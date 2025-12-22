バーチャルアイドルグループ「FouRTe Project」から、クリスマスボイス2025が発売決定！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井　基行、以下ClaN）がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ 「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」 が「クリスマスボイス2025」をClaN MARKETにて発売することをお知らせします。




特別な日をFouRTeと過ごす、クリスマスボイス。
FouRTeメンバーが共同生活を送る寮のクリスマスパーティーへ招待されたあなた。


みんなでワイワイにぎやかな時間も、ドキッとする距離の近さも。
ふとした瞬間、ふたりきりになったらーーー。


聖夜の寮で起こる、あたたかくて少しだけ甘い“特別な時間”をお届けします。



さらに、購入者にはスマートフォン壁紙が特典として付属し、全員セット購入者には全員集合バージョンの壁紙もプレゼントします。



【FouRTe Project クリスマスボイス2025】について



＜販売ページ＞


https://clan-market.com/products/fourte-project-christmas-voice-2025



＜商品概要＞


■内容：FouRTe Project クリスマスボイス2025


■販売期間：12月22日(月)21:00～12月30日(火)23:59



＜販売価格＞


【各メンバー】クリスマスボイス 1,000円(税込)


【全員セット】クリスマスボイス 6,300円(税込)



＜クリスマス2025ボイス詳細＞


【朔楽 はるひ】


・寒い夜、はるひから温かいおもてなし（はるひ、はづき、翔、レオ）



【朔楽 はづき】


・パーティーの前は、はづきと２人で（はづき、はるひ、漣、稜巳、翔、レオ）



【玖音 レオ】


・変幻自在のレオと、パントリーで（レオ、稜巳）



【翠凰 稜巳】


・ベランダに佇む稜巳の元へ（稜巳、漣）


【御影 漣】


・イタズラな漣と部屋で２人（漣、翔、はるひ、レオ）



【アルテ・ロベルト】


・夜の散歩で交わしたアルテとの約束（アルテ、はづき、はるひ）



【剣 翔】


・パーティーを抜け出し、翔と秘密の作戦を（翔、はづき、レオ）



＜参加メンバー＞


朔楽 はるひ / 朔楽 はづき / 玖音 レオ / 翠凰 稜巳 / 御影 漣 / アルテ・ロベルト / 剣 翔



＜購入特典＞


・【各メンバー】クリスマスボイス：クリスマスボイスイラスト（個人）のスマホ壁紙


・【全員セット】クリスマスボイス：クリスマスボイスイラスト（個人）のスマホ壁紙×７ + クリスマスボイスイラスト（全員）のスマホ壁紙



＜ファイル形式＞


・音声フォーマット：mp3


・圧縮形式：zip



【FouRTe Project クリスマスボイス2025】クレジット



■台本制作:


成尾渚様　https://x.com/nagisa_nario?s=21


■イラストレーター:


原案：ナナテトラ様　https://x.com/nana_tetra


お仕立て：作れ御意様　https://x.com/goconcha


「FouRTe Project」について
「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。
　タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。
　Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）
【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/
【公式SNS】
　YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project
　TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject
　Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/
　X：https://x.com/FouRTe_Project



「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。

本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長　大井　基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105


■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部　広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp