杯、躍魂の輝石など強力な育成素材のおまけをセレクトできるセレクトパック、過去のクリスマスイベント限定の魂友、神器をセレクトで確定で入手できるガチャなどのクリスマスキャンペーンが開催中！

【開催期間】12月20日（金）メンテナンス終了後～12月25日（木）23：59まで

■期間限定のお得なクリスマスキャンペーンガチャが続々開催!!

STEP5で2024年までの「未所持」のクリスマスイベント限定魂友、神器を確定で入手できる

「クリスマスキャンペーン スペシャルPU未所持SSR確定 STEP UPガチャ」や、STEP6で2024年までのセレクトしたクリスマスイベント限定魂友、神器を確定で入手できておトクな「クリスマスキャンペーン スペシャルセレクトPU STEP UPガチャ」など特別なガチャが開催！気になるキャラクターを確定入手できるチャンスですのでお見逃しなく！

■クリスマスキャンペーン各種パック登場！

原神石に加え超魂の絆杯、躍魂の輝石など強力な育成素材のおまけをセレクトできる「スペシャルセレクトパック」、ガチャチケットのおまけつきのお買い得な「スペシャルプレゼントパック」、スキップチケットに加えゲームを効率よく進めるアイテムのおまけつきの「クリスマスセット」が登場！この機会をお見逃しなく！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

