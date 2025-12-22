バーチャルアイドルグループ「FouRTe Project」から、クリスマスボイス2025が発売決定！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ 「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」 が「クリスマスボイス2025」をClaN MARKETにて発売することをお知らせします。
特別な日をFouRTeと過ごす、クリスマスボイス。
FouRTeメンバーが共同生活を送る寮のクリスマスパーティーへ招待されたあなた。
みんなでワイワイにぎやかな時間も、ドキッとする距離の近さも。
ふとした瞬間、ふたりきりになったらーーー。
聖夜の寮で起こる、あたたかくて少しだけ甘い“特別な時間”をお届けします。
さらに、購入者にはスマートフォン壁紙が特典として付属し、全員セット購入者には全員集合バージョンの壁紙もプレゼントします。
【FouRTe Project クリスマスボイス2025】について
＜販売ページ＞
https://clan-market.com/products/fourte-project-christmas-voice-2025
＜商品概要＞
■内容：FouRTe Project クリスマスボイス2025
■販売期間：12月22日(月)21:00～12月30日(火)23:59
＜販売価格＞
【各メンバー】クリスマスボイス 1,000円(税込)
【全員セット】クリスマスボイス 6,300円(税込)
＜クリスマス2025ボイス詳細＞
【朔楽 はるひ】
・寒い夜、はるひから温かいおもてなし（はるひ、はづき、翔、レオ）
【朔楽 はづき】
・パーティーの前は、はづきと２人で（はづき、はるひ、漣、稜巳、翔、レオ）
【玖音 レオ】
・変幻自在のレオと、パントリーで（レオ、稜巳）
【翠凰 稜巳】
・ベランダに佇む稜巳の元へ（稜巳、漣）
【御影 漣】
・イタズラな漣と部屋で２人（漣、翔、はるひ、レオ）
【アルテ・ロベルト】
・夜の散歩で交わしたアルテとの約束（アルテ、はづき、はるひ）
【剣 翔】
・パーティーを抜け出し、翔と秘密の作戦を（翔、はづき、レオ）
＜参加メンバー＞
朔楽 はるひ / 朔楽 はづき / 玖音 レオ / 翠凰 稜巳 / 御影 漣 / アルテ・ロベルト / 剣 翔
＜購入特典＞
・【各メンバー】クリスマスボイス：クリスマスボイスイラスト（個人）のスマホ壁紙
・【全員セット】クリスマスボイス：クリスマスボイスイラスト（個人）のスマホ壁紙×７ + クリスマスボイスイラスト（全員）のスマホ壁紙
＜ファイル形式＞
・音声フォーマット：mp3
・圧縮形式：zip
【FouRTe Project クリスマスボイス2025】クレジット
■台本制作:
成尾渚様 https://x.com/nagisa_nario?s=21
■イラストレーター:
原案：ナナテトラ様 https://x.com/nana_tetra
お仕立て：作れ御意様 https://x.com/goconcha
「FouRTe Project」について
「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。
タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。
Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）
【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/
【公式SNS】
YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project
TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject
Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/
X：https://x.com/FouRTe_Project
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp