バーチャルアイドルグループ「FouRTe Project」から、クリスマスボイス2025が発売決定！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ 「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」 が「クリスマスボイス2025」をClaN MARKETにて発売することをお知らせします。

特別な日をFouRTeと過ごす、クリスマスボイス。

FouRTeメンバーが共同生活を送る寮のクリスマスパーティーへ招待されたあなた。

みんなでワイワイにぎやかな時間も、ドキッとする距離の近さも。

ふとした瞬間、ふたりきりになったらーーー。

聖夜の寮で起こる、あたたかくて少しだけ甘い“特別な時間”をお届けします。

さらに、購入者にはスマートフォン壁紙が特典として付属し、全員セット購入者には全員集合バージョンの壁紙もプレゼントします。

【FouRTe Project クリスマスボイス2025】について

＜販売ページ＞

https://clan-market.com/products/fourte-project-christmas-voice-2025

＜商品概要＞

■内容：FouRTe Project クリスマスボイス2025

■販売期間：12月22日(月)21:00～12月30日(火)23:59

＜販売価格＞

【各メンバー】クリスマスボイス 1,000円(税込)

【全員セット】クリスマスボイス 6,300円(税込)

＜クリスマス2025ボイス詳細＞

【朔楽 はるひ】

・寒い夜、はるひから温かいおもてなし（はるひ、はづき、翔、レオ）

【朔楽 はづき】

・パーティーの前は、はづきと２人で（はづき、はるひ、漣、稜巳、翔、レオ）

【玖音 レオ】

・変幻自在のレオと、パントリーで（レオ、稜巳）



【翠凰 稜巳】

・ベランダに佇む稜巳の元へ（稜巳、漣）



【御影 漣】

・イタズラな漣と部屋で２人（漣、翔、はるひ、レオ）

【アルテ・ロベルト】

・夜の散歩で交わしたアルテとの約束（アルテ、はづき、はるひ）

【剣 翔】

・パーティーを抜け出し、翔と秘密の作戦を（翔、はづき、レオ）



＜参加メンバー＞

朔楽 はるひ / 朔楽 はづき / 玖音 レオ / 翠凰 稜巳 / 御影 漣 / アルテ・ロベルト / 剣 翔

＜購入特典＞

・【各メンバー】クリスマスボイス：クリスマスボイスイラスト（個人）のスマホ壁紙

・【全員セット】クリスマスボイス：クリスマスボイスイラスト（個人）のスマホ壁紙×７ + クリスマスボイスイラスト（全員）のスマホ壁紙

＜ファイル形式＞

・音声フォーマット：mp3

・圧縮形式：zip

【FouRTe Project クリスマスボイス2025】クレジット

■台本制作:

成尾渚様 https://x.com/nagisa_nario?s=21

■イラストレーター:

原案：ナナテトラ様 https://x.com/nana_tetra

お仕立て：作れ御意様 https://x.com/goconcha

「FouRTe Project」について

「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。

タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。

Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）

【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project

TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject

Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/

X：https://x.com/FouRTe_Project

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105





■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp



